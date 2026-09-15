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"ബിസിനസ് പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം കുത്തകയല്ല", 27-ാം വയസിൽ മാർഗദർശിയുടെ അമരത്തെത്തിയ ശൈലജ കിരണിൻ്റെ വിജയഗാഥ!

മാധാപൂരിൽ നടന്ന 'എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി വിത്ത് സിഇഒ' എന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട്, തൻ്റെ കരിയറിലെ വെല്ലുവിളികളും അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങളും അവർ പങ്കുവച്ചു..

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മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരൺ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 7:23 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു മേഖലയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ശൈലജ കിരൺ. ഹൈദരാബാദിലെ മാധാപൂരിൽ നടന്ന 'എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി വിത്ത് സിഇഒ' എന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട്, തൻ്റെ കരിയറിലെ വെല്ലുവിളികളും അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങളും അവർ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. യുവതലമുറയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ സംരംഭകർക്കും വലിയ പ്രചോദനമേകുന്നതാണ് ശൈലജ കിരണിൻ്റെ വാക്കുകൾ.

പേടിപ്പിച്ച ഗണിതത്തിൽ നിന്നും കോടികളുടെ ബിസിനസിലേക്ക്!

തുടക്കകാലത്ത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ ഏറെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മുൻനിര ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് താൻ എങ്ങനെയെത്തി എന്ന് ശൈലജ കിരൺ ഓർത്തെടുത്തു. പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായിരുന്ന റാമോജി റാവു തന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് തൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചതെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

"ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച്, തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ചെയർമാൻ ശ്രീ റാമോജി റാവു എന്നെ മാർഗദർശിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് വെറും 27 വയസ്‌ മാത്രമാണ് പ്രായം. എൻ്റെ ഹൃദയം പടപടാ മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും മുൻഗണന മാർഗദർശിക്ക് നൽകും. എൻ്റെ ഭർത്താവും കുട്ടികളും പോലും അതിന് ശേഷമേ വരൂ..." - ശൈലജ കിരൺ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തു.

പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം; അതീവ ജാഗ്രത

ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ സമ്പാദ്യമാണ് ഒരു ചിറ്റ് ഫണ്ട് കമ്പനി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തൻ്റെ ചുമലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അവർ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് നൽകി അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് താൻ ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുധാരണകൾ മാറണം

സ്ത്രീകൾക്ക് ബിസിനസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുചിന്താഗതിക്കെതിരെ അവർ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കിനടത്താനുള്ള പൂർണമായ ക്രെഡിറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ, കഠിനമായ ജോലിഭാരമുള്ള ബിസിനസ് മേഖലകൾ അവർക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ബിസിനസ് എന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം കുത്തകയായിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും, ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ സജീവമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുവതികൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉപദേശം

തങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉപദേശവും ശൈലജ കിരൺ നൽകി. "നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവ് തെളിയിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന പങ്കാളികളെ വേണം ജീവിതത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ." ലക്ഷ്യബോധത്തോടൊപ്പം ശരിയായ പിന്തുണയും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ തൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

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