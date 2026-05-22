ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തിൽ; ബാങ്കുകൾ മുന്നേറ്റത്തിൽ, ഇറാന് സമാധാന പ്രതീക്ഷയില് നിക്ഷേപകര്
30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് ആദ്യ വ്യാപാരത്തിൽ 332.39 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 75,507.09 ലെത്തി. 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 84.60 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 23,747.40 ലെത്തി.
Published : May 22, 2026 at 12:58 PM IST
മുംബൈ: ആഗോള വിപണിയിൽ ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇക്വിറ്റി സൂചികകളിൽ തിരിച്ചുവരവ്. എണ്ണവില കുറഞ്ഞതും ആഗോള വിപണികളിലെ പുതിയ ഉണർവുകളും ആഗോള ഓഹരി വിപണിയിൽ നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. യുഎസ് ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വിപണികളുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചതിന് കാരണമായി.
30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് ആദ്യ വ്യാപാരത്തിൽ 332.39 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 75,507.09 ലെത്തി. 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 84.60 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 23,747.40 ലെത്തി. 30 സെൻസെക്സ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ഏഷ്യൻ പെയിൻ്റ്സ്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, അൾട്രാടെക് സിമൻ്റ് എന്നിവ വിപണിയിൽ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ഓഹരികളായി മാറി.
എന്നാൽ പവർ ഗ്രിഡ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, ഐടിസി എന്നിവ പിന്നിലാണ്. കൂടാതെ ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് ഏകദേശം 104 യുഎസ് ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ 105 ഡോളറിൽ താഴെയായി കുറയുന്നതും രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർന്നതും പോസിറ്റീവ് സൂചനയാണെന്ന് ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് വി കെ വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് കോസ്പി, ജപ്പാൻ്റെ നിക്കി 225 സൂചിക, ഷാങ്ഹായുടെ എസ്എസ്ഇ കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക, ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് സൂചിക എന്നിവ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച യുഎസ് വിപണികളും നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (എഫ്ഐഐ) 1,891.21 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച, 30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ ബെഞ്ച്മാർക്ക് 135.03 പോയിൻ്റ് അഥവാ 0.18 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 75,183.36 ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. നിഫ്റ്റി 4.30 പോയിൻ്റ് അഥവാ 0.02 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 23,654.70 ൽ അവസാനിച്ചു.
സ്വർണം ലോക വിപണിയിൽ ഔൺസിന് 4521 ഡോളറിലേക്കു താഴ്ന്നു. കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,16,960 രൂപയായി. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില രാവിലെ കയറുകയാണ്. ബ്രെൻ്റ് ഇനം ക്രൂഡ് 104.28 ഡോളറിലും ഡബ്ള്യുടിഐ ഇനം 97.50 ഡോളറിലും എത്തി.
Also Read:സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; പവന് ഇന്ന് 320 രൂപ കുറഞ്ഞു