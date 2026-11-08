പുതിയ സംവത് വർഷത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ച് വിപണി; മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിൽ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും നഷ്ടത്തില് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു
പ്രമുഖ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഓഹരികളിലെ ശക്തമായ വാങ്ങലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും തുടക്കത്തില് മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 6:23 PM IST
മുംബൈ: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ ഹിന്ദു കലണ്ടർ വർഷമായ സംവത് 2083 ന് (Samvat 2083) ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉണർവോടെ തുടക്കം. എന്നാല് പിന്നീട് നഷ്ടത്തില് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.
ഹിന്ദു കലണ്ടർ വർഷമായ 'സംവത് 2083'-ന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക വ്യാപാരം മികച്ച മുന്നേറ്റത്തോടെ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും, ആ നേട്ടം നിലനിർത്താൻ 30 ഓഹരികളടങ്ങുന്ന ബി.എസ്.ഇ (BSE) സെൻസെക്സിന് സാധിച്ചില്ല. സൂചിക 28.62 പോയിന്റ് അഥവാ 0.04 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 80,999.40 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. സെൻസെക്സിലെ 30 കമ്പനികളിൽ 16 എണ്ണം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ 14 എണ്ണം നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ പ്രത്യേക സെഷനിടെ സൂചിക 414.09 പോയിന്റ് അഥവാ 0.51 ശതമാനം ഉയർന്ന് 81,442.11 എന്ന ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിയിരുന്നു.
50 ഓഹരികളടങ്ങുന്ന എൻ.എസ്.ഇ (NSE) നിഫ്റ്റി, പോസിറ്റീവായ തുടക്കത്തിന് ശേഷം 43.95 പോയിന്റ് അഥവാ 0.18 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 24,986.40 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. സെൻസെക്സിലെ കമ്പനികളിൽ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ, ട്രെന്റ്, ഇൻഫോസിസ്, ഭാരതി എയർടെൽ, ആക്സിസ് ബാങ്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നഷ്ടം നേരിട്ടവ. സൺ ഫാർമ, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, മാരുതി, പവർ ഗ്രിഡ് എന്നിവ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പ്രത്യേക മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിൽ തുടക്കത്തില് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ശക്തമായ വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൺ ഫാർമ, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഓഹരികളിൽ ഉണ്ടായ വാങ്ങലുകളാണ് വിപണിക്ക് കരുത്തായത്.
സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഉയർച്ചയിൽ
വിപണിയിലെ നിലവിലുള്ള കാളക്കുതിപ്പ് (bullish trend) തുടർന്നുകൊണ്ട്, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ സെൻസെക്സ് 401.80 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 81,406 എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ നിഫ്റ്റി 79.15 പോയിൻ്റ് വർധിച്ച് 25,109.40 പോയിൻ്റിലെത്തി. സെൻസെക്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, സൺ ഫാർമ, അദാനി പോർട്ട്സ്, മാരുതി, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, ഇൻഫോസിസ്, ലാർസൻ ആൻഡ് ടൂബ്രോ തുടങ്ങിയ ഓഹരികൾ പിന്നിലായി.
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മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും വിപണി പശ്ചാത്തലവും
ഓഹരി നിക്ഷേപകർക്ക് സമൃദ്ധിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ദീപാവലി ദിനത്തിലെ മുഹൂർത്ത വ്യാപാരം വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരുമണിക്കൂര് മാത്രമാണ് ഈ പ്രത്യേക വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സംവത് വർഷമായ 2082 ൽ സെൻസെക്സ് 3,398.32 പോയിൻ്റും (4 ശതമാനം) നിഫ്റ്റി 838.25 പോയിൻ്റും (3.24 ശതമാനം) ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരുടെ (FII) ശക്തമായ പിന്തുണയും മുൻ ദിവസങ്ങളിലെ മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളും വിപണിക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ 13,749.82 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. കൂടാതെ യു എസ് വിപണികളിലെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് കരുത്തായിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് സെഷനുകളിൽ സെൻസെക്സ് 7,781.99 പോയിൻ്റും നിഫ്റ്റി 2,331.5 പോയിൻ്റും മുന്നേറിയിരുന്നു.
പുതിയ സംവത് വർഷത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി
കഴിഞ്ഞ സംവത് വർഷത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെയും വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സംവത് 2083 ലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദീപാവലി വേളയിലെ മുഹൂർത്ത വ്യാപാരത്തിലെ ഈ അനുകൂല തുടക്കം നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ശക്തമായ വാങ്ങലുകൾക്കൊപ്പം വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യവും യു എസ് വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച സൂചനകളും വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിക്ക് കരുത്തേകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സുസ്ഥിരതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് ചുവടുവച്ചത്.
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