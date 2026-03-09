പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും; കൂപ്പുകുത്തി ഓഹരി വിപണി
പശ്ചമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണി ഇടിഞ്ഞു.
Published : March 9, 2026 at 11:10 AM IST
മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയിൽ വന് ഇടിവ്. സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞു. ഓഹരി വിപണിയില് ഇടിവോടെയാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.
ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 2,345.89 പോയിൻ്റ് അഥവാ 2.97 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 76,573.01 ആയി. എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 708.75 പോയിൻ്റ് അഥവാ 2.89 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 23,741.70ൽ താഴെയായി. സെൻസെക്സിലെ 30 കമ്പനികളും നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, മാരുതി, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എറ്റേണൽ, ഏഷ്യൻ പെയിൻ്റ്സ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എന്നിവയും പിന്നിലായിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധനവ് എന്നിവയാണ് വിപണി കൂപ്പ് കുത്താൻ കാരണം.സംഘര്ഷം ഇന്ന് (മാർച്ച് 09) ഏഷ്യൻ വിപണിയില് വില്പ്പന സമ്മര്ദം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
