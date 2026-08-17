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ഇന്ത്യയുടെ 'മാഞ്ചസ്റ്ററിന്' ഇതെന്തുപറ്റി? 150 കോടിയുടെ കയറ്റുമതിയിൽ നിന്ന് അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഓണച്ചന്തയിലേക്ക്; കണ്ണൂരിലെ കൈത്തറി കഥ

സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടലുകള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഗുണമേൻന്മ കുറഞ്ഞ വ്യാജ കൈത്തറി തുണികള്‍ വിപണി കീഴടക്കകുകയാണ്. സര്‍ക്കാരും വ്യവസായ വകുപ്പും ഇനിയും ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഈ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിന് താഴിടേണ്ടി വരുമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ.

HANDLOOM KANNUR HANDLOOM WORKERS TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY KANNUR HANDLOOM INDUSTRY CRISIS
Handloom industry (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 4:38 PM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 8:40 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: രാജ്യത്തെ തന്നെ കൈത്തറി കയറ്റുമതിയില്‍ 15 ശതമാനം വരെ നടന്ന ജില്ലയായിരുന്നു കണ്ണൂര്‍. ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട കണ്ണൂരിലെ നാല്‍പ്പതോളം പഞ്ചായത്തുകളിലും 5 നഗരസഭകളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൈത്തറി സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ നിന്നായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കൈത്തറി കയറ്റുമതിയുടെ സിംഹഭാഗവും നെയ്തെടുക്കപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ കയറ്റുമതിക്കാരില്‍ ഏഴിലൊന്ന് പേരും കണ്ണൂരുകാരായിരുന്നു. കൈത്തറി യിലെ ടർക്കിഷ് ടവ്വൽ, കിടക്കവിരി, വിവിധ ഉപയോഗത്തിനുള്ള മാറ്റുകൾ എന്നിവക്ക് കീർത്തി ആർജിച്ചിരുന്ന ഇരുപതോളം സ്വകാര്യ നെയ്ത്തുശാലകളും കണ്ണരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ 'മാഞ്ചസ്റ്ററിന്' ഇതെന്തുപറ്റി? 150 കോടിയുടെ കയറ്റുമതിയിൽ നിന്ന് അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഓണച്ചന്തയിലേക്ക്, കണ്ണൂരിലെ കൈത്തറി കഥ (ETV Bharat)

അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടന്‍, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മ്മനി നെതര്‍ലാന്‍ഡ്‌സ്, കാനഡ, ഓസ്ട്രേല്യ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങള്‍ കയറ്റി അയക്കപ്പെട്ട കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും 150 കോടിയിലേറെ രൂപ മൊത്ത വിപണി മൂല്യമുള്ള കൈത്തറിത്തുണികള്‍ കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് കയറ്റി അയച്ച ചരിത്രവും ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്.

കണ്ണൂര്‍ കൈത്തറി മുതല്‍ ബാലരാമ പുരം കൈത്തറി വരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത കൈത്തറി മേഖല നിലനില്‍പ്പിനായി പാടു പെടുകയാണ് ഇന്ന്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വലിയ പെരുമ നേടിയ കേരള കൈത്തറി രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ഏറെ ഡിമാന്‍ഡ് നേടിയിരുന്നു. പരമ്പരാഗത കൈത്തറി ആധുനികവല്‍ക്കരിച്ച് തൊഴില്‍ നഷ്‌ടമില്ലാതെ ഉല്‍പ്പാദനം കൂട്ടുകയും വിപണിയില്‍ കയറ്റുമതി നിലവാരമുള്ള കൈത്തറി എത്തിക്കാനും ചുമതലപ്പെട്ടവര്‍ പതിയെ പിന്‍വാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് കേരളാ ഹാൻഡ് ലും അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി സുധാകരന്‍ പറയുന്നു.

HANDLOOM KANNUR HANDLOOM WORKERS TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY KANNUR HANDLOOM INDUSTRY CRISIS
Handloom industry (ETV Bharat)

വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പഴയതു പോലെ ഹാൻഡ് ലൂം തന്നെ വേണം എന്ന നിർബന്ധമില്ല. കോട്ടൺ, ലിനൻ എന്നീ വേർതിരിവുകളെ ഉള്ളു. അതിനാൽ കൈത്തറി തുണി വേണമെന്ന നിര്‍ബന്ധം വിദേശത്തില്ല. പഴയ കാലത്ത് വിദേശങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് ലൂമിന് പത്ത് ശതമാനം കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാ തുണിത്തരങ്ങൾക്കും ഒരു പോലെയാണ് ഡ്യൂട്ടി. ഇതെല്ലാം കൈത്തറിക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

യന്ത്രത്തറികളില്‍ നിന്നും വന്‍കിട യന്ത്രവല്‍കൃത തുണി നിര്‍മാണ ശാലകളില്‍ നിന്നും കൈത്തറി രംഗം വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട ഘട്ടത്തിലാണ് പരമ്പരാഗത കുഴിത്തറികളില്‍ പരിമിതമായ യന്ത്ര വല്‍ക്കരണം നടത്താന്‍ കണ്ണൂരിലെ കൈത്തറിക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. വരുമാനമില്ലാതായതോടെ കണ്ണൂരിലെ നെയ്ത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളില്‍ നിന്ന് പരമ്പരാഗത മഗ്ഗങ്ങളും തറികളും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തറികളിലാണ് മോട്ടോര്‍ ഘടിപ്പിച്ച് നെയ്ത്ത് വേഗം കൂട്ടിയത്. ഒരു കൈത്തറി തൊഴിലാളി കൈകൊണ്ട് ശരാശരി ഏഴോ എട്ടോ മീറ്റര്‍ മഗ്ഗത്തില്‍ തുണി നെയ്യുമ്പോള്‍ മോട്ടോര്‍ ഘടിപ്പിച്ച യന്ത്രത്തറിയില്‍ പതിനഞ്ച് മീറ്റര്‍ വരെ തൊഴിലാളികള്‍ നെയ്തെടുത്തു തുടങ്ങി.

കൈത്തറി വ്യവസായത്തില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്‌ക്കരണം വരുത്താന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് പഴയ കൈത്തറി തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്‌മ തന്നെയായിരുന്നു. കൈത്തറിയുടെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും കണ്ണൂരിലെ ടെക്‌സ്റ്റൈല്‍ വ്യവസായത്തെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പവര്‍ലൂം ഓണേഴ്‌സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ആന്‍റ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് കോര്‍പ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് തിരിച്ചടികളും അവഗണനയുമായിരുന്നു. പരിമിത യന്ത്ര വല്‍ക്കരണത്തിലൂടെ ഉല്‍പ്പാദനം കൂട്ടിയപ്പോള്‍ അതിന്‍റെ ഗുണം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും നെയ്ത്തു തൊഴിലാളികള്‍ക്കും കിട്ടിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.

HANDLOOM KANNUR HANDLOOM WORKERS TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY KANNUR HANDLOOM INDUSTRY CRISIS
Handloom products (ETV Bharat)

ദിവസം ഏഴ് മീറ്റര്‍ തുണി നെയ്യുന്ന ഒരു കൈത്തറി തൊഴിലാളിക്ക് 300 രൂപയാണ് ദിവസവരുമാനം കിട്ടുക. യന്ത്രത്തറിയില്‍ ദിവസവും പതിനഞ്ച് മീറ്റര്‍ വരെ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് നെയ്‌തെടുക്കാം. അതിന് 500 രൂപയോളം കൂലി ലഭിക്കും. ഒരു തറിക്ക് ഒരു തൊഴിലാളി എന്ന നിലപാടാണ് കൈത്തറി നെയ്ത്തിനുള്ളത്. അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പരിമിത യന്ത്രത്തറിക്കും ഉളളത്. തുണിയാണെങ്കിലും കൈത്തറിയെപ്പോലെ കമനീയം. നൂല്‍, ചായം, പാവുവിരിക്കല്‍ എന്നിവ കൈത്തറിക്ക് സമാനം. എന്നിട്ടും യന്ത്രിത്തറി എന്ന് മുദ്രകുത്തി അവഗണിക്കുകയാണ് ഈ വിഭാഗത്തെ.

നെയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് കീഴിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കൈത്തറി തൊഴിലാളികളില്‍ ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും പണിയെടുത്തിരുന്നത്. വരുമാനം നിലച്ചതോടെ പലരും കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ മേഖലയിലേക്കും മറ്റും ചുവടു മാറി. ഓരോയിടത്തും വളരെ ചുരുക്കം സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമാണ് ഇന്നും നെയ്ത്ത് രംഗത്ത് ബാക്കിയുള്ളത്. നൂല്‍ ചുറ്റല്‍ മുതല്‍ നെയ്ത്ത‌് വരെയുളള തൊഴിലിലേക്ക് പുതുതലമുറയില്‍ ആരും വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൈത്തറി മേഖല നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയാണിത്. വരുമാനക്കുറവാണ് ഈ അവസ്ഥക്കുളള കാരണം.

HANDLOOM KANNUR HANDLOOM WORKERS TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY KANNUR HANDLOOM INDUSTRY CRISIS
Handloom products (ETV Bharat)

ഒരു മോട്ടോര്‍ വച്ച് തറി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താലാണ് സര്‍ക്കാറും വ്യവസായ വകുപ്പും പരിമിത യന്ത്രത്തറിക്കാരെ അവഗണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കൈത്തറിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രോല്‍സാഹനവും പരിമിത യന്ത്രത്തറിക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പവര്‍ലൂം ഓണേഴ്‌സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ആന്‍റ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് എം പ്രഭാകരന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സംഘം മുഖ്യമായും വിദേശ ഓഡര്‍ പ്രകാരം കയറ്റുമതിക്കാര്‍ക്കാണ് തുണി നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്നത്. വിദേശത്ത് കോട്ടണ്‍ തുണി മികച്ച നിലവാരത്തില്‍ വേണം. ഈ ലക്ഷ്യം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് പവര്‍ലൂം ഓണേഴ്‌സ് സംഘം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കയറ്റുമതി കുറഞ്ഞിരിക്കയാണ്. തദ്ദേശീയമായി തുണിത്തരങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് പരിമിതിയുമുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കവിരിയും തലയണ കവറുകള്‍ക്കും പാകത്തിലുളള തുണിത്തരങ്ങള്‍ ഈ സംഘം ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുളള ശ്രമം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയപ്പോള്‍ വിലകുറഞ്ഞ നൂല്‍ കൊണ്ട് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ച അന്യ സംസ്ഥാനത്തെ വേഗം കേടാകുന്ന ബഡ്ഷീറ്റുകളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വാങ്ങിച്ചത്.

HANDLOOM KANNUR HANDLOOM WORKERS TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY KANNUR HANDLOOM INDUSTRY CRISIS
Handloom industry (ETV Bharat)

വര്‍ഷങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഈ സംഘത്തിൻ്റെ ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇടപെടലോടെ നിരസിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ജില്ലയില്‍ അടിസ്ഥാന കൈത്തറി സംവിധാനത്തില്‍ യന്ത്രത്തറിയില്‍ ഉത്പ്പാദനം നടത്തുന്ന 150 ഓളം പവര്‍ലൂം യൂണിറ്റുകള്‍ ഇന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആയിരത്തോളം പേര്‍ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. കയറ്റുമതി നിലവാരമുള്ള തുണിത്തരങ്ങളാണ് ഇവര്‍ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കര്‍ട്ടനുകള്‍, ഫര്‍ണിഷിങ് തുണിത്തരങ്ങള്‍, പില്ലോകള്‍ എന്നിവയാണ് മുഖ്യമായും കടല്‍ കടക്കുന്നത്.

കേരളീയര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുളള മികച്ച മുണ്ടുകളും ഷര്‍ട്ടുകളും ലുങ്കിയുമൊക്കെ നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഡിസൈന്‍ വൈവിധ്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി വെയറുകള്‍ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്നിതിനുളള സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനമൊന്നും ഇപ്പോള്‍ നിലവിലില്ല. ഒരു സംഘം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന തുണികള്‍ അതേ രീതിയില്‍ മറ്റൊരു സംഘവും നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. ഫലത്തില്‍ കൈത്തറി സംഘങ്ങളില്‍ ഒരേ ഡിസൈനുകളാണ് വ്യാപിക്കുന്നത്. അതും വിപണന സാധ്യത കുറയ്‌ക്കുന്നു.

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പരിമിത യന്ത്രത്തറി യൂണിറ്റുകളില്‍ പണിയെടുക്കുന്ന ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചെറിയ വരുമാനമെങ്കിലും മുടക്കമില്ലാതെ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഓണക്കാലമാണ് ഏക ആശ്രയം. പ്രാദേശികമായി പരിമിത യന്ത്രത്തറി ഉപയോഗിച്ച് നെയ്തെടുക്കുന്ന തുണിയില്‍ തയ്ക്കുന്ന വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് ഓണക്കാലത്ത് നാട്ടില്‍ വിപണി കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവര്‍. കോട്ടണ്‍ എന്ന ഒറ്റ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും കൈത്തറിയടക്കമുള്ള തുണിത്തരങ്ങള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിലവാരമുള്ള കോട്ടണ്‍ തുണിത്തരങ്ങള്‍ നെയ്തെടുക്കാന്‍ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കേണ്ട അധികൃതര്‍ തന്നെ മാറി നിന്നപ്പോള്‍ പല കൈത്തറി കയറ്റുമതിക്കാരും രംഗം വിട്ടു.

HANDLOOM KANNUR HANDLOOM WORKERS TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY KANNUR HANDLOOM INDUSTRY CRISIS
Handloom industry (ETV Bharat)

കണ്ണൂരിലെ പികെ ബാലകൃഷ്‌ണന് പറയാനുള്ളത് ആ അനുഭവമാണ്. കൈത്തറിയിൽ നെയ്‌ത തുണി എന്ന വേർതിരിവ് കയറ്റുമതിക്കാർക്കില്ല. കൈത്തറി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും അടച്ചുപൂട്ടി. സർക്കാർ നല്‍കുന്ന പരിമിതമായ ആനുകൂല്യം കൊണ്ടാണ് സംഘങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. എത്ര കാലം അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കാലത്ത് 150 കോടി രൂപയുടെ കൈത്തറിത്തുണി വരെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും അയച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് കൈത്തറിയെന്നില്ല തുണി മതി എന്നായിരിക്കുന്നു.

കൈത്തറിയില്‍ കാലോചിതമായ പരിഷ്‌ക്കരണവും ഭാഗികമായ യന്ത്ര സംവിധാനവും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ ഈ മേഖലക്ക് കരകയറാനാവൂ. സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടലുകള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും ഗുണമേന്‍മ കുറഞ്ഞ വ്യാജ കൈത്തറി തുണികള്‍ വിപണി കീഴടക്കകുകയാണ്. സര്‍ക്കാരും വ്യവസായ വകുപ്പും ഇനിയും ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഈ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിന് താഴിടേണ്ടി വരും.

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Last Updated : August 17, 2026 at 8:40 PM IST

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HANDLOOM
KANNUR HANDLOOM WORKERS
TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY
KANNUR HANDLOOM INDUSTRY CRISIS
HANDLOOM INDUSTRY CRISIS

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