മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷം തിരിച്ച് കയറി ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി; നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും ഉയർന്നു
സെൻസെക്സിൽ അൾട്രാടെക് സിമൻ്റ്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐടിസി എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.
Published : March 16, 2026 at 1:27 PM IST
മുംബൈ: മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടവിന് ശേഷം കരകയറി ഓഹരി വിപണി. ഓഹരി വിപണി സൂചികകളായ നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും ഉയർന്നു. ബിഎസ്ഇ 342.02 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 74,899.76 എന്ന നിലയിലും നിഫ്റ്റി 88.55 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 23,240.95 എന്ന നിലയിലും എത്തി. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ ബ്ലൂ-ചിപ്പ് ഓഹരികളുടെ മൂല്യവർധനവ് മൂലമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.
ആദ്യ വ്യാപാരത്തിൽ, 30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 179.31 പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ് 74,384.61 ലും 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 53.1 പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ് 23,098 എന്ന നിലയിലും എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ട് ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളും തിരിച്ചു കയറി. സെൻസെക്സിൽ അൾട്രാടെക് സിമൻ്റ്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐടിസി എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. 30 സെൻസെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്.
ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര, ഇൻഫോസിസ്, ട്രെൻ്റ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എന്നിവ നഷ്ടം നേരിട്ടു. ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ഷാങ്ഹായ് എന്നിവ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. അതേസമയം ഹോങ്കോങ്ങ് ഉയർന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച യുഎസ് വിപണി താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് ഒരു ശതമാനം ഉയർന്ന് 104.2 ഡോളറിലെത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ ചലനങ്ങളും ഈ ആഴ്ച വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. "തുടർച്ചയായ സംഘർഷങ്ങൾ ഊർജ്ജ വിപണികളെ തടസപ്പെടുത്തി, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർത്തി, ഇത് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില ഉയർത്താന കാരണമായി" ലിവ്ലോങ് വെൽത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്ഥാപകനുമായ ഹരിപ്രസാദ് കെ പറഞ്ഞു.
എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (എഫ്ഐഐ) 10,716.64 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു. എന്നാലും, ആഭ്യന്തര സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (ഡിഐഐ) 9,977.42 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച സെൻസെക്സ് 1,470.50 പോയിൻ്റ് അഥവാ 1.93 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 74,563.92 ൽ എത്തിയിരുന്നു. നിഫ്റ്റി 488.05 പോയിൻ്റ് അഥവാ 2.06 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 23,151.10 ൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
ALSO READ: സ്വർണവിലയിൽ 'ആശ്വാസം'; പവന് കുറഞ്ഞത് 360 രൂപ, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിരക്ക്