ഓഹരിവിപണി മൂന്നാം ദിവസവും നഷ്‌ടത്തിൽ; സെന്‍സെക്‌സ് 214 പോയിൻ്റ് താഴ്ന്നു, നിക്ഷേപകരെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ സെബി

തുടര്‍ച്ചയായ വിദേശ നിക്ഷേപ പിന്‍വലിക്കല്‍ വ്യാപാരത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Representative Image (File/IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025 at 1:28 PM IST

മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണിയിൽ തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും വ്യാപാരം നഷ്‌ടത്തില്‍. സെന്‍സെക്‌സ് 214.87 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞ് 84,344.78 എത്തി. 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 56.1 പോയിൻ്റ് താഴ്ന്ന് 25,762.45 എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.

വിപണിയില്‍ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും നഷ്‌ടത്തിലായിരുന്നു. മിഡ്ക്യാപ് സൂചിക 0.5 ശതമാനവും സ്‌മോള്‍ക്യാപ് സൂചിക 0.7 ശതമാനവും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ച്ചയായ വിദേശ നിക്ഷേപ പിന്‍വലിക്കല്‍ വ്യാപാരത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എട്ട് സെഷനുകളിലായി വിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ ഏകദേശം 1.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. ഡിസംബറില്‍ മാത്രം ഇത് 1.92 ബില്യണ്‍ ഡോളറിലെത്തിയെന്നാണ് കണക്ക്.

സൺ ഫാർമ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ്, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, എൻ‌ടി‌പി‌സി, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, മാരുതി എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്‌ടം നേരിട്ടത്. എച്ച്‌സി‌എൽ ടെക്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവിസസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ഐ‌ടി‌സി എന്നിവ നേട്ടത്തിൽ വ്യാപാരം തുടർന്നു.

അതേസമയം ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്‌പി, ജപ്പാനിലെ നിക്കി 225 സൂചിക, ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് സൂചിക എന്നിവ താഴ്ന്നപ്പോൾ ഷാങ്ഹായുടെ എസ്‌എസ്‌ഇ കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക നേട്ടത്തിൽ വ്യാപാരം നടത്തി. "യുഎസിൽ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഉണ്ടായ വൻ വിൽപനയെത്തുടർന്ന് ആഗോള വിപണികൾ ഇന്ന് ജാഗ്രതയോടെയാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്'' - വെൽത്ത് ടെക് സ്ഥാപനമായ എൻറിച്ച് മണിയുടെ സിഇഒ പൊൻമുടി ആർ പറഞ്ഞു.

പുത്തൻ പരിഷ്‌കരണവുമായി സെബി

വിപണിയിൽ പുത്തൻ പരിഷ്‌കരണവുമായി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി). നിക്ഷേപകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള ബ്രോക്കറേജ് ചെലവുകൾ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് സെബി.

ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ ചെലവുകൾ എങ്ങനെ ഈടാക്കുന്നു എന്നത് ലളിതമാക്കാനും വ്യക്തത മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിക്ഷേപക താത്‌പര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമായാണ് പുതിയ പരിഷ്‌കരണം. 1992 ലെ സ്‌റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്‌സ് റെഗുലേഷനുകൾക്ക് പകരം ലളിതവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കനാണ് സെബിയുടെ തീരുമാനം.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ചെലവ് അനുപാത പരിധി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന പരിഷ്‌കരണത്തിനാണ് സെബി അംഗീകാരം നൽകിയത്. സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്‌സ് (എസ്‌ടിടി), ഗുഡ്‌സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്‌സ് (ജിഎസ്‌ടി), സ്‌റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, സെബി ഫീസ്, എക്സ്ചേഞ്ച് ചാർജുകൾ തുടങ്ങിയ നിയമപരമായ, നിയന്ത്രണ ലെവികൾ ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷേപകരുടെ ചെലവ് സുതാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് ഈ മാറ്റമെന്ന് സെബി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാവുന്ന ബ്രോക്കറേജ് ചെലവുകളുടെ അനുതാപമാണ് വെട്ടി കുറച്ചത്. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ള 12 ബേസിസ് പോയിൻ്റുകളിൽ നിന്ന് 8.59 ബേസിസ് പോയിൻ്റുകളായി (ബിപിഎസ്) കുറച്ചു. കൂടാതെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വിഭാഗത്തിൽ, ബ്രോക്കറേജ് പരിധികൾ അഞ്ച് ബേസിസ് പോയിൻ്റുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3.89 ബേസിസ് പോയിൻ്റുകളായി കുറക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഈ നടപടികൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകരുടെ ഇടപാട് ചെലവുകൾ നേരിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള സ്‌കീം കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പുതുക്കിയ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം 2026 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ, അതായത് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

