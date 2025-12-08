ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഒരു പവന് 200 രൂപ വര്‍ധിച്ചു, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വർണവിലയില്‍ നേരിയ മാറ്റം വന്നതോടെ കേരളത്തിലും വിലയില്‍ മാറ്റം. പണിക്കൂലി ഉള്‍പ്പെടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് ഇനി ഒരു ലക്ഷം നല്‍കണം.

TODAY GOLD RATE TODAY GOLD PRICE KERALA GOLD PRICE സ്വർണവില
Representative image (Getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില ഇന്നും മുകളിലേക്ക്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വര്‍ണവില മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഉയരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയും വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 95,640 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാമിന് 11,955 രൂപയും.

അതേസമയം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു ഗ്രാമിന് 9,830 രൂപയും പവന് 78,640 രൂപയുമാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 7,660 രൂപയും പവന് 61,280 രൂപയുമാണ്. 9 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 4,940 രൂപയും പവന് 39,520 രൂപയുമാണ്.

സ്വർണാഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ 5% പണിക്കൂലി, 3% ജി.എസ്.ടി, ഹോൾമാർക്ക് ചാർജ് എന്നീ ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്നതാണ്. അതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. ഒരു ഗ്രാം ആഭരണത്തിന് ഏകദേശം 13,000 അടുത്ത് നല്‍കേണ്ടിവരും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ശനിയാഴ്‌ച സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ചെറിയ കുറവ് വന്നിരുന്നു. പിന്നാലെ വീണ്ടും സ്വര്‍ണ വില കൂടുകയായിരുന്നു. നിലവില്‍ രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ 4150-4250 ഡോളര്‍ നിരക്കിലാണ് ഔണ്‍സ് സ്വര്‍ണത്തിൻ്റെ വില. ഇത് അടുത്ത വര്‍ഷം 5000 ഡോളറിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

ഇടയ്ക്കിടെ കേരളത്തില്‍ വില ഉയരുന്നത് വിവാഹാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റുമായി സ്വര്‍ണം വാങ്ങാനുള്ളവര്‍ക്ക് ആശങ്കയാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ രൂപ ഇടിയുന്നത് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതേസമയം അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുമെന്നുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

സ്വർണ വില കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങള്‍

യുഎസ് തീരുവ വർധനയ്ക്കിടയിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും വില ഉയരുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ലാഭമെടുപ്പുമൊക്കെ വില കുതിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയിലും മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. അതേസമയം രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ ഗോൾഡ് അസോസിയേഷനുകളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വിലയിടുന്നത്. ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിന് വിലകൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അസോസിയേഷനുകൾക്ക് സാധിക്കും. ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ വരെയും അസോസിയേഷനുകൾ വില പുതുക്കാറുണ്ട്.

Also Read: വിമാന ടിക്കറ്റ് കൊള്ളയ്‌ക്ക് മൂക്കുകയറിട്ട് കേന്ദ്രം, യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി പുതിയ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പുറത്ത്

TAGGED:

TODAY GOLD RATE
TODAY GOLD PRICE
KERALA GOLD PRICE
സ്വർണവില
TODAY GOLD RATE IN KERALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.