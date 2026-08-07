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ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധന, നിക്ഷേപകരിൽ ആശങ്ക; ഓഹരി വിപണി നഷ്‌ടത്തിൽ

ധനകാര്യ ഓഹരികളിലെ ഇടിവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവുമാണ് വിപണിയെ ബാധിച്ചത്.

STOCK MARKETS DOWN CRUDE OIL PRICE TODAY BSE SENSEX NSE NIFTY
Representational Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 3:22 PM IST

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മുംബൈ: വ്യാപാരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഓഹരി വിപണി സൂചികകളായ സെൻസെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും. ധനകാര്യ ഓഹരികളിലെ ഇടിവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവുമാണ് വിപണിയെ ബാധിച്ചത്.

വ്യാപാരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ 30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ്‌ 235.36 പോയിൻ്റ് താഴ്ന്ന് 78,699.80 എന്ന നിലയിലെത്തി. 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 24.30 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞ് 24,608.25-ൽ എത്തി. സെൻസെക്‌സ് പട്ടികയിൽ ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, ട്രെൻ്റ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഭാരതി എയർടെൽ, എറ്റേണൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നഷ്‌ടം നേരിട്ട ഓഹരികൾ.

ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവിസസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, എച്ച്‌സിഎൽ ടെക്, ഇൻഫോസിസ് എന്നിവ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഓഹരികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഗോള വിപണിയിലെ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 1.16 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 83.45 ഡോളർ എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. എക്സ്ചേഞ്ച് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, വ്യാഴാഴ്‌ച വിദേശ നിക്ഷേപകർ (FIIs) 17.86 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു.

ഊർജ്ജ വിലയിലെ ആശങ്കകളും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും വീണ്ടും ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപകർ റിസ്‌ക്‌ കൂടിയ ആസ്‌തികളിലുള്ള നിക്ഷേപം ഒഴിവാക്കുന്നു. സമീപകാലത്തെ റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാൾ സ്ട്രീറ്റ് പിന്‍വാങ്ങിയെന്ന് റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റ് സ്ഥാപനമായ എച്ച്എസ്‌ടി വെൽത്തിൻ്റെ (HST Wealth) സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ഹരിസെൽവൻ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍ പറഞ്ഞു.

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ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വിഷയം ഉൾപ്പെടുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെ വേഗതയെയും ഫലത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഊർജ ഇടനാഴികളിലൊന്നിലെ ഈ തടസങ്ങൾ നേരത്തെ കരുതിയതിലും കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടുനിന്നേക്കാമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് (F&O) കരാറുകളുള്ള ഓഹരികൾക്കായി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ പുതിയ ലേല സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന്, തിങ്കളാഴ്‌ച മുതൽ പ്രധാന സൂചികകളിൽ (benchmark indices) പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ (divergence) കണ്ടുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഹരി വിപണിയിലെ 'ക്ലോസിങ് ലേല സെഷൻ' (CAS) തിങ്കളാഴ്‌ച പ്രവർത്തനക്ഷമമായി. അർഹമായ ഓഹരികളുടെ ക്ലോസിങ് വില നിർണയിക്കുന്നതിനായി ലേലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയൊരു സംവിധാനമാണ് ഇതിലൂടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വില നിർണയ പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യവും ശക്തവുമാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

അതേസമയം ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ (KOSPI), ജപ്പാൻ്റെ നിക്കി 225 (Nikkei 225) സൂചികകൾ എന്നിവ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഷാങ്ഹായിയുടെ എസ്എസ്ഇ കോമ്പോസിറ്റ് (SSE Composite), ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് (Hang Seng) സൂചികകൾ നേട്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്‌ച യുഎസ് വിപണികളിലെ വ്യാപാരവും നഷ്‌ടത്തിലായിരുന്നു. സെൻസെക്‌സ് 373.76 പോയിൻ്റ് അഥവാ 0.48 ശതമാനം ഉയർന്ന് 78,954.76 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. നിഫ്റ്റി 11.35 പോയിൻ്റ് അഥവാ 0.05 ശതമാനം നേട്ടത്തോടെ 24,636 എന്ന നിലയിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്‌തത്.

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