ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ശതകോടീശ്വരൻ, മസ്കിൻ്റെ ആസ്തി കണ്ട് ഞെട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയ
ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ ആസ്തിയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം. ഇതുവരെ ഒരു ശതകോടീശ്വരനും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ആസ്തിയാണ് നിലവില് മസ്കിനുള്ളത്.
Published : February 5, 2026 at 3:10 PM IST
ടെക്ക് ലോകത്ത് പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് ഇലോൺ മസ്ക്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടെസ്ല സ്ഥാപകൻ ഇലോൺ മസ്ക് തൻ്റെ ആസ്തി കുത്തനെ വര്ധിപ്പിച്ചു. ചരിത്രത്തില് ഇതുവരെ ഒരു ശതകോടീശ്വരനും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ആസ്തിയാണ് നിലവില് മസ്കിനുള്ളത്. ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരാളുടെ ആകെ ആസ്തി 85,200 കോടി ഡോളർ പിന്നിടുന്നത്.
500,00 കോടി ഡോളറിന്റെ (45 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ആസ്തിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് 85,200 കോടി ഡോളർ (76 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ആസ്തിയിലേക്കെത്തിയതായി ആഗോള മാധ്യമമായ ഫോർബ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇലോൺ മസ്ക്കിൻ്റെ രണ്ട് സുപ്രധാന കമ്പനികൾ ലയിച്ചതായി അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നു. ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്പേസ് എക്സിലേക്ക്, എക്സ് എഐയെ (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്) ലയിപ്പിച്ചതിനുശേഷമാണ് ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ ആസ്തിയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായത്.
'മനുഷ്യവംശത്തെ പുരോഗതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് ഈ കമ്പനികളുടെ ലയനം' എന്ന് ഇലോൺ മസ്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലയനത്തോടെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മൂല്യം 1.25 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി ഉയർന്നുവെന്നും ഇത് ആസ്തിയിൽ ഏകദേശം 84 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ വർധനവിന് കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
ലയനത്തിന് മുമ്പ്, 800 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സ്പേസ് എക്സിൽ മസ്കിന് ഏകദേശം 42 ശതമാനം ഓഹരികളുണ്ടായിരുന്നു. 250 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എലോൺ മസ്കിൻ്റെ ഓഹരി 49 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇതു കൂടാതെ ടെസ്ലയിൽ ഇലോൺ മസ്കിന് ഏകദേശം 12 ശതമാനം ഓഹരികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 178 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായ വ്യക്തി ഗൂഗിൾ സഹസ്ഥാപകൻ ലാറി പേജാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആസ്തിയേക്കാൾ 578 ബില്യൺ ഡോളറിനു (ഏകദേശം 47.97 ലക്ഷം കോടി രൂപ) മുൻപിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ ആസ്തി. ലാറി പേജിൻ്റെ ആസ്തി ഏകദേശം 281 ബില്യൺ ഡോളറായി (ഏകദേശം 23,500 കോടി രൂപ) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about 😔— Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026
'പണം കൊണ്ട് സന്തോഷം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല'
800 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ആസ്തി പിന്നിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇലോൺ മസ്ക് പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തെത്തി. 'പണം കൊണ്ട് സന്തോഷം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല' എന്ന കുറിപ്പിനൊപ്പം ഒരു ഇമോജി കൂടെ അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കിട്ടു. ഈ പോസ്റ്റ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും വലിയ ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്തു. നിരവധി പ്രശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. ഉപദേശം മുതൽ സമ്പത്തിനെയും സന്തോഷത്തെയും കുറിച്ചുള്ള തമാശകളും ആശങ്കകളും പോസ്റ്റിന് താഴെ ഉപയോക്താക്കൾ പ്രതികരണങ്ങളായി കമൻ്റ് ചെയ്തു.
Also Read:എംജി മജസ്റ്റർ മുതൽ നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ വരെ: അഞ്ച് പുതിയ കാറുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്