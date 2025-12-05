ETV Bharat / business

'സ്വര്‍ണ വില ദേ വീണ്ടും മേലേക്ക്'; പവന് കൂടിയത് 280 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. പവന് 280 രൂപയാണ് ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചത്.

representational image (canva)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 5, 2025 at 11:12 AM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ വിലയില്‍ നേരിയ വര്‍ധനവ്. പവന് 280 രൂപയാണ് ഇന്ന് കൂടിയത്. 95,280 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിപണി വില. 11,910 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് നൽകേണ്ടത്.

18 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 9,795 രൂപയാണ്. ഒരു പവൻ്റെ വില 95,280 രൂപയും . 14 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 7,630 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ്റെ വില 61,040 രൂപയാണ്. 9 കാരറ്റിന്‍റെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 4,920 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ്റെ വില 39,360 രൂപയാണ്.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയായ 5 ശതമാനവും ജിഎസ്‌ടി മൂന്ന് ശതമാനവും ഹാൾ മാർക്കിങ് ചാർജും ചേർത്താൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഒരു ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് നൽകണം. വെള്ളി വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഡിസംബർ മൂന്നിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 95,760 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരം. പിന്നീട് വില താഴുന്നതാണ് ദൃശ്യമായത്. എന്നാൽ വീണ്ടും ഉയരുന്നതും ആശങ്ക സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

സ്വർണ വിലയിൽ 2026ല്‍ 15 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ വർധനയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ തീരുവ വർധനയ്ക്കിടയിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തെ നിക്ഷേപകർ സ്വീകരിച്ചതാണ് വില വർധനയ്ക്കിടയാക്കിയതെന്ന് ധനവിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വർണവില ഇപ്പോഴും 95,000ത്തിന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് നില്‍ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടവും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും തുടരുകയാണ്.

എന്നാല്‍ ഈ വര്‍ഷം പലതവണയാണ് സ്വര്‍ണ വില കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളില്‍ വില വര്‍ധവന് സര്‍വകാല റെക്കോർഡുകളിലേക്കും നയിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബറിലാണ് സ്വർണ വില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 17ന് പവൻ വില 97,360ലെത്തിയിരുന്നു. ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണിത്. ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് സ്വർണ വില ആദ്യമായി 60,000 കടന്നത്.

ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ അനുസൃതമാക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

