സ്വർണവിലയിൽ ആശ്വാസം; ഗ്രാമിന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 215 രൂപ

സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത് 215 രൂപയും പവന് 1,720 രൂപയുമാണ്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,885 രൂപയും പവന് 1,11, 080 രൂപയുമായി വിപണി വില

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 9, 2026 at 2:47 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ആശ്വാസം. ഗ്രാമിന് 215 രൂപയും പവന് 1,720 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,885 രൂപയും പവന് 1,11, 080 രൂപയുമായി ഇന്നത്തെ വിപണി വില. പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷം താത്‌കാലിക നിർത്തിയെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്.

18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 175 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,410 രൂപയായി. പവനാകട്ടെ 90,888 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. അതേസമയം 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 140 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,885 രൂപയായി. പവന് 71,080 രൂപയുമാണ് വിപണി വില. 9 കാരറ്റ് ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,730 രൂപയും പവന് 45, 840 രൂപയുമായി.

ഒരു പവന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം

സ്വർണവിലയോടൊപ്പം പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് എന്നിവയും ചേരുമ്പോഴാണ് ആഭരണത്തിൻ്റെ അന്തിമ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആഭരണങ്ങളിലെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ശതമാനം മുതലാണ് വ്യാപാരികൾ പണിക്കൂലി ഈടാക്കുന്നത്. ഇതുകൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1.15 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവാകും. കഴിഞ്ഞ മാസം (മാർച്ച് 23) പവൻ വില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെയായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് വില ലക്ഷം കടന്നത്.

വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഓഹരി വിപണികളിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ദീർഘകാല നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു കുറവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം സജീവമായി തുടരുകയാണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നതും സ്വർണത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഡോളർ സൂചിക നിർണായകമാണ്. ഡോളർ ദുർബലമായാൽ സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്ന് വിപണി വിദഗ്‌ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്.

