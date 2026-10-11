ടാറ്റാ തർക്കം: രത്തൻ ടാറ്റയുടെ പാരമ്പര്യം അപകടത്തിലോ? നേതൃത്വം, ഉടമസ്ഥാവകാശം, കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചറിയാം
'രത്തൻ ടാറ്റ: എ ലൈഫ്' (Ratan Tata: A Life) എന്ന രത്തൻ ടാറ്റയുടെ അംഗീകൃത ജീവചരിത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് (ഓഹരി വിപണി പ്രവേശനം) സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് സൗരഭ് ശുക്ലയുമായി സംസാരിക്കുന്നു
Published : October 11, 2026 at 2:23 PM IST
ടാറ്റാ സൺസും ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റുകളും തമ്മിലുള്ള നിലവിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നേതൃത്വം, ഉടമസ്ഥാവകാശം, കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണം, രത്തൻ ടാറ്റയുടെ പൈതൃകം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സുപ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തർക്കം എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണോ, അതോ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജീവകാരുണ്യ തത്വചിന്തയെയും ഭാവി ദിശാബോധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചയാണോ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്?
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രത്തൻ ടാറ്റയുടെ അംഗീകൃത ജീവചരിത്രമായ 'രത്തൻ ടാറ്റ: എ ലൈഫ്'-ന്റെ രചയിതാവായ ഡോ. തോമസ് മാത്യുവുമായുള്ള പ്രത്യേക സംഭാഷണത്തിലൂടെ, ഈ തർക്കത്തിന്റെ മൂലകാരണങ്ങളും ടാറ്റാ സൺസിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.
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ഇടിവി ഭാരത്: ഈ തർക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണ്? ഇത് പ്രധാനമായും എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാണോ? അതോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളുമുണ്ടോ?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: അടിസ്ഥാനപരമായി, കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടാണ് പ്രശ്നം. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമയ്ക്ക് - അതായത് ടാറ്റാ സൺസിന്റെ 66 ശതമാനം ഓഹരി കൈവശമുള്ള ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റുകൾക്ക് - ടാറ്റാ സൺസിന്റെ പ്രധാന നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണ്ണായകമായ ശബ്ദമുണ്ടാകണം എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും നിലനിൽക്കുന്ന സാർവത്രിക തത്വമാണത്. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ നേതൃത്വകാലത്ത്, ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റുകൾക്കും ടാറ്റാ സൺസിനും ഒരു പൊതു ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ, അവിടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രത്തൻ ടാറ്റ അന്തരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇവ രണ്ടും വേറിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ബോധപൂർവ്വമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്: 'ടാറ്റ സൺസി'ന്റെ 66 ശതമാനം ഓഹരികളും 'ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സി'ന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്ന തത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യതിചലിക്കാനാവില്ല. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ് പൂർണ്ണമായും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്.
കഴിഞ്ഞ 158 വർഷങ്ങളായി വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഈ സംഘടന നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്; അത് സമൂഹത്തിന് മികച്ച സേവനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം പലരും വിസ്മരിക്കുന്നു. ടാറ്റ സൺസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാറ്റ കമ്പനികൾക്ക് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിശയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതോ വിപരീതമായതോ ആയ ഒരു അജണ്ട ടാറ്റ സൺസിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത്: സൈറസ് മിസ്ത്രിയെ ചെയർമാനായി നിയമിക്കാനുള്ള രത്തൻ ടാറ്റയുടെ തീരുമാനം, ബിസിനസുകൾ പ്രൊഫഷണലായി നടത്തണമെന്നും കുടുംബസ്വത്ത് വ്യക്തിപരമായ ഉടമസ്ഥതയിലല്ല, മറിച്ച് ട്രസ്റ്റുകളിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെയാണോ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: ഇത് രാജ്യത്തും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് നൂറുകണക്കിന് കമ്പനികളെപ്പോലെയല്ല. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ടാറ്റ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് പോലും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല; കാരണം അത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ, ഒരു സാമൂഹിക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്, അതിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം വീണ്ടും സമൂഹത്തിനായി തന്നെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ലാഭത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റുകളുമായി ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിനെയോ ടാറ്റയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
ഇടിവി ഭാരത്: ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പുനർനിയമനത്തെ നോയൽ ടാറ്റ എതിർത്തിരുന്നു, എന്നിട്ടും ടാറ്റ സൺസ് ബോർഡ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചു. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: രത്തൻ ടാറ്റ ഒരിക്കലും വ്യക്തികളെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത്. കാഴ്ചപ്പാട് (vision), ദൗത്യം (mission), ലക്ഷ്യം, സംഘടന എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്. ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും; എന്നാൽ ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാന് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിന്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു രത്തൻ ടാറ്റയുടെ എക്കാലത്തെയും നിലപാട്. ടാറ്റ സൺസ് ചെയർമാന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തമുണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു; ജംഷെഡ്ജി ടാറ്റയുടെ തത്വചിന്തയിലാണ് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ് അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നത്.
ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും മറ്റ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലായാലും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സിന് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം; അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ടാറ്റാ സൺസിന്റെ 66 ശതമാനം ഓഹരികളും ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സിന്റേതാണ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഉടമസ്ഥനാണെങ്കിൽ, ആ കമ്പനിയെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നിയമിക്കാനുള്ള അവകാശം ആ ഉടമയ്ക്കുണ്ട് എന്നത് സാർവത്രികമായ ഒരു തത്വമാണ്. രണ്ടാമതായി, ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സിന്റെ ആശയഗതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് ടാറ്റാ സൺസിന് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല.
ഇടിവി ഭാരത്: ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സും ടാറ്റാ സൺസും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പേരുകൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സ് ചെയർമാനെ (നോയൽ ടാറ്റ) എതിർത്ത, ടാറ്റാ സൺസിലെ ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സ് പ്രതിനിധിയായ ഡയറക്ടർ തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനാണ്. നമുക്ക് സി.എസ്.ആർ (CSR) പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യം പരിശോധിക്കാം. ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സിന് 66 ശതമാനം ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ട്, ആ 66 ശതമാനം ലാഭവിഹിതവും (dividend) ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഉയർന്ന ധാർമ്മിക നിലപാട് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ പ്രതിനിധി നയിക്കുന്ന കമ്പനിയാകട്ടെ, തങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന്റെ രണ്ട് ശതമാനം പോലും സി.എസ്.ആറിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ ഡയറക്ടറായും ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു തെറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ആളുകളെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ മിടുക്കനാണ് രത്തൻ ടാറ്റ എന്ന് പറയാനാവില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുമായി ഇവർക്ക് ഏകദേശം 10-15 വർഷത്തെ ബന്ധമേയുള്ളൂ; എന്നാൽ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളും ടാറ്റ സൺസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് 158 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഉന്നത മാതൃകയാണ് ഈ ബന്ധം.
പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർ വന്ന്, ഒരാൾ പത്ത് വർഷത്തിലധികം ചെയർപേഴ്സൺ ആയി തുടരണമെന്ന് വാദിക്കുന്നത്? 1992 മാർച്ച് 26-ന് ടാറ്റ സൺസ് ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ച ഒരു നിയമം നിലവിലുണ്ട് എന്നത് ഓർക്കുക: 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഏതെങ്കിലും ടാറ്റാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനോ ചെയർപേഴ്സണോ ആകാൻ കഴിയില്ല.
ഇടിവി ഭാരത്: ഈ പരസ്യമായ തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് രത്തൻ ടാറ്റ എന്ത് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു? ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പുനർനിയമനത്തെ അദ്ദേഹം പിന്തുണയ്ക്കുമായിരുന്നോ?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: രത്തൻ ടാറ്റ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, 'ഡയറക്ടർമാർ' എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇവർ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടില്ലായിരുന്നു. ആരും ശബ്ദമുയർത്തുകയോ എതിരഭിപ്രായം പറയുകയോ ഇല്ലായിരുന്നു. രത്തൻ ടാറ്റയുടെ മനസ്സിലുള്ളതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും, ഉടൻ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ മുതിരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.
ഈ ഡയറക്ടർമാരുടെ നിലപാടുകളിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. RBI 'അപ്പർ ലെയർ NBFC' (NBFC-കളുടെ ഉയർന്ന തലം) എന്ന വർഗ്ഗീകരണം കൊണ്ടുവന്ന സന്ദർഭം നോക്കുക. 2024 മാർച്ചിൽ, രത്തൻ ടാറ്റ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ, ടാറ്റ സൺസ് ഏകകണ്ഠമായി ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം അന്ന് ബോർഡിലുണ്ടായിരുന്നു; ടാറ്റ സൺസ് ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് അവർ യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ലാതെ അന്ന് അംഗീകരിച്ചതാണ്.
2025 മെയ്, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ, സർ രത്തൻ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റും സർ ദൊറാബ്ജി ടാറ്റ ട്രസ്റ്റും പ്രത്യേകം പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കിയിരുന്നു; ടാറ്റ സൺസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അതിലെ ആവശ്യം. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 17 ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞു. 2024-ൽ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ നിലപാടിനെ (ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നതിനെ) പിന്തുണച്ചിരുന്ന അതേ ആളുകളും ഡയറക്ടർമാരും പെട്ടെന്ന് നിലപാട് മാറ്റി; 'ശരി, നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം' എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ചെയർമാന്റെ കാലാവധി നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് 1992-ലെ ടാറ്റ സൺസ് ബോർഡ് പ്രമേയം റദ്ദാക്കുകയോ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യാതെ ആ നിയമം നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റൊരു ടേമിനായി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയോ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്; കാരണം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ സൺസ് പാസാക്കിയ 1992-ലെ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാകുമായിരുന്നു.
ഈ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ, ടാറ്റ സൺസിന്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളായ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ടാറ്റ കെമിക്കൽസ്, ടാറ്റ പവർ എന്നിവയിലെ സിഇഒമാർക്കും 65 വയസ്സിനു ശേഷവും തങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം ലഭിക്കും. ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്ന പരമ്പരയ്ക്ക് (Pandora's box) വഴിയൊരുക്കുകയും, ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ രത്തൻ ടാറ്റ ടാറ്റ സൺസിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വിരമിക്കൽ നയത്തിന് വിരുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും.
ഇടിവി ഭാരത്: അപ്പോൾ, സൈറസ് മിസ്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതോ ഈ തർക്കം വ്യത്യസ്തമാണോ?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വിവേകപൂർണ്ണമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 2024 മാർച്ചിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് (ഓഹരി വിപണിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തൽ) വേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തെ മിസ്റ്റർ രത്തൻ ടാറ്റ നിയമിച്ച ടാറ്റ സൺസ് ഡയറക്ടർമാർ ഏകകണ്ഠമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ധാർമ്മികമായി രാജിവയ്ക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 2024-ൽ അവർ ഈ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും രത്തൻ ടാറ്റയുടെ പിന്തുണ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ പിന്തുണച്ച നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, ധാർമ്മികമായി അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത്: ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം കാരണം ടാറ്റ സൺസിന്റെ ശ്രദ്ധ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ഭയന്നാണോ രത്തൻ ടാറ്റ ലിസ്റ്റിംഗിനെ എതിർത്തത്?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ടാറ്റ സൺസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, സിഇഒയുടെ പ്രധാന ചിന്ത ത്രൈമാസ ലാഭത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. ടെക്സസിൽ ഇരിക്കുന്ന വിദേശ നിക്ഷേപകരും വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപകരും ടാറ്റ സൺസ് കമ്പനികളുടെയോ ടാറ്റ സൺസിന്റെയോ ഉടമസ്ഥരായി വരും.
ഒന്ന് പറയൂ, ടെക്സസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരന് ടാറ്റ കമ്പനികളുടെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ലാഭത്തിൽ മാത്രമേ താൽപ്പര്യമുള്ളൂ. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് 2,500 കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഇതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്: ടാറ്റ കമ്പനികൾ 1,000 കോടി രൂപയും, ടാറ്റ സൺസ് 1,000 കോടി രൂപയും, ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്സ് 500 കോടി രൂപയുമാണ് സംഭാവന ചെയ്തത്. മറ്റ് കമ്പനികൾ എല്ലാം കൂടി നൽകിയ ആകെ സംഭാവനയുടെ 94 ശതമാനത്തോളം വരുമിത് എന്നത് കൗതുകകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്.
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളെയും അവയിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവനുകളെയും നോക്കൂ. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിനല്ല, മറിച്ച് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിപ്പടുത്ത, കാലം തെളിയിച്ച ഒരു മാതൃകയാണിത്. 2009-ൽ, വൈദ്യുതി ആവശ്യമില്ലാത്ത വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി രത്തൻ ടാറ്റ ടാറ്റ കെമിക്കൽസിനെയും ടിസിഎസിനെയും (TCS) ഒന്നിപ്പിച്ചു; ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിച്ചു. കമ്പനി ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കുമോ? തലമുറകളായി സമൂഹത്തിന് സേവനം നൽകുന്ന ഒരു മാതൃകയെ നാം തകർക്കാൻ പാടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത്: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഷാപൂർജി പല്ലോൻജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഹരി, കടബാധ്യത സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: തീർച്ചയായും. വാസ്തവത്തിൽ, നോയൽ ടാറ്റയുടെ ഭാര്യ അലു മിസ്ത്രിയുടെ സഹോദരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാനല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത്. ജംഷെഡ്ജി ടാറ്റയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം.
രക്തബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. ടാറ്റ സൺസിലെ തങ്ങളുടെ ഓഹരികളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ഷാപൂർജി പല്ലോൻജി ഗ്രൂപ്പിനെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ യോജിപ്പുണ്ട്. അത് സാധ്യമാണ്; തീർച്ചയായും അത് ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മാത്രമല്ല, നോയൽ ടാറ്റ ഇതിനായുള്ള ഒരു രൂപരേഖ ഇതിനകം മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത്: രത്തൻ ടാറ്റ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനും നോയൽ ടാറ്റയ്ക്കും എൻ. ചന്ദ്രശേഖരനും അദ്ദേഹം എന്ത് ഉപദേശം നൽകുമായിരുന്നു?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: രത്തൻ ടാറ്റ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാൻ എല്ലാവരും മത്സരിക്കുമായിരുന്നു. രത്തൻ ടാറ്റ എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച്, അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളും വാദങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. 2024 മാർച്ചിൽ രത്തൻ ടാറ്റ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും പകരം കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാമെന്നുമാണ്. എല്ലാവരും അത് ശരിവയ്ക്കുകയും അതൊരു മികച്ച നയമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, അവർ തങ്ങളുടെ നിലപാട് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ആത്മാവിന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു; ഇത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത്: ടാറ്റയുടെ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
ഡോ. തോമസ് മാത്യു: ആളുകൾ അല്പം പിന്നോട്ട് മാറി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ജീവകാരുണ്യ ദൗത്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് രത്തൻ ടാറ്റ ടാറ്റ സൺസിലെ ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിച്ചത്. ആ തത്വങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇനി വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ധാർമ്മികമായ കാരണങ്ങളാൽ അവർ സ്ഥാനമൊഴിയണം. 2024-ൽ ലിസ്റ്റിംഗിന് എതിരായ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച അവർക്ക്, വെറും രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിലപാട് മാറ്റുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. അത്തരമൊരു നിലപാട് മാറ്റം രത്തൻ ടാറ്റ അവരിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എന്നത് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനം മാത്രമല്ല; അത് ഇന്ത്യയുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെയും സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യം, കുടിവെള്ളം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നത് മുതൽ നൈപുണ്യ വികസനവും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ വ്യാപ്തിയും പ്രാധാന്യവും കണക്കിലെടുത്ത്, സർക്കാരും റിസർവ് ബാങ്കും (RBI) കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിനെ തലമുറകളായി അടയാളപ്പെടുത്തിപ്പോരുന്ന മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഡയറക്ടർമാർ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും തർക്കം പരിഹരിക്കുകയും വേണം.