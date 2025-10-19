ETV Bharat / business

സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ കോഡുകള്‍ക്ക് പകരം റോസാപ്പൂക്കള്‍; മണ്ണിന്‍റെ മണമറിഞ്ഞ യുവ എഞ്ചിനീയര്‍

പ്രതിവര്‍ഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാനം.

Published : October 19, 2025 at 4:16 PM IST

ആൽവാർ: ചുവപ്പും പിങ്കും മഞ്ഞയും വെള്ളയും നിറത്തില്‍ പട്ടുവിരിച്ചത് പോലെയുള്ള റോസാപ്പൂക്കള്‍. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മനോഹാരിത. എന്നാല്‍ മണം കൊണ്ടും ഭംഗി കൊണ്ടും ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഈ പൂക്കള്‍ക്ക് ലക്ഷങ്ങള്‍ വിലയുമുണ്ട്. കണ്ണിന് കുളിര്‍മയേറുന്ന ഈ റോസാപ്പൂക്കള്‍ക്കൊണ്ട് വസന്തം തീര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവ എഞ്ചിനീയര്‍.

സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ കോഡുകള്‍ക്ക് പകരം ഈ യുവ എഞ്ചിനിയര്‍ തീര്‍ത്തത് ഡച്ച് റോസാപ്പൂക്കൃഷിയാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്തിന്‍റെ ഉയരങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളവും സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടാണ് തന്‍റെ മണ്ണിന്‍റെ മണം അനുഭവിക്കാനായി ഇയാള്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. അതാണ് രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയായ യുവ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍. പേര് അഭിജത് ഗുപ്‌ത. ലക്ഷങ്ങള്‍ ഞൊടിയിടയില്‍ സമ്പാദിക്കാമായിരുന്നിട്ടും കൃഷിയുടെ ലോകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചതെങ്ങനെയാണെന്ന് അഭിജത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുന്നു.

റോസാപ്പൂ (Getty Image)

രാജസ്ഥാനിലെ ബഖ്‌തപുര ഗ്രാമത്തിലാണ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ കോഡുകള്‍ക്ക് പകരം റോസാപൂവിന്‍റെ വസന്തം തീര്‍ത്തത്. ഡച്ച് റോസാപ്പൂക്കള്‍, ചുവപ്പും, പിങ്കും, വെള്ളയും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള പൂക്കള്‍. അഭിജിത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ തന്നെ ആല്‍വാറിലെ ചൂടിനെ മറികടന്ന് വിരിയാന്‍ തുടങ്ങി.

പരമ്പരാഗത കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ലാഭത്തിനായി ആധുനിക കൃഷിയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന കാലത്താണ് അഭിജത് ഡച്ച് റോസാപ്പൂ കൃഷി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രതിവര്‍ഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലാഭമാണ് അഭിജതിന് ഉണ്ടാകുന്നത്.

റോസാപ്പൂ കൃഷി (ETV Bharat)

രാജസ്ഥാനിലെ അജ്‌മീര്‍ ജില്ലയിലെ ബീവാര്‍ സ്വദേശിയായ അഭിജാത് ജയ്‌പൂരിലാണ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ എഞ്ചിനിയറിംഗ് പഠിച്ചത്. ഒരു സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളമുള്ള ജോലിയും നേടി. എന്നാല്‍ അതുകൊണ്ടൊന്നും അഭിജത് തൃപ്‌തനായില്ല. പുതിയ എന്തെങ്കിേലും പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മനസില്‍ തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഡച്ച് റോസാപ്പൂ കൃഷി എന്ന ആശയം മനസിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനായി അല്‍വാറിലെ ബഖ്‌ത്പുര ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു പോളിഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചു. അതില്‍ പതുക്കെ കൃഷി ചെയ്‌തു തുടങ്ങി.

വെല്ലുവിളികള്‍

തുടക്കത്തിൽ, അദ്ദേഹം നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടു, പക്ഷേ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിച്ചു. കൃഷിക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു തന്‍റെ ആദ്യ വെല്ലുവിളി. എന്നാല്‍ തന്‍റെ അമ്മാവന് ആല്‍വാറില്‍ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ കൃഷിക്കായി ആ സ്ഥലം തെരെഞ്ഞടുത്തു. കൃഷിക്കായി ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് പോളിഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് പൂനൈയില്‍ നിന്ന് തൈകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തു.

റോസാപ്പൂ കൃഷി (ETV Bharat)

തുടക്കത്തില്‍ സാങ്കേതിക പരിഞ്ജാനവും കൃഷി ചെയ്യുന്ന പരിചയവും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് അഭിജത് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ പോളിഹൗസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലും താപനില നിയന്ത്രണത്തിലും നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലൂടെ രാജസ്ഥാനിലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും പോലും അദ്ദേഹം ഡച്ച് റോസ് കൃഷി വിജയകരമാക്കി.

റോസാപ്പൂ (CANVA)

ആൽവാറിൽ വേനൽക്കാലത്ത് താപനില 40 ഡിഗ്രി മുതൽ 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്താം. അതേസമയം ഡച്ച് റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് 22 ഡിഗ്രി മുതൽ 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് വളരുന്നത്. പോളിഹൗസിൽ ചിലപ്പോൾ താപനില 55 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്താം. ഇതിനെ റോസാച്ചെടികള്‍ക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസകരമായിരുന്നു.

ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ അദ്ദേഹം ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ഷേഡ് നെറ്റുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ മിസ്റ്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു. ഇതോടെ ആല്‍വാര്‍ പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഡച്ച് കൃഷി സാധ്യമാക്കി.

ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്

ഒരു പോളിഹൗസിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഡച്ച് റോസ് തൈകൾ പൂക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് അഭിജത് വിശദീകരിച്ചു. ഏകദേശം 40,000 ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നട്ട് 100 മുതൽ 120 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂക്കൾ വിരിയാൻ തുടങ്ങും.

റോസാപ്പൂ (CANVA)

"ഒരു ഏക്കറിൽ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 25,000 പൂക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ജയ്പൂർ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം, നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൂവിപണികളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പൂക്കൾ അയയ്ക്കുന്നു, അവിടെ അവയ്ക്ക് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്", അഭിജത് പറഞ്ഞു.

ഈ യുവ സംരംഭകന്‍റെ വാർഷിക വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ്. ചുവപ്പ്, വെള്ള, മഞ്ഞ, പിങ്ക്, ഇരട്ട നിറങ്ങളിലുള്ളവ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള ഡച്ച് റോസാപ്പൂക്കൾ അഭിജതിന്‍റെ ഫാമിലുണ്ട്.

റോസാപ്പൂ (CANVA)

"അലങ്കാര വസ്‌തുക്കള്‍, ഗുൽക്കണ്ട്, പനിനീർ, എണ്ണ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, സോപ്പ്, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ജെല്ലികൾ, പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഡച്ച് റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ആൽവാറിലെ കർഷകർ സാധാരണയായി പോളിഹൗസുകളിൽ വലിയ അളവിൽ പച്ചക്കറികൾ വളർത്താറുണ്ട്. പൂക്കൾ വളർത്താനും കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

റോസാപ്പൂ (CANVA)

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ദൂരമുള്ളതിനാൽ, ആൽവാറിൽ വളർത്തുന്ന പൂക്കൾക്ക് നല്ല വില ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കർഷകർക്ക് മുന്നില്‍ കാണുന്നുണ്ട്. ആൽവാറിലെ ഡച്ച് റോസ് കൃഷി നല്ല മികച്ച ലാഭമാണ് നേടികൊടുക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റ് കർഷകർക്ക് പ്രചോദനമാകും," ഹോർട്ടികൾച്ചർ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടർ കെ.എൽ. മീന വിശദീകരിച്ചു.

