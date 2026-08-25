തുടര്ച്ചയായ കുതിപ്പിന് ആശ്വാസം; ഉത്രാടം നാളില് സ്വര്ണ നിരക്കില് ഇടിവ്
തുടർച്ചയായ കുതിപ്പിന് വിരാമം. സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേയ്ക്ക്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയും കുറഞ്ഞു, പുതിയ നിരക്കറിയാം...
Published : August 25, 2026 at 11:33 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തുടർച്ചയായ വില വർധനയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വിപണിയിൽ ഇന്ന് നേരിയ ആശ്വാസം. 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 20 രൂപയും പവന് 160 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ വിപണിയിൽ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 15,010 രൂപയായും ഒരു പവൻ്റെ വില 1,20,080 രൂപയായും താഴ്ന്നു. 20 ദിവസത്തിനിടെ പവന് വിലയില് 15,000 രൂപയുടെ വര്ധന രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞത്.
വിവിധ കാരറ്റുകളിലെ നിരക്കുകൾ
22 കാരറ്റിന് പുറമെ മറ്റ് കാരറ്റുകളിലെ സ്വർണ നിരക്കിലും വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,335 രൂപയിലെത്തി. ഇതിൻ്റെ പവൻ നിരക്ക് 98,680 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,600 രൂപയായും പവന് 76,800 രൂപയായും മാറി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 6,190 രൂപയായും പവന് 49,520 രൂപയായും വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നു.
വെള്ളി വിലയിലും ഇടിവ്
സ്വർണത്തോടൊപ്പം വെള്ളി നിരക്കിലും ഇന്ന് ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 260 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,600 രൂപ നിരക്കിലാണ് വിപണിയിലെ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഭരണ നിർമാണത്തിനും വെള്ളി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിലക്കുറവ് വിപണിക്ക് ഗുണകരമാകും.
സ്വര്ണ നിരക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്
ഡോളര് ദുര്ബലമായതും അമേരിക്കന് ബോണ്ട് ആദായത്തിലുണ്ടായ കുറവുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് സ്വര്ണത്തിന് കരുത്തേകിയത്. എന്നാല് ഡോളര് വീണ്ടും തിരിച്ചുവന്നത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് സ്വര്ണ വിലയില് പ്രതിഫലിച്ചത്. യുഎസ് ഫെഡറല് റിസര്വിന്റെ പണപ്പെരുപ്പ ആശങ്കകളും സ്വര്ണ വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ പണപ്പെരുപ്പം, പലിശ നിരക്കുകളിലെ വ്യതിയാനം, വൻകിട രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്.
ഇതിനുപുറമെ, ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതും പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തുടരുന്ന യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വർണ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കുന്നതും നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും വിലക്കയറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
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