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ടാറ്റയിലെ അധികാര വടംവലി;രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ ശൃംഖലയില്‍ ട്രസ്റ്റുകള്‍, ബോര്‍ഡുകള്‍, ഐപിഒ തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുമ്പോള്‍

ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വീണ്ടും ടാറ്റയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിയതിനെ നോയല്‍ ടാറ്റ എതിര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളും ടാറ്റ സണ്‍സും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന അധികാര വടംവലിയുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങള്‍ തേടുകയാണ് ഞങ്ങള്‍

TATA TUSSLE EXPLAINED N CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS TATA SONS
Tata Sons Chairman N Chandrasekaran (ANI)
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By Nisar Ahmad Dharma

Published : September 22, 2026 at 4:30 PM IST

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റിപ്പോര്‍ട്ട് സൗരഭ് ശുക്ല, എഡിറ്റഡ് ആര്‍ ശ്രീനിവാസന്‍

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ ശൃംഖലയിലെ അധികാര വടംവലി അതിവേഗത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ശത്രുതയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആധുനികചരിത്രത്തിലെ പര്യയമായ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോള്‍ കടുത്ത തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ പെട്ട് ഉഴലുന്ന കാഴ്‌ചയ്ക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ടാറ്റ സണ്‍സിനെ ആര് നയിക്കണം, നിക്ഷേപ- പ്രൊമോട്ടര്‍ കമ്പനിയായ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ ഓഹരി വിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നീ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോള്‍ പുകയുന്നത്.

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TATA TUSSLE EXPLAINED N CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS TATA SONS
A brief history of the Tata Group (ETV Bharat)

കമ്പനികളില്‍ അധീശത്വം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അധികാര വടംവലിയെക്കുറിച്ച് അറിയും മുമ്പ് നമുക്ക് ടാറ്റയ്ക്ക് എന്ത് മാത്രം സ്വാധീന ശേഷിയുണ്ടെന്നത് മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ഇവര്‍ക്ക് പരസ്യമായി പട്ടിക പെടുത്തിയ ടിസിഎസ്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, ടൈറ്റന്‍,ട്രെന്‍ഡ് തുടങ്ങിയ 26 കമ്പനികളുണ്ട്. 2025 മാര്‍ച്ച് 31ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 32800കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ അതായത് 31 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് മേല്‍ ആസ്‌തിയുള്ളതാണ് ഈ കമ്പനികള്‍.

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TATA TUSSLE EXPLAINED N CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS TATA SONS
Timeline of the rift (ETV Bharat)

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ കമ്പനി എന്ന പദവിയും നൂറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലായി ഉരുക്ക്, വാഹന, ചില്ലറവില്‍പ്പന, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍, വ്യോമയാന മേഖലകളില്‍ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന വ്യവസായ ശൃംഖലയുമുള്ള കമ്പനിയാണിത്. ഇവരുടെ മൊത്ത വാര്‍ഷിക വരുമാനം 18000 കോടി ഡോളറാണ്. പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് ഇവര്‍ ലോകമെമ്പാടുമായി തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നുമുണ്ടെന്ന് വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1860കളില്‍ കേവലമൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമായി പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ചരിത്രത്തിനും ഒപ്പമായിരുന്നു ടാറ്റയുടെ വളര്‍ച്ചയും. അത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അസ്ഥിരതയും രാജ്യത്തെ കുത്തക ലോകത്തെയും ബാധിക്കും. ഒപ്പം രാജ്യത്തിന് ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമുണ്ടാക്കും.

TATA TUSSLE EXPLAINED N CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS TATA SONS
Timeline of the rift (ETV Bharat)

ടാറ്റ ട്രസ്‌റ്റുകളും ബോര്‍ഡ് യോഗത്തിലെ നാടകങ്ങളും

ടാറ്റ കുടുംബത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിവിധ ജീവകാരുണ്യ ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ടാറ്റ സണ്‍സില്‍ 66ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുണ്ട്.ഗ്രൂപ്പിനെ ധാര്‍മ്മികമായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരാണ്.23.56ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള സര്‍ രത്തന്‍ടാറ്റ ട്രസ്റ്റും 27.98ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള സര്‍ ദൊറാബ്‌ജി ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുമാണ് ഇതില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ട്രസ്റ്റുകള്‍.

TATA TUSSLE EXPLAINED N CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS TATA SONS
Tata Sons Chairman N Chandrasekaran with Tata Group patriarch, Ratan Tata (ANI)

കഴിഞ്ഞാഴ്‌ച ടാറ്റ സണ്‍സിന്‍റെ ബോര്‍ഡ് യോഗം അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷം കൂടി നടരാജന്‍ ചന്ദ്രശേഖരനെ കമ്പനിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ ചെയര്‍മാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാലിത് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ചെയര്‍മാനായ നോയല്‍ ടാറ്റയ്ക്ക് അത്ര ദഹിച്ചില്ല. സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനേഴിന് ചേര്‍ന്ന ബോര്‍ഡ് യോഗം കമ്പനിയെ ഓഹരി വിപണിയില്‍ പട്ടിക പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളും തുടങ്ങി.ടാറ്റ സണ്‍സിലെ നോണ്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറായ നോയ്‍ ചന്ദ്രശേഖരനെ വീണ്ടും കമ്പനി മേധാവിയായി അവരോധിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്‌തു. ഒപ്പം ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ ഓഹരി വിപണിയില്‍ പൊതുകമ്പനിയായി പട്ടിക പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തെയും എതിര്‍ത്തു.

TATA TUSSLE EXPLAINED N CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS TATA SONS
File photo of Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal being felicitated by the Chairman emeritus of TVS Motor Venu Srinivasan (ANI)

ഭൂരിഭാഗവും ജീവകാരുണ്യ കമ്പനിയായി നിലനില്‍ക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ സ്വഭാവം ഐപിഒ ആകുന്നതോടെ മാറുമെന്നാണ് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതേസമയം ടിവിഎസ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍ എമിരറ്റസ് വേണു ശ്രീനിവാസനും മറ്റ് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് പ്രതിനിധികളും ചന്ദ്രശേഖരന്‍റെ പുനര്‍നിയമനത്തെ പിന്തുണച്ചു. ഒപ്പം കമ്പനിയെ ഐപിഒ ആക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനും പിന്തുണ നല്‍കി.

നോയല്‍ രത്തന്‍ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന്‍റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വേണുവാകട്ടെ ദൊറാബ്‌ജി ട്രസ്റ്റിന്‍റെയും. ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റുകളും ടാറ്റസണ്‍സും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇപ്പോള്‍ വേണുവും നോയലും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അന്തരിച്ച രത്തന്‍ ടാറ്റ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വേണു 2025 ജൂലൈയില്‍ മറ്റ് ട്രസ്റ്റംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ടാറ്റ സണ്‍സിനെ സ്വകാര്യമായി തന്നെ നിലനിര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പട്ടിക പെടുത്തുന്നതിന് പിന്തുണ നല്‍കി.

TATA TUSSLE EXPLAINED N CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS TATA SONS
Tata Sons shareholding (ETV Bharat)

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാട് ട്രസ്റ്റ് താത്‌പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്‌ച ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ആക്ഷേപമുയര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെ വേണു ശക്തമായി തന്നെ തള്ളി. തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ട്രസ്റ്റിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകള്‍ തന്‍റെ മേല്‍ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ താന്‍ ടാറ്റസണ്‍സിന്‍റെയും അവിടുത്തെ ഓഹരി ഉടമകളുടെയും താത്‌പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം തന്‍റെ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും അതനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

വിശാലമാകുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നത

TATA TUSSLE EXPLAINED N CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS TATA SONS
Tata Sons Chairman N Chandrasekaran (PTI)

പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ഉടലെടുത്തതല്ല.2024ല്‍ രത്തന്‍ ടാറ്റ മരിച്ച ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വവും മൂലധനവുമില്ലാതെ ഒരു അസ്ഥിരതയിലേക്ക് പോയി. 2017 മുതല്‍ കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തുള്ള ചന്ദ്രശേഖരനാണ് കമ്പനിയെ ദീര്‍ഘകാലമായി നടത്തിയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ കരകയറ്റിയത്. എയര്‍ ഇന്ത്യ, ഡിജിറ്റല്‍ ആന്‍ഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് കമ്പനിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. മിക്കതും അടുത്തിടെ വരെ നഷ്‌ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവയാണ് ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുക എന്ന് തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റില്‍ വലിയ തോതില്‍ നഷ്‌ടവും മൂലധന പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ടായി.ടാറ്റ സണ്‍സിനെ പൊതു കമ്പനിയായി പട്ടിക പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ട്രസ്റ്റ് സ്വഭാവം ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന വാദം.

2026ലാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മറനീക്കി പുറത്ത് വരുന്നത്. മൂന്നാം തവണയും അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ചന്ദ്രശേഖരന്‍റെ പുനര്‍നിയമനം ആണ് കാര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ മോശമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ബോര്‍ഡിന് ഒരു ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനത്തില്‍ എത്താനായില്ല. എയര്‍ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള വന്‍കിട പദ്ധതികളുടെ പേരില്‍ നോയല്‍ പിന്തുണ നല്‍കിയില്ല.

ഓഗസ്റ്റോടെ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ തനിക്ക് ഇനിയും തുടരാന്‍ താത്‌പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 2027 ഫെബ്രുവരിയില്‍ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ താന്‍ പടിയിറങ്ങുമെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ആഴ്‌ചകള്‍ക്കകം ബോര്‍ഡ് നാമനിര്‍ദ്ദേശ സമിതി അദ്ദേഹത്തോട് തീരുമാനം പുനപ്പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനേഴിന് ബോര്‍ഡ് ഒന്നിനെതിരെ നാല് വോട്ടുകള്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി നിയമിച്ചു. നോയല്‍ മാത്രമാണ് പിന്തുണയ്ക്കാതിരുന്നത്.

പ്രമേയം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന മുറവിളികളുമായി തൊട്ടുപിന്നാലെ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകള്‍ രംഗത്ത് എത്തി. രണ്ട് മേധാവിമാരുടെയും അതായത് വേണുവിന്‍റെയു നോയലിന്‍റെയും അംഗീകാരം വേണമെന്ന വാദവും ഉയര്‍ത്തി. ഒരു ഡയറക്‌ടര്‍ എതിര്‍ത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിയമപരമാകുകയെന്ന ചോദ്യവും ഉയര്‍ന്നു. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് നോമിനി ഡയറക്‌ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണ അത്യാവശ്യമായിരിക്കെ എഒഎ നല്‍കിയിരുന്നില്ലെന്നും ആരോപണമുയര്‍ന്നു. വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കാത്തതിനാല്‍ പ്രമേയവും പരാജയപ്പെട്ടെന്ന വാദം അവര്‍ ഉയര്‍ത്തി.

ഉടമസ്ഥതയും നിയന്ത്രണവും

ടാറ്റ സണ്‍സിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്. ഇതില്‍ ഓഹരി വിപണിയില്‍ പട്ടികപെടുത്തിയ കമ്പനികളും അല്ലാത്തവയുമുണ്ട്. മിക്ക ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികള്‍ക്കും ടാറ്റ സണ്‍സില്‍ ഓഹരിയുണ്ട്. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്ക് എല്ലാം കൂടിയാണ് ടാറ്റ സണ്‍സില്‍ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളുമുള്ളത്.

2012ല്‍ അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങിരുന്നെങ്കില്‍ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിനെ വേര്‍പെടുത്തുമായിരുന്നു. സൈറസ് മിസ്‌ത്രിയുടെ ഷപൂര്‍ജി പല്ലോന്‍ജി ഗ്രൂപ്പിന് ടാറ്റ സണ്‍സില്‍ നാമമാത്ര ഓഹരികളേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റട്രസ്റ്റുകളുടെ ചെയര്‍മാനായി രത്തന്‍ ടാറ്റ ഇരുന്നപ്പോള്‍ മിസ്‌ത്രിയെ ടാറ്റ സണ്‍സിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍ ആക്കിയിരുന്നു.

2016ല്‍ മിസ്‌ത്രിയെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. രത്തന്‍ ടാറ്റയുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്. രത്തന്‍ ടാറ്റ ഇടക്കാലത്തേക്ക് ടാറ്റ സണ്‍സിന്‍റെ ചെയര്‍മാനായി. പിന്നീട് 2017ലാണ് ചന്ദ്രശേഖരനെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരോധിച്ചത്. രത്തന്‍ടാറ്റ തന്നെയാണ് മരണം വരെ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ചെയര്‍മാനായിരുന്നത്. നിലവിലെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ വേരുകള്‍ കിടക്കുന്നത് ഉടമസ്ഥതയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന്‍റെയും വിഭജനത്തിലാണ്.

ഐപിഒ വിവാദം

നേതൃത്വ പോരാട്ടത്തിന് സമാന്തരമായി നിയന്ത്രണ പോരാട്ടവും ടാറ്റയില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്ത്രപരമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ്. റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ടാറ്റ സണ്‍സിനെ ബാങ്കിങ് ഇതര സ്ഥാപനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓഹരിവിപണിയില്‍ പട്ടിക പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി തങ്ങളുടെ സുപ്രധാന നിക്ഷേപ കമ്പനിയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് 2026 സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനൊന്നിന് ഈ അഭ്യര്‍ത്ഥന തള്ളി. ടാറ്റ സണ്‍സ് ഐപിഒ ആകാനുള്ള നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. എന്നാല്‍ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ഇത് തങ്ങളുടെ നൂറിലേറെ വര്‍ഷത്തെ പാരമ്പര്യത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന വിശ്വാസമാണ്.

കമ്പനിയെ ഓഹരി വിപണിയില്‍ പട്ടിക പെടുത്തിയാല്‍ ഇതിന്‍റെ ഭരണം കൂടുതല്‍ കുത്തകവത്ക്കരിക്കലിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് ഇവര്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം. പൊതു കമ്പനികള്‍ക്ക് നിഷ്‌കര്‍ഷിക്കുന്ന എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളിലും ഇവര്‍ പെടുന്നുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര മേധാവിമാരുടെ നിയമനം അടക്കം. കണക്കെടുപ്പ് സമിതി, നാമനിര്‍ദ്ദേശ, പ്രതിഫല സമിതി, ഇടപാടുകള്‍ക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍, മാറി മാറി മേധാവിമാരുടെ വിരമിക്കല്‍, ആഭ്യന്തര കച്ചവടം തടയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എല്ലാം കമ്പനി പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്ത കമ്പനി ഓഹരിവിപണയില്‍ പട്ടിക പെടുത്തേണ്ടതില്ല.

വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം

ഉടമസ്ഥതയും നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ച് ഏത് കമ്പനികളെയും പരിശോധിക്കാനാകുമെന്ന് 125 വര്‍ഷമായി ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ശ്രീറാം ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായ ഡിസിഎം ശ്രീറാം ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസിന്‍റെ സിഇഒയും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായ അലോക് ബി ശ്രീറാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഉടമസ്ഥത മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്തവര്‍ മുഴുവന്‍ സ്വന്തമായി തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അപ്പോള്‍ അവിടെ മാനേജര്‍മാരുടെ അഥവ നടത്തിപ്പുകാരുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മള്‍ നടത്തിപ്പുകാര്‍ മാത്രമാകുമ്പോള്‍ ഉടമസ്ഥതയുടെ പ്രശ്‌നം ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇത് കമ്പനി നിയമത്തിന്‍റെ അസോസിയേഷന്‍റെ നിയമാവലിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടണ്ട്. താഴെത്തട്ടില്‍ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരി പങ്കാളികളും കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ശ്രീറാം ഇതിനെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ സംവിധാനത്തോടാണ് ഉപമിച്ചത്. നമ്മള്‍ രാഷ്‌ട്രീയക്കാരെ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ അഞ്ച് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ പ്രകടനം മോശമാണെങ്കില്‍ നമുക്ക് ഇവരെ അധികാര ഭ്രഷ്‌ടരാക്കാനും ആകും. പകരം മറ്റൊരാളെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുന്നു. 66ശതമാനം ഉടമകള്‍ക്കും കമ്പനിയെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നിയന്ത്രണം ആഴത്തിലേക്ക് പോയാല്‍ ഉടമയില്‍ തന്നെയാണ് നിഷിപ്‌തമായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കമ്പനിയെ നന്നായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവരെ നിയോഗിക്കുന്നു.

ടാറ്റയെ പോലൊരു ദേശീയ സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കാന്‍ മികച്ച കഴിവുള്ളവര്‍ തന്നെ വേണമെന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ ആഴത്തില്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ കമ്പനിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് കഴിവുള്ള ഉടമസ്ഥര്‍ തന്നെയാണ്.

ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പില്‍ സമാന്തരമായ രണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബോര്‍ഡ് യോഗത്തില്‍ മറ്റൊന്ന് കമ്പനിയെ ഐപിഒ ആക്കണമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച്. രണ്ടിും നിയമപരമായ വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടി വരും. കോടതിയുടെയോ മറ്റോ ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകും. തീവ്രമായ പിന്നാമ്പുറ ചര്‍ച്ചകളും അരങ്ങേറും. പ്രശ്‌നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാകും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ വ്യവസായ ശൃംഖലയുടെ പ്രൊഫഷണല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യലും ട്രസ്റ്റിനാല്‍ നയിക്കുന്ന പാരമ്പര്യവും സന്തുലിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുക.

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