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ചന്ദ്രശേഖരനെ ടാറ്റയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിച്ചത് നോര്‍ത്ത് ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളോ?

ടാറ്റ സണ്‍സിനെ പൊതുവാക്കി മാറ്റുന്നതില്‍ നോയല്‍ ടാറ്റ ഇപ്പോഴും ഇടഞ്ഞ് തന്നെ നില്‍ക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ ആര്‍ബിഐയുടെ ആജ്ഞ ശിരസാ വഹിക്കുകയാണ്.

TATA SONS NATARAJAN CHANDRASEKARAN TATA TRUSTS CHAIRMAN NOEL TATA TATA SONS BOARD
FILE - Chairman of Tata Sons N Chandrasekaran (pti)
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By R Srinivasan

Published : September 19, 2026 at 7:58 AM IST

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ശ്രീനിവാസന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: മൂന്നാം തവണയും നടരാജന്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ടാറ്റ സണ്‍സിന്‍റെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നോര്‍ത്ത് ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് വീണ്ടും ചന്ദ്രശേഖരന്‍റെ അധീശത്വം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പിന്നാമ്പുറ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍. തനിക്ക് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനത്ത് തുടരാന്‍ താത്‌പര്യമില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ചന്ദ്രശേഖരന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്.

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രാജ്യത്തെ വന്‍കിട കമ്പനികളിലൊന്നിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം ഇതില്‍ നിന്ന് മനസിലാക്കാന്‍. ഉപ്പ് തൊട്ട് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വരെ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഈ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് കാരണം. ഇത്തരമൊരു വലിയ കമ്പനി നേതൃത്വപ്രതിസന്ധിയില്‍ പെട്ട് ദുര്‍ബലപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടലെന്നും വേണം കരുതാന്‍.

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ടാറ്റ സണ്‍സിനെ ഓഹരി വിപണിയില്‍ പട്ടിക പെടുത്താനുള്ള റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ ശുപാര്‍ശയെയും സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആര്‍ബിഐ ടാറ്റ സണ്‍സിനെ 'അപ്പർ ലെയർ' എൻബിഎഫ്‌സിയായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കമ്പനികള്‍ ഓഹരി വിപണിയില്‍ പട്ടിക പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. 2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആര്‍ബിഐ ടാറ്റ സണ്‍സിനെ ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തിയത്. ബാങ്കിങ് ഇതര സ്ഥാപനമെന്ന പദവിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാകാന്‍ കമ്പനി അപേക്ഷ നല്‍കിയതിനാല്‍ 2025 സെപ്റ്റംബറില്‍ സമയപരിധി അവസാനിച്ചിട്ടും കമ്പനി പട്ടിക പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ടാറ്റ കമ്പനി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമായതിനാല്‍ ബോര്‍ഡ് യോഗങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ നയം. ആറംഗ ബോര്‍ഡില്‍ നാല് പേരും ചന്ദ്രശേഖരന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് ചെയര്‍മാനും ടാറ്റ സണ്‍സിന്‍റെ നോണ്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറുമായ നോയല്‍ ടാറ്റ ചന്ദ്രശേഖരനെതിരായി വോട്ട് ചെയ്‌തു. കമ്പനിയെ ഓഹരി വിപണിയില്‍ പട്ടിക പെടുത്തുന്നതിനെയും ഇദ്ദേഹം എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

നേതൃത്വ-പട്ടിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കമ്പനിയ്ക്കുള്ളില്‍ പുകയുകയാണ്. നോയല്‍ ടാറ്റയും ടാറ്റ സണ്‍സിലെ മറ്റ് നേതൃത്വവും തമ്മിലാണ് സംഘര്‍ഷം. വിവിധ ജീവകാരുണ്യ ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്കാണ് ടാറ്റ സണ്‍സില്‍ മുന്‍തൂക്കം. ഇതില്‍ സര്‍ രത്തന്‍ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിനാണ് മേല്‍ക്കൈ ഉള്ളത്. ഇവര്‍ക്ക് 23.56 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമാണ് കമ്പനിയിലുള്ളത്. സര്‍ ദോറാബ്‌ജി ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന് 27.98 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തവുമുണ്ട്. നോയല്‍ ടാറ്റ രത്തന്‍ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയാണ്. ടിവിഎസ് മോട്ടോഴ്‌സിന്‍റെ എമിരിറ്റസ് ചെയര്‍മാന്‍ ആയ വേണു ശ്രീനിവാസന്‍ ആണ് ദൊറാബ്‌ജി ട്രസ്റ്റില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി.

നോയല്‍ ടാറ്റയും വേണു ശ്രീനിവാസനും തമ്മിലുള്ള വടം വലിയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങളെ കൂടുതല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കുന്നത്. ഒപ്പം എസ്‌ജിടിടിയിലെ ട്രസ്റ്റികളും ശ്രീനിവാസനും തമ്മിലും ഉരസലുകളുണ്ട്. ടിവിഎസ് മേധാവിയെ രത്തന്‍ ടാറ്റ തന്നെയാണ് കമ്പനിയുടെ ചുമതലകളിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്. എന്നാല്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന് നോയല്‍ ടാറ്റയെ കണ്ണെടുത്താന്‍ കണ്ടുകൂടാ. വേണു ശ്രീനിവാസന്‍ തന്നെ ദൊറാബ്‌ജി ട്രസ്റ്റിന്‍റെ ഭരണത്തിനെതിരെ മഹാരാഷ്‌ട്ര ചാരിറ്റി കമ്മീഷണര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റുകളുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പ് മേധാവിയാണ് കമ്മീഷണര്‍.,

ദൊറാബ്‌ജി ട്രസ്റ്റിന്‍റെ ബോര്‍ഡ് യോഗം ചേരുന്നതിന് കമ്മീഷണര്‍ താത്ക്കാലിക വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രസ്റ്റിന് ഒരു ജോയിന്‍റ് നോമിനിയെയും ടാറ്റ സണ്‍സിലേക്ക് എജിഎമ്മിനെയും നിയമിക്കാനാകില്ല. നേരത്തെ ഇത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് സാധിക്കാതെ വന്നു.

അതേസമയം ചന്ദ്രശേഖറിന്‍റെ മൂന്നാമൂഴം അത്രയൊന്നും എളുപ്പമാകില്ലെന്ന സൂചനയാണ് കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ടാറ്റ സണ്‍സിലെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ എജിഎം പ്രമേയത്തിന് അംഗീകാരം നല്‍കി. ചന്ദ്രശേഖറിന്‍റെ പുനര്‍നിയമനം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി എജിഎം ഡിസംബര്‍ 31ന് മുമ്പ് യോഗം ചേരണം.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ടാറ്റ സണ്‍സ് എജിഎമ്മിന്‍റെ തീരുമാനം ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. ടാറ്റ സണ്‍സിന്‍റെ ഭരണ തീരുമാനങ്ങള്‍ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന് നിയന്ത്രിക്കാനാകും വിധമാണ് തുടക്കത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. അതായത് കടമടെുപ്പിനോ, ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തിലോ സാമ്പത്തിക ഘടനയിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ ടാറ്റ സണ്‍സിന് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളില്‍ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം വേണം. ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്ക് സ്വന്തം പ്രതിനിധികള്‍ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തില്‍ കളികള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ.

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TATA SONS
NATARAJAN CHANDRASEKARAN
TATA TRUSTS CHAIRMAN NOEL TATA
TATA SONS BOARD
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