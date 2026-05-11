സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; പവന് 1,11,560 രൂപയായി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 10:51 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 160 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,945 രൂപയാണ് പുതിയ വിപണി വില. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,11,560 രൂപ നൽകണം.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസമുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ കുറവ് തുടരുമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വിലക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു. പ്രാദേശിക വിപണിയിലും മികച്ച കച്ചവടമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. വിലയിലെ മാറ്റം സാധാരണക്കാർക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്.

മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ വില
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,460 രൂപയായി. ഇതോടെ പവന് 91,680 രൂപയാണ് മാറ്റമുള്ള നിരക്ക്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം 10 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാമിന് 8,925 രൂപയും പവന് 71,400 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.

ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായി. 5,755 രൂപയാണ് പുതിയ നിരക്ക്. ഇതോടെ ഒൻപത് കാരറ്റ് പവന് 46,040 രൂപയായി. വിവിധ കാരറ്റുകളിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമിലും പവനിലും ഈ മാറ്റം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. വിലയിലുള്ള ഈ കുറവ് ചെറുകിട സ്വർണ വ്യാപാരികൾക്കും ഗുണകരമാണ്.

വില നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലിയും ചേർത്താണ് വിൽപന നടക്കുന്നത്. കൂടാതെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി നിരക്കും ഈടാക്കുന്നു. ഹാൾമാർക്കിങ് ഫീസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവില. ഓരോ ജ്വല്ലറികളിലും പണിക്കൂലി നിരക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഡിസൈനുകളുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പണിക്കൂലി നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ വാങ്ങുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ അന്തിമവിലയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എച്ച് യു ഐ ഡി മുദ്രയുള്ള സ്വർണം മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുമ്പോഴും ഇതേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാണ്. എല്ലാ പർച്ചേസുകൾക്കും കൃത്യമായ ബില്ല് ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

സ്വർണവും സാധാരണക്കാരും
സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത നേരിടുന്ന കാലത്ത് ആളുകൾ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി സ്വർണത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകളിലെ കുറവ് ഇതിന് കാരണമാണ്. ഓഹരി വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളും സ്വർണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ഒഴുകാൻ സഹായിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം മികച്ച ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൂടിയാണ്. കുറഞ്ഞ അളവിലാണെങ്കിലും സ്വർണം വാങ്ങാൻ ആളുകൾ താത്പര്യം കാണിക്കുന്നു.

ഭാവിയിലേക്കുള്ള വലിയൊരു കരുതലായാണ് പലരും സ്വർണത്തെ സ്വരൂപിക്കുന്നത്. വിൽക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യവും സ്വർണത്തിനുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കാവുന്ന നിക്ഷേപ മാർഗമാണിത്. അതിനാൽ സ്വർണവിപണിയിൽ എക്കാലവും മികച്ച തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. വിപണിയുടെ സുതാര്യതയും ഈ നിക്ഷേപ മാർഗത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിക്കുന്നു.

ആഗോള വിപണിയിലെ സ്വാധീനം
ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണം വിപണിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പലിശ നിരക്കുകൾ സ്വർണവിപണിക്ക് എപ്പോഴും നിർണായകമാണ്. യുഎസ് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സ്വർണവിലയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ നിക്ഷേപകരെ സ്വർണത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇത്തരം ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. സ്വർണത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വർധിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഇതാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലും പിന്നീട് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

