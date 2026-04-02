ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ആഗോള വിപണിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കി; ഏഷ്യൻ ഓഹരികളിൽ ഇടിവ്, എണ്ണവില 106 ഡോളർ കടന്നു
നിക്കെയ്, കോസ്പി സൂചികകളിൽ വൻ ഇടിവ്. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് 106 ഡോളർ കടന്നു. സ്വർണവിലയിൽ രണ്ട് ശതമാനം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
Published : April 2, 2026 at 11:32 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ അതിശക്തമായ ആക്രമണം തുടരുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ വൻ ഇടിവ്. എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇറാൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള തൻ്റെ ആദ്യ ദേശീയ അഭിസംബോധനയിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിപണിയിലെ ഇടിവും എണ്ണവിലയും
ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിൽ കനത്ത ആഘാതമേൽപ്പിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയുള്ള ഏഷ്യൻ വ്യാപാരത്തിൽ ടോക്കിയോയുടെ നിക്കെയ് 225 സൂചിക 1.4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 53,004.81ലെത്തി. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്പി 3.4 ശതമാനം താഴ്ന്ന് 5,292.36ലും ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് 0.8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 25,082.59ലുമെത്തി.
അമേരിക്കൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപാരത്തിലും 0.9 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവുണ്ടായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകർ വളരെ ആശങ്കയോടെയാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില അഞ്ച് ശതമാനം വർധിച്ച് ബാരലിന് 106.22 ഡോളറായി. അമേരിക്കൻ ക്രൂഡ് വില 4.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 104.36 ഡോളറിലെത്തി. സ്വർണവില രണ്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ഔൺസിന് 4,718.90 ഡോളറായി.
ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അമേരിക്ക ഇറാനിലെ ദൗത്യം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒത്തുതീർപ്പ് കരാറിന് ഇറാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം തുടരും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നത് വരെ സൈനിക നീക്കമുണ്ടാകുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ അവരെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കരാറിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങളും ആക്രമിക്കും. അമേരിക്കൻ സൈനിക നീക്കം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിലും വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റ് നൽകുന്ന സൂചന.
യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ
രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സൈന്യം ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ബുധനാഴ്ച ലോക ഓഹരി വിപണികളിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കി. ബുധനാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ എസ് ആൻഡ് പി 500 സൂചിക 0.7 ശതമാനം നേട്ടത്തോടെ 6,575.32ലെത്തി. ഡൗ ജോൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജ് 0.5 ശതമാനം ഉയർന്ന് 46,565.74ലും നാസ്ഡാക് കോമ്പോസിറ്റ് 1.2 ശതമാനം നേട്ടത്തോടെ 21,840.95ലും വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ കുതിപ്പിനാണ് പുതിയ പ്രസ്താവന മങ്ങലേൽപ്പിച്ചത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണം
ആഗോള എണ്ണ, വാതക ഗതാഗതത്തിലെ നിർണായക ജലപാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ട്രംപ് നേരത്തെ ഇറാനു സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇത് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ്റെ ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. എന്നാൽ പുതിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ സമയപരിധിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചില്ല. എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായ വിതരണ തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചതുമില്ല.
