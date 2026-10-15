അമേരിക്കയില് പണപ്പെരുപ്പം വര്ധിച്ചു; പച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണി
പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം സെപ്റ്റംബറിലെ വാര്ഷിക പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 3.7 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. ഓഗസ്റ്റിലേത് 3.4 ശതമാനമായിരുന്നു.
By ANI
Published : October 15, 2026 at 11:09 AM IST
മുംബൈ: ഇടിവിന് പിന്നാലെ കുതിച്ചുയർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി. ആഗോള വിപണികളിലും ഏഷ്യൻ വിപണികളിലും വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ വിപണി ലാഭത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ തുടർച്ചയായ പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാന് ആഴ്ചകള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെയാണ് അമേരിക്കയില് പണപ്പെരുപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഉയര്ന്നത്. പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം സെപ്റ്റംബറിലെ വാര്ഷിക പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 3.7 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. ഓഗസ്റ്റിലേത് 3.4 ശതമാനമായിരുന്നു. ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 221.23 പോയിൻ്റുകൾ അഥവാ 0.30 ശതമാനം ഉയർന്ന് 73,003.12 പോയിൻ്റിലും, എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 50 50.35 പോയിൻ്റുകൾ അഥവാ 0.22 ശതമാനം ഉയർന്ന് 22,673.05 പോയിൻ്റിലുമാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്.
"ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എഐ (AI) ഓഹരികളിലുണ്ടായ മാറ്റം വളരെ നല്ലതാണ്. എങ്കിലും അവ വിദേശ നിക്ഷേപകരെ എങ്ങനെ സ്വാധിനിക്കുമെന്ന് അറിയണം. വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ട നികുതി (LTCG tax) സംബന്ധിച്ച നയങ്ങളിൽ ധനമന്ത്രാലയം പുനഃപരിശോധന നടത്തിയേക്കാം എന്ന സൂചനകൾ വിപണിയുടെ കരുത്ത് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന്" ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ്സ് ലിമിറ്റഡിലെ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് വികെ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ധനകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മികച്ച രണ്ടാം പാദ (Q2) ഫലങ്ങളും വിപണിക്ക് കരുത്ത് പകരുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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"അമേരിക്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഉയർന്നതും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിൽ (emerging markets) നിന്ന് വൻതോതിൽ മൂലധനം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതും ഒരു ആശങ്കയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വിപണിയിലെ പ്രവണതകൾ വേഗത്തിൽ അനുകൂലമായി മാറിയേക്കാമെന്നും" മാർക്കറ്റ്സ്മിത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇക്വിറ്റി റിസർച്ച് വിഭാഗം മേധാവിയും ഡയറക്ടറുമായ മയൂരേഷ് ജോഷി വ്യക്തമാക്കി.
യുഎസ് വിപണികളിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഡൗ ജോൺസ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 75.85 പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ് 51,545.63-ലും, എസ്ആൻഡ്പി 500 (S&P 500) സൂചിക 86.51 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞ് 7,718.94-ലും എത്തി. നാസ്ഡാക് (Nasdaq) സൂചികയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് നേരിട്ടത്. ഓഗസ്റ്റിൽ 3.4 ശതമാനമായിരുന്ന യുഎസിലെ ഉപഭോക്തൃ പണപ്പെരുപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ 3.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. പെട്രോൾ വിലയിലുണ്ടായ കുത്തനെയുള്ള വർധനവാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
ഏഷ്യൻ വിപണികളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, ജപ്പാനിലെ നിക്കി 225 (Nikkei 225) സൂചിക 5.20 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 64,223.00 പോയിൻ്റിലെത്തി. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ കോസ്പി (Kospi) 8.72 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 5,527.12 പോയിൻ്റിലും, തായ്ലൻഡിലെ എസ്ഇടി കോമ്പോസിറ്റ് (SET Composite) 0.78 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,563.74 പോയിൻ്റിലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് വിപരീതമായി, 65.00 പോയിൻ്റ് (+0.29%) ഉയർന്ന് 22,687.50 എന്ന നിലയിലെത്തിയ 'ഗിഫ്റ്റ് നിഫ്റ്റി' (GIFT NIFTY) മാത്രമാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.
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