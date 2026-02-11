സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ്; ഒരു പവന് വാങ്ങാന് നല്കേണ്ടത്? പുതിയ നിരക്കുകൾ അറിയാം
കേരളത്തില് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അറിയാം പുതിയ നിരക്കുകൾ
Published : February 11, 2026 at 11:19 AM IST
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില ഏറിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വില ഒരു ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 11) ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 14,530 രൂപയും ഒരു പവന് 1,16,240 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ ഒരു പവന് 1,16,440 രൂപയായിരുന്നു വില.
22 കാരറ്റിന് പുറമെ 18 കാരറ്റ്, 14 കാരറ്റ്, 9 കാരറ്റ് സ്വര്ണ വിലയിലും ചെറിയ വില കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 18 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,940 രൂപയും ഒരു പവന് 95,520 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാമിന് 9,295 രൂപയും ഒരു പവന് 74,360 രൂപയുമായി. വെള്ളിക്ക് ഒരു ഗ്രാമിന് 290 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,900 രൂപയിലുമാണ് വില തുടരുന്നത്.
സ്വർണ വിലയിലെ നേരിയ ഇടിവ് സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിയ ആശ്വാസം ആകും. വിവാഹ സീസണും ആഘോഷങ്ങളും സജീവമായിരിക്കേയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വിപണിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാകുന്നത്.
തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് കാരണം
- അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ: ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ വില കുറയുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേറ്റതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
- വിവിധ രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പൊരുത്തക്കേടുകളും വിപണിയില് സ്വര്ണ വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
- യുഎസ് പലിശ നിരക്കുകൾ: അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും സാവധാനത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സ്വർണത്തിൻ്റെ ആകർഷണീയത കുറയ്ക്കുന്നു. പലിശ നിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ ബോണ്ടുകളിലും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടും.
- ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാർ: ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുള്ള തീരുവ ട്രംപ് ഭരണകൂടം കുറച്ചത് ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് കരുത്ത് പകർന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യം മെച്ചപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്വർണ ഇറക്കുമതി ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
- ലാഭമെടുപ്പ്: സ്വർണ വില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ സ്വർണം വിറ്റഴിച്ച് ലാഭം എടുത്തത് വിപണിയിൽ വില ഇടിയാൻ കാരണമായി.
