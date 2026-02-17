ETV Bharat / business

ഓഹരി വിപണിയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം; നേട്ടം കൊയ്‌ത് ഇൻഫോസിസും ഇൻഡിഗോയും

സെൻസെക്‌സ് 289.72 സൂചിക ഇടിഞ്ഞ് 82,987.43 ലും നിഫ്റ്റി 112.45 സൂചിക താഴ്‌ന്ന് 25,570.30 എന്ന നിലയിലെത്തി.

People watch the BSE screen outside of Bombay Stock Exchange (BSE) office, in Mumbai. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇന്നും ചാഞ്ചാട്ടം. വിപണി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സെൻസെക്‌സ്, നിഫ്‌റ്റി സൂചികകൾ ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂചിക ഉയർന്നു. സെൻസെക്‌സ് 289.72 സൂചിക ഇടിഞ്ഞ് 82,987.43 ലും നിഫ്റ്റി 112.45 സൂചിക താഴ്‌ന്ന് 25,570.30 എന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു രാവിലെ എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 116.08 സൂചിക ഉയർന്ന് സെൻസെക്‌സ് 83,393.23 ലും 12.90 സൂചിക ഉയർന്ന് നിഫ്‌റ്റി 25,695.65 ലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടത്തിയത്.

ഇൻഫോസിസ്, ഐടിസി, എച്ച്സിഎൽ ടെക്നോളജീസ്, ഏഷ്യൻ പെയിൻ്റ്സ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, ഇൻഡിഗോ, സൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ലാർസൺ ആൻഡ് ട്യൂബ്രോ എന്നീ കമ്പനികൾ സെൻസെക്‌സിൽ പ്രധാന നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ഐടിസി ബ്ലൂ-ചിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് നഷ്‌ടം സംഭവിച്ചു. എറ്റേണൽ, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അൾട്രാടെക് സിമൻ്റ്, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര എന്നിവ തുടക്കത്തിൽ പിന്നിലായിരുന്നു.

ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ, ജപ്പാനിലെ നിക്കി 225 സൂചിക ഏകദേശം ഒരു ശതമാനം ഇടിവോടെ വ്യാപാരം നടത്തി. ചൈന, ഹോങ്കോങ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിപണികൾ ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരമായതിനാൽ അവധിദിനമായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്‌ച അമേരിക്കൻ വിപണിയും അടച്ചിരുന്നു. 972.13 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ തിങ്കളാഴ്‌ച വിദേശ നിക്ഷേപകർ വിറ്റഴിച്ചതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1,666.98 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളുടെ വ്യാപാരമാണ് ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ നടത്തിയതെന്നും എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആഗോള തലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ സൂചികയായ ബ്രെൻഡ് ക്രൂഡിൻ്റെ വില 0.41 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ബാരലിന് 68.37 അമേരിക്കൻ ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലേയ്ക്ക് എത്തി.

മാറ്റമില്ലാതെ വിനിമയ നിരക്കും

വിപണിയിൽ വിനിമയ നിരക്കിനും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. രൂപയ്ക്ക് എതിരെ 90.75 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ഡോളറിൻ്റെ മുന്നേറ്റം. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയെ മറ്റൊരു മൂല്യത്തിലേക്ക് തരം മാറ്റുന്നതും തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൂല്യവുമാണ് വിനിമയ നിരക്ക്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയെ മറ്റൊരു കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്കാക്കുന്ന മൂല്യമായും ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കറൻസിരൂപയുടെ മൂല്യം
അമേരിക്കൻ ഡോളർ (യുഎസ്‌ഡി)90.75 രൂപ
യൂറോ107.42 രൂപ
പൗണ്ട്123.72 രൂപ
കുവൈറ്റി ദിനാർ297.55 രൂപ
ദിർഹം24.69 രൂപ
യെൻ0.59 രൂപ

