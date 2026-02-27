ETV Bharat / business

കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ഓഹരി വിപണി; ദുർബലതയും വിദേശ നിക്ഷേപകങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും കാരണമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ

സെൻസെക്‌സ് 364.62 സൂചിക താഴ്‌ന്ന് 81,883.99 ലും നിഫ്റ്റി 50 സൂചിക താഴന്ന് 25,379.40 ലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടത്തിയത്.

മുംബൈ: തുടർച്ചയായ രണ്ട് ദിവസത്തെ കുതിപ്പിന് ശേഷം ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്. ആഗോള വിപണിയുടെ ദുർബലതയും വിദേശ നിക്ഷേപകങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങളും കാരണമാണ് ഇടിവ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

സെൻസെക്‌സ് 364.62 സൂചിക താഴ്‌ന്ന് 81,883.99 ലും നിഫ്റ്റി 50 സൂചിക താഴന്ന് 25,379.40 ലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. സെൻസെക്‌സിൽ മാരുതി, ഭാരതി എയർടെൽ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, അൾട്രാടെക് സിമൻ്റ് എന്നിവ താഴെയായെന്നും ഇൻഫോസിസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്, എറ്റേണൽ എന്നിവയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടായെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

വിദേശ നിക്ഷേപകർ (എഫ്ഐഐ) 3,465.99 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചതായി എക്സ്ചേഞ്ച് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ (ഡിഐഐ) 5,031.57 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളുടെ വ്യാപാരം നടത്തിയെന്നും ഏഷ്യൻ വിപണികളായ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്‌പി, ജപ്പാനിലെ നിക്കി 225, ഷാങ്ഹായുടെ എസ്എസ്ഇ കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക എന്നിവയ്ക്കും താഴ്‌ച്ചയുണ്ടായി. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഹാംഗ് സെങ് സൂചിക പോസിറ്റീവ് ടെറിട്ടറിയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയതെന്നും വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

''അമേരിക്കൻ വിപണി നഷ്‌ടത്തിലാണ് അനസാനിച്ചത്. ഇറാന് നേരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും വർധിച്ചു വരികായാണ്. പുതിയ ആഭ്യന്തര വ്യാപാരങ്ങളിലും അഭാവത്തിലും, നിക്ഷേപകരുടെ പങ്കാളിത്തം ജാഗ്രതയോടെ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്," - ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് വെൽത്ത് ടെക് സ്ഥാപനമായ 'എൻറിച്ച് മണി'യുടെ സിഇഒ പൊൻമുടി ആർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില ബാരലിന് 0.07 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 70.70 ഡോളറിലെത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇറക്കുമതി തീരുവയ്ക്ക് എതിരെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഓഹരി വിപണികളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരുടെ നിരീക്ഷണം.

എന്നാൽ ഓഹരി വിപണിയിലും മറ്റ് വാണിജ്യ മേഖലയിലും മൂല്യം താഴേയ്ക്ക് പോയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഭ്യന്തര ഓഹരികൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. ഓഹരി വിപണി, ക്രൂഡ് ഓയിൽ മേഖല, സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ തുടങ്ങിയ സകല മേഖലകളിലെയും പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും രൂപയുടെ മൂല്യം നിർണയിക്കപ്പെടുക.

