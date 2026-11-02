കേരളത്തിന് "പ്രായമാകുന്നു", പക്ഷേ ഭാരമല്ല, മഹാഭാഗ്യം! വയോജനങ്ങളെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാക്കാൻ വിദഗ്ധർ പറയുന്ന വഴികൾ...
2030ഓടെ ഇന്ത്യയില് തന്നെ എറ്റവും കൂടുതല് വയോജനങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയാണ്. എന്നാലിവരെ വെറും ആശ്രിതരായി കാണുന്ന പഴയ ചിന്താഗതികൾ മാറ്റി, അവരുടെ അനുഭവക്കരുത്തിനെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന ഇന്ധനമാക്കാൻ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പുതുവഴികളിലേക്ക്..
Published : November 2, 2026 at 11:42 AM IST
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം 70 പിന്നിടുമ്പോള് ഒരു അപൂർവ്വമായ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. യുവാക്കൾ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനുമായി വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറുമ്പോൾ, കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പ്രായമാകുന്ന സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യ നോട്ടത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായി തോന്നാമെങ്കിലും, ആധുനിക ധനശാസ്ത്രജ്ഞരും ആസൂത്രണ വിദഗഗ്ധരും ഇതിനെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു വീക്ഷണകോണിലൂടെയാണ്.
60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരെ കേവലം ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയോ ആശ്രിതരോ ആയി കാണുന്ന പഴയ ചിന്താഗതികൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും അറിവുമുള്ള നമ്മുടെ വയോജനങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചാൽ, അത് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയൊരു ഊർജ്ജവും വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടുമായി മാറും. പ്രായമാകുന്ന കേരളത്തെ എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വികസന ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വേറിട്ട വീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക്...
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആര്ബിഐ) പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, അടുത്ത ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള യുവാക്കളുടെ എണ്ണം 63 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 59.5 ശതമാനമായി കുറയും. അതേസമയം, 2036-ഓടെ കേരളത്തിലെ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം 84 ലക്ഷത്തിലെത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് (അതായത് മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 22.8%).
ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ, ഇത് കേവലം ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസമല്ല. മറിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചാനിരക്കിനെയും (ജിഡിപി) നികുതി വരുമാനത്തെയും ധനനയങ്ങളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു സാമ്പത്തിക സമവാക്യമാണ്. ഇതിനെ കടുത്തൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായി കാണണോ അതോ പുതിയൊരു വിപണി സാധ്യതയായി മാറ്റണോ?
വിഷയത്തില് ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ധനശാസ്ത്രജ്ഞനും, അധ്യാപകനും, ജനകീയാസൂത്രണ വിദഗ്ധനുമായ പ്രൊഫ. ഡോ. കെ. എൻ. ഹരിലാൽ. കേരളത്തിൻ്റെ വികസന മാതൃകകളെക്കുറിച്ചും ധനനയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിലുള്ള അറിവുള്ള അദ്ദേഹം, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണ പ്രക്രിയകളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്.
വയോജനങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കാം, പരിഹാര മാര്ഗങ്ങള് ഇങ്ങനെ..
എല്ലാ വെല്ലുവിളികൾക്കും ഉള്ളിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക സാധ്യത ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് ഹരിലാല് വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രായമാകുന്ന ജനസംഖ്യയെ ഒരു 'ഉപഭോക്തൃ വിപണി'യായി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് അത് വലിയ നേട്ടമാകും. ഇതിനെയാണ് 'സിൽവർ ഇക്കണോമി' എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേവലം ഒരു സാമൂഹിക ബാധ്യത എന്നതിനപ്പുറം, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സാമ്പത്തിക മേഖലയാണിത്. എന്താണ് ഈ സിൽവർ കെയർ ഇക്കണോമി? കേരളത്തിന് ഇത് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വരുമാന മാർഗമാക്കാം?
എന്താണ് സിൽവർ ഇക്കണോമി?
50-ഓ 60-ഓ വയസിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി രൂപപ്പെടുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിപണിയെയാണ് 'സിൽവർ ഇക്കണോമി' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവരുടെ കൈവശമുള്ള സമ്പാദ്യവും പെൻഷൻ പണവും വിപണിയിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയൊരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരം ഇതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നും ഹരിലാല് വ്യക്തമാക്കി. പ്രായമായവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാൻ തക്കവകയുള്ള അത്യാധുനിക വില്ലേജുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും ലഭ്യമാക്കുക. വയോജന സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിര്മിക്കുക. വീഴാതെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് വടികൾ, എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങൾ, ആരോഗ്യഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിപണി. വിരമിച്ച ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായി പ്രത്യേകമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടൂർ പാക്കേജുകളും ഒരുക്കുക.
എന്താണ് കെയർ ഇക്കണോമി?
പരസ്പരം നൽകുന്ന പരിചരണത്തെയും സേവനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണിത്. പ്രായമായവർ കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്ന ശാരീരിക-മാനസിക പരിചരണങ്ങൾ ഈ മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം കൂട്ടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജെറിയാട്രിക് കെയർ, പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അത്യാധുനിക ആശുപത്രികളും മെഡിക്കൽ സർവീസുകളും. ഹോം നഴ്സിംഗും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും, വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെ പരിചരിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സേവനം. പ്രായമായവരുടെ ആരോഗ്യം വീട്ടിലിരുന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എഐ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും മെഡിക്കൽ ആപ്പുകളും വികസിപ്പിക്കാമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ അശക്തരാണെന്ന ചിന്താഗതി മാറണം. ശാരീരികക്ഷമതയുള്ള മുതിർന്നവരുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് കൺസൾട്ടൻസി, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, നവസംരംഭങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ലോകനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങളും ഉയർന്ന സാക്ഷരതയുമുള്ള കേരളത്തിന് സിൽവർ ഇക്കണോമിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമാകാൻ സാധിക്കും. ജെറിയാട്രിക് നഴ്സുമാർ, കെയർ ടേക്കർമാർ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, ഡയറ്റീഷ്യന്മാർ എന്നിവർക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും. കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള 'K4Care' പോലുള്ള പദ്ധതികൾ വഴി പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ മാന്യമായ തൊഴിലും വരുമാനവും കണ്ടെത്താം. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള സമ്പന്നരായ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും വിദേശ പൗരന്മാർക്കും വിശ്രമജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റിയ മികച്ച 'വെൽനസ് റിട്ടയർമെൻ്റ് ഹബ്ബ്' ആയി കേരളത്തെ മാറ്റാം. നമ്മുടെ പ്രകൃതിഭംഗിയും ആയുർവേദ പാരമ്പര്യവും ഇതിന് മാറ്റുകൂട്ടും. 60 കഴിഞ്ഞവരുടെ ബുദ്ധിയും അനുഭവസമ്പത്തും പാഴായിപ്പോകുന്നില്ല. അവരെ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻ്റുമാരായോ, ഓൺലൈൻ അധ്യാപകരായോ, കൃഷി ഉപദേശകരായോ മാറ്റുന്നതിലൂടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുതിയൊരു ഊർജ്ജം ലഭിക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുവാക്കളുടെ കുറവ് അതിജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?
കാലത്തിനൊപ്പം നമ്മളും മാറണം, എഐ ഓട്ടോമേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് അത്യാധുനിക രീതി. യുവാക്കളുടെ കുറവ് മൂലം കൃഷിയിലും വ്യവസായങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഓട്ടോമേഷനും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവിയെന്നും ഹരിലാല് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജപ്പാൻ മോഡല്
"ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ജപ്പാൻ. എന്നാൽ ഇതിനൊരു മറുവശമുണ്ട്, അവിടെ ജനനനിരക്ക് കുറയുകയും പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം വളരെ വേഗത്തിൽ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ ജപ്പാനിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 30 ശതമാനത്തോളം പേർ 65 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. ഈ വലിയ വെല്ലുവിളിയെ വെറുമൊരു പ്രതിസന്ധിയായല്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെയും ഒരു മാതൃകാപരമായ 'വയോജന മാനേജ്മെൻ്റ്' സംവിധാനമാക്കി മാറ്റാൻ ജപ്പാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്" ഹരിലാല് വിശദീകരിച്ചു.
റോബോട്ടുകളും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും
വയോജന പരിചരണത്തിന് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ജപ്പാൻ വ്യാപകമായി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രായമായവരെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനും നടക്കാൻ സഹായിക്കാനും പ്രത്യേക റോബോട്ടുകളുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെടൽ ഒഴിവാക്കാൻ സംസാരിക്കാനും പാട്ടുപാടാനും കഴിയുന്ന 'പെപ്പർ' പോലുള്ള റോബോട്ടുകൾ വയോജന മന്ദിരങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. പ്രായമായവർ വീഴുകയോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധുക്കളെയും ഡോക്ടർമാരെയും വിവരമറിയിക്കുന്ന സെൻസറുകൾ വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോംഗ്-ടേം കെയർ ഇൻഷുറൻസ്
2000-ൽ ജപ്പാൻ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതിയാണിത്. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരും ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു തുക വിഹിതമായി നൽകണം. ഒരാൾക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഹോം നഴ്സിങ്, മെഡിക്കൽ സഹായങ്ങൾ, ഡേ-കെയർ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ 70 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെയുള്ള ചിലവുകൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് വഴിയാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത്. ഇത് കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നു.
'ഇകിഗായ്'- ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം
റിട്ടയർമെൻ്റിന് ശേഷവും വെറുതെയിരിക്കാൻ ജപ്പാൻകാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന 'ഇകിഗായ്' എന്ന തത്ത്വചിന്തയിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രായമായവർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ജോലികൾ സമൂഹം നൽകുന്നു. കൃഷി, ഗാർഡനിങ്, കരകൗശല വിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ അവർ വ്യാപൃതരാകുന്നു. ഇത് അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ഡിമെൻഷ്യ (മറവിരോഗം) പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നുവെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ
അതേസമയം, ഒരുവശം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കില് മറുവശത്ത് ചില സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുമുണ്ട്. പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതും യുവതലമുറ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലിക്കുമായി വിദേശങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ചേക്കേറുന്നതും കേരളത്തിലെ നികുതി വരുമാനത്തെയും ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കെഎൻ ഹരിലാല് പ്രതികരിച്ചു. നിർമാണം, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാമ്പത്തിക ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു.
'ഫിസ്കൽ ഡ്രെയിൻ' അഥവാ ഖജനാവിലെ ചോർച്ച
"പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾക്കും വാർദ്ധക്യകാല സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുമായി സർക്കാരിന് വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. 2026–27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന ബജറ്റിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് (46,236 കോടി രൂപ) വയോജന ക്ഷേമത്തിനായി മാറ്റിവച്ചത് ഇതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഇത്തരം ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പണം മാറ്റിവയ്ക്കുമ്പോൾ റോഡുകൾ, വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള തുക പരിമിതപ്പെടാം" അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു
തൊഴിൽ വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധി
പ്രാദേശികമായി യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് നിർമാണം, കൃഷി, ഐടി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉത്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കാം. ഇത് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും, കേരളത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ വ്യക്തമാക്കി.
ആശ്രിതത്വ നിരക്കിലെ വർധനവ്
അധ്വാനിച്ച് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക്, വരുമാനമില്ലാത്ത കൂടുതൽ വയോജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണ കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയെയും സമ്പാദ്യ ശീലത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ക്ലിക്കാകുന്ന ഹൗ ഓള്ഡ് ആര് യൂ
വയോജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവരെ എങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതുമായി ഹൗ ഓള്ഡ് ആര് യൂ എന്ന വയോജന സംരക്ഷണ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഷിജിൻ കെപി രംഗത്തെത്തി. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ സ്ഥാപനം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി വേറിട്ടതും സമഗ്രവുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. സീനിയർ സിറ്റിസൺസിന് യാത്രകളും വിനോദങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത ഉറപ്പാക്കാനും മാനസിക-ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനുമാണ് ഈ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
"മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി പ്രത്യേക ടൂറുകൾ, ട്രിപ്പ് ക്യാമ്പുകൾ, വൺ-ഡേ സ്റ്റേ ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവയാണ് ഈ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ വയോജനങ്ങളെ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്," 'ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യൂ' സ്ഥാപകൻ ഷിജിൻ കെ.പി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ 300-ഓളം ആളുകളെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാനും ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരാകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകാനും സാധിച്ചതായി ഷിജിൻ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി പ്രത്യേക സൈക്കോളജി സെഷനുകളും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള ക്ലാസുകളും ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകളും സ്ഥാപനം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 400-ലധികം സജീവ അംഗങ്ങളാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് കീഴിലുള്ളത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒത്തുചേരലുകളും മറ്റ് ഇവൻ്റുകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"കേരളത്തിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ പരിചരണം, ആരോഗ്യം, മാനസിക ക്ഷേമം, കൂട്ടായ്മ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആവശ്യവും വർധിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. ഹോം കെയർ സേവനങ്ങൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച കെയർ ഗിവർമാരുടെ സേവനം, സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഡേ കെയർ സെൻ്ററുകൾ, കമ്പാനിയൻ സേവനങ്ങൾ, ഹോം നഴ്സിങ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി സേവനങ്ങൾ, മുതിർന്നവർക്കായുള്ള യാത്രാ പാക്കേജുകൾ. മെമ്മറി കെയർ, ഡിമെൻഷ്യ സപ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ. ടെലിഹെൽത്ത്, ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിങ്. ഇവയിൽ പലതും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് നേരിട്ടുള്ള തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനൊപ്പം യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും" ഷിജിൻ പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റം?
2021-ൽ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 16.5% പേർ 60 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു. ഈ അനുപാതം 2031-ഓടെ 20.9% ആയും 2036-ഓടെ ഏകദേശം 23% ആയും ഉയരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. അതേസമയം, 0-14 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിഹിതം 1961-ലെ 43%-ൽ നിന്ന് 2011-ൽ 23.4% ആയും 2021-ൽ 20.4% ആയും കുറഞ്ഞു. 2031-ഓടെ ഇത് 18.4% ആയി ഇനിയും കുറയുമെന്നാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ മാറ്റം വർഷങ്ങളായി ദൃശ്യമാണ്. 2001-നും 2011-നും ഇടയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യ വളർച്ച ദേശീയ ശരാശരിയായ 17.6%-ന് എതിരെ വെറും 4.9% മാത്രമായിരുന്നു, അതേസമയം കുട്ടികളുടെ ജനസംഖ്യ 8.44% കുറഞ്ഞു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം ജനിക്കുന്നത്?
ഒരുകാലത്ത് നാലോ അഞ്ചോ അതിലധികമോ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ മാത്രമാണുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിപാലനം, സ്ത്രീകളുടെ പദവി, ജീവിതനിലവാരം എന്നിവയിലുണ്ടായ പുരോഗതിയും നഗരവൽക്കരണവുമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണം. ഇതൊരു പോസിറ്റീവായ മാറ്റമാണെന്നും പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഹരിലാല് പ്രതികരിച്ചു. 1960-കളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ 10-ഓ അതിലധികമോ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, 1980-കൾ മുതൽ കുടുംബങ്ങളുടെ വലുപ്പം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു എന്നാണ്. ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നത് വികസനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായാണ് പണ്ടുമുതലേ കണ്ടിരുന്നത്. ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മുന്നിലെത്താൻ ഇത് കേരളത്തെ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ, അതേ പ്രവണത കാരണം ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ ശക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശരാശരി എണ്ണം 1980-കളിൽ 6.5 ലക്ഷവും 1990-കളിൽ 5.3 ലക്ഷവുമായിരുന്നു. 2021-ൽ ഇത് 4.6 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു, 2031-ഓടെ ഇത് 3.6 ലക്ഷമായി കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിന് എങ്ങനെ കാരണമാകുന്നു?
മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യപരിപാലനം, മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ, വർദ്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണം, കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് എന്നിവ കൂടുതൽ ആളുകൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം.
ഏത് ജില്ലകളിലാണ് വയോജനങ്ങളുടെ അനുപാതം കൂടുതൽ?
ഈ ഭാരം എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരുപോലെയല്ല. സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 2011-ലെ സെൻസസ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം പത്തനംതിട്ടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയോജനങ്ങളുള്ളത് (17.9%). കോട്ടയം (15.9%), ആലപ്പുഴ (15.2%) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. തൃശൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ 13.8% വീതമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനപ്രകാരം 60 വയസ്സും അതിനുമുകളിലുമുള്ളവരുടെ എണ്ണം 2026-ൽ ഏകദേശം 67.68 ലക്ഷവും 2036-ഓടെ 84.18 ലക്ഷവുമാകും.
പ്രായമായവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടാകുമോ?
പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവു കൂടിയാണ്. രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 0-14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഭാവിയിലെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ജനവിഭാഗം. ഇന്ന് ജനനങ്ങൾ കുറയുന്നത് 15-20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജോലി ചെയ്യാൻ ആളുകൾ കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇത് ജോലി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും സർക്കാരിൻ്റെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ബാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് 2023-ലെ സാമ്പത്തിക അവലോകനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
2023-ലെ ബജറ്റിൽ 'പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് റേഷ്യോ' (65 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും 15-64 പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം) ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ സമ്മർദ്ദം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ അനുപാതം 4.5-ൽ നിന്ന് 3.4 ആയും പിന്നീട് 2.3 ആയും കുറയുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കുറഞ്ഞ അനുപാതം എന്നാൽ പ്രായമായ ഓരോ വ്യക്തിയെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. ഇത് കുടുംബങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും സർക്കാരിന്റെയും സാമ്പത്തിക, പരിചരണ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായമാകുന്ന ജനസംഖ്യ കേരളത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചെറുതല്ല. എന്നാൽ ഇതിനെ ഒരു ഭാരമായി കാണാതെ, കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും സിൽവർ ഇക്കണോമിയുടെ വിപണി സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയും ഒരു വലിയ 'വികസന മാതൃക'യാക്കി മാറ്റാൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ഹരിലാല് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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