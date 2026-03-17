ആഗോള പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയിലും നേട്ടം കൊയ്‌ത് സെൻസെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും

ഇന്നലെയുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇന്നും നേട്ടം കൊയ്‌ത് ഓഹരിസൂചികകൾ.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 4:09 PM IST

മുംബൈ: ആഗോള വിപണികളിലെ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിനെ പിന്തുടർന്ന് ഓഹരിസൂചികകൾ. ഇന്നലെയുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇന്നും നേട്ടം കൊയ്‌ത് ഓഹരിസൂചികകൾ. ബിഎസ്ഇ ബെഞ്ച്മാർക്ക് 192.14 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 75,696.83 ലെത്തി, നിഫ്റ്റി 64.25 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 23,473.05 ലെത്തി.

30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് 144.34 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞ് 75,358.51 ലെത്തി. 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 49.95 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞ് 23,358.85 ലെത്തി. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രധാന ഓഹരി സൂചികകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഏഷ്യൻ സൂചികകൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് നിക്ഷേപകരുടെ ആവേശം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30-സെൻസെക്‌സ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് എറ്റേണൽ, മഹീന്ദ്ര ആന്‍ഡ് മഹീന്ദ്ര, മാരുതി, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ, ഭാരതി എയർടെൽ എന്നിവ പ്രധാന നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ഇൻഫോസിസ്, എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്‌ടം നേരിട്ടത്. ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെന്‍ഡ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 2.61 ശതമാനം ഉയർന്ന് 102.8 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി.

വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (എഫ്‌ഐഐ) തിങ്കളാഴ്‌ച 9,365.52 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചുവെന്ന് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഡാറ്റ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (ഡിഐഐ) 12,593.36 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങി.

ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് കോസ്‌പി, ജപ്പാനിലെ നിക്കി 225 സൂചിക, ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് സൂചിക എന്നിവ പോസിറ്റീവ് ആയാണ് ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ വ്യാപാരം നടത്തിയത്. അതേസമയം ഷാങ്ഹായുടെ എസ്‌എസ്‌ഇ കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. യുഎസ് വിപണി തിങ്കളാഴ്‌ച ഉയർന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്.

യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിത്വം വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെന്ന് ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് വി കെ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. " യുദ്ധം ഓഹരി വിപണിയെയം ബാധിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നിഫ്റ്റി സൂചിക 257 പോയിന്റ് കുത്തനെ ഉയർന്നു, പ്രധാനമായും നിക്ഷേപകർ അവരുടെ ഷോർട്ട് പൊസിഷനുകൾക്ക് ബദലായി ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതിനാലാണ് ഇത് നടന്നത്. എന്നിരുന്നാലും വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്നലെ 9,366 കോടി രൂപയുടെ ധാരാളം ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചതിനാൽ ഈ ഉയർച്ച തുടരാൻ സാധ്യതയില്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തിങ്കളാഴ്‌ച സെൻസെക്‌സ് 938.93 പോയിൻ്റ് അഥവാ 1.26 ശതമാനം ഉയർന്ന് 75,502.85 ൽ എത്തി. നിഫ്റ്റി 257.70 പോയിൻ്റ് അഥവാ 1.11 ശതമാനം ഉയർന്ന് 23,408.80 ൽ അവസാനിച്ചു.

