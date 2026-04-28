ETV Bharat / business

സ്വർണവില മൂന്നാമതും ഇടിഞ്ഞു; ഗ്രാമിന് 13,835 രൂപയായി, ഒരു പവന് നല്‍കേണ്ട വില അറിയാം

മൂന്ന് തവണ ഇടിവ്. രാവിലെ 1,12,200 രൂപയായ വില ഉച്ചയോടെ 1,11,400 രൂപയിലെത്തി. വൈകിട്ടോടെ വീണ്ടും മാറ്റം. ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണവിലയെ മാറ്റി മാറിക്കുന്നു. അറിയാം സ്വര്‍ണ വില വിശദമായി..

Representational image (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 28, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മൂന്നാം വട്ടവും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,835 രൂപയായി. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,10,680 രൂപയായി. ഇന്ന് മാത്രം സ്വർണവില കുറഞ്ഞത് പവന് 2,040 രൂപയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് കേരളത്തിലും വിലയില്‍ മാറ്റം.

രാവിലെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,12,200 രൂപയായിരുന്നു വിപണി വില . ഒരു ഗ്രാമിന് 65 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,025 രൂപയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഉച്ചയോടെ വിലയില്‍ വീണ്ടും മാറ്റം വന്നു. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 100 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13 925 രൂപയായും ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 1,11,400 രൂപയുമായി വിപണി വില. പിന്നാലെ വൈകുന്നേരം സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 75 രൂ കുറഞ്ഞ് 11,370 രൂയായി. ഒരു പവന് 90,960 രൂപയാണ് വിപണി വില. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,885 രൂപയായി. ഇതോടെ 14 കാരറ്റ് ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 70,840 രൂപയായി. 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണം ഗ്രാമിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,710 രൂപയായി. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 45,680 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 260 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 10 ഗ്രാമിന് 2,600 രൂപ നൽകണം. വെള്ളി വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

സ്വർണവില ഔൺസിന് 2.5 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 4,562 ഡോളറിലെത്തി. കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പണനയം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളും നിക്ഷേപകരെ സ്വാധീനിച്ചെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ തുടരുന്നത് അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വില കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തുകയും സ്വര്‍ണ വില കുത്തനെ കുറയുന്നതിനും കാരണമായി. ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വര്‍ണവില ഉയര്‍ന്നിരുന്നെങ്കിലും വൈകീട്ടോടെ കുറയുകയായിരുന്നു. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യം ഇതുവരെ പൂര്‍ണമായി മാറിയിട്ടില്ല. ഇറാന്റെ കപ്പല്‍ യുഎസ് നാവികസേന തടയുക കൂടി ചെയ്‌തതോടെ എണ്ണ വിലയെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിച്ചു. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 111 ഡോളറിന് മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡോളർ ശക്തമാകുന്നതും പലിശഭാരം കൂടുന്നതും സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ്. പലിശനിരക്ക് ഉയരുമ്പോൾ കടപ്പത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദായവും മെച്ചപ്പെടും.

വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

കേരളത്തിലെ സ്വർണവിലയ്ക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസത്തെയും വില ഇവർ തീരുമാനിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വിപണിയിലെ നിരക്കുകൾ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും ഇതിനെ ബാധിക്കും. സ്വർണത്തിന് ചുമത്തുന്ന വിവിധ നികുതികൾ വിലയെ മാറ്റുന്നു.

വിനിമയ നിരക്കുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് വില തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഗോൾഡ് അസോസിയേഷനുകൾക്ക് പൂർണ അധികാരമുണ്ട്. സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് വില കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഇവർക്ക് കഴിയും. വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തും.

TAGGED:

GOLD RATE IN KERALA
TODAY GOLD PRICE KERALA
KERALA GOLD MARKET TREND
GLOBAL GOLD RATE IMPACT
KERALA GOLD RATE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.