ഇടിവിൽ നിന്നും കരകയറി ഓഹരി വിപണി; നിഫ്റ്റി സെൻസെക്‌സ് സൂചികകള്‍ പച്ചയില്‍

ഇൻഫോസിസ് ഓഹരിയിലെ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് നേട്ടത്തിന് കാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഐടി മേഖലയില്‍ ആത്മവിശ്വാസം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: ആഗോളതലത്തിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വൻ നഷ്‌ടങ്ങൾക്ക് അവസാനം കുറിച്ച് ഓഹരി സൂചികകളായ നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്‌സും ഉയർന്നു. ഇൻഫോസിസ് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വരുമാന വളർച്ചാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വിപണയിൽ ഉണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇടിവിൽ നിന്ന് കരകയറിയ ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് 343.44 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 83,726.15ലും എൻഎസ്‌ഇ നിഫ്റ്റി 77.65 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 25,743.25 ലും എത്തി. ഈ വർഷം സെൻസെക്‌സും നിഫ്‌റ്റിയും നഷ്‌ടത്തിലായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത്. സെൻസെക്‌സ് കമ്പനിയായ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ മൂന്നാം പാദ വരുമാനം 8.9% വർധിച്ച് 45,479 കോടി രൂപയിൽ എത്തിയരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 41,764 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

കമ്പനി ഇപ്പോൾ വർഷത്തിൽ വരുമാനം 3% മുതൽ 3.5% വരെ വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ടെക് മഹീന്ദ്ര, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ലാർസൻ & ട്യൂബ്രോ, എച്ച്‌സിഎൽ ടെക് എന്നിവ വിപണിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. അതേസമയം എറ്റേണൽ, ഭാരതി എയർടെൽ, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, അൾട്രാടെക് സിമൻ്റ് എന്നിവ പിന്നിലാണ്. ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ അന്തിമമാക്കുമെന്നും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പ് വച്ചാൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗർവാൾ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ 4,781.24 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചപ്പോൾ, ആഭ്യന്തര സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ 5,217.28 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതായി എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്നലെ (ജനുവരി 15) മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാരണം ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണികള്‍ക്ക് അവധിയായിരുന്നു. 2026 വര്‍ഷത്തെ ഹോളിഡേ കലണ്ടറും വിപണികള്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷ അവധയിയായിരുന്നു ഇത്.

ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ സമ്മിശ്ര ഫലം

അതേസമയം ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്‌പി ഉയർന്നപ്പോൾ ജപ്പാൻ, ചൈന, ഹോങ്കോംഗ് സൂചികകൾ ഇടിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് വിപണികൾ ഉയർന്ന് വ്യാപാരത്തിലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് 0.24% ഇടിഞ്ഞ് 63.61 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

