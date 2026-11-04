ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും റെക്കോഡ് നേട്ടത്തിൽ
സെൻസെക്സ് 390.16 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 77,308.01 എന്ന നിരക്കിലും നിഫ്റ്റി 111.90 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 23,922.75 ലും വ്യാപാരം തുടരുന്നു.
Published : November 4, 2026 at 11:22 AM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടൻ സൂചികകൾ വലിയ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തി. വിപണിയിലെ പ്രധാന സൂചികയായ ബി.എസ്.ഇ (BSE) സെൻസെക്സ് 390.16 പോയിൻ്റ് (0.51 ശതമാനം) ഉയർന്ന് 77,308.01 എന്ന നിരക്കിലെത്തി. ദേശീയ ഓഹരി സൂചികയായ എൻ.എസ്.ഇ (NSE) നിഫ്റ്റി 111.90 പോയിൻ്റ് (0.47 ശതമാനം) നേട്ടത്തോടെ 23,922.75 ലും വ്യാപാരം തുടരുന്നു.
ഇന്നത്തെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വിപണിയിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പ്രകടമാണ്. ഏകദേശം 2,443 ഓഹരികൾ ലാഭത്തിലും 976 ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിലുമാണ്. 162 ഓഹരികളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. വിവിധ മേഖലകളിലെ ഓഹരി പരിശോധിച്ചാൽ, ഐ.ടി (IT) മേഖല ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ഇൻഡെക്സുകളും വൻ നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച്, എഫ്.എം.സി.ജി (FMCG) ഓഹരികളിൽ 2 ശതമാനത്തിനടുത്ത് വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് പുറമെ, വിപണിയിലെ മിഡ്കാപ്പ് (Midcap), സ്മോൾകാപ്പ് (Smallcap) സൂചികകളും 0.5 ശതമാനം വീതം നേട്ടമുണ്ടാക്കി കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.
ഓഹരി വില ഉയർന്നത് എന്തിനൊക്കെ?
ഇന്നത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓഹരി വില 2.06 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,604.90 രൂപയിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (IOC) ഓഹരി വില 2.03 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 141.48 രൂപയായി. സീമെൻസ് എനർജി ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി വില 2 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന് 2,906.80 രൂപയിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഏജൻസി (IREDA) ഓഹരി വില 2 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്ന് 104.55 രൂപയിലെത്തി.
സെൻസെക്സിലെ പ്രധാന 30 കമ്പനികളിൽ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐ.ടി.സി, അദാനി പോർട്ട്സ്, എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) എന്നിവ വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ മുന് നിര ഓഹരികളായി. എന്നാൽ പവർ ഗ്രിഡ്, എറ്റേണൽ, ടാറ്റാ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (TCS), ഭാരതി എയർടെൽ എന്നിവ നഷ്ടം നേരിട്ടു. ആഗോള എണ്ണ സൂചികയായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് വില 0.43 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 103.2 യുഎസ് ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. എക്സ്ചേഞ്ച് വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ചൊവ്വാഴ്ച വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (FIIs) 6,836.81 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കി.
പ്രതികരണവുമായി ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡ്
വിപണിയിലെ ഈ അനുകൂല മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് വി.കെ വിജയകുമാർ പ്രതികരിച്ചു. വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ മാറ്റമുണ്ട്. വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യയോട് കാണിച്ച അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് വിപണിയെ ഈ കുതിപ്പിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകമെന്ന് വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
കമ്പനികളുടെ മികച്ച വരുമാനവും , വൻകിട കമ്പനികളുടെ ആകർഷകമായ ഓഹരി മൂല്യവും ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് അടിത്തറയേകുന്നു. കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) മേഖലയിലെ ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ ഉണ്ടായ നേരിയ കുറവും വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കാരണമായിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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മറ്റ് ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്പി, ജപ്പാൻ്റെ നിക്കേയ് 225, ചൈനയുടെ ഷാങ്ഹായ് സൂചികകൾ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് സൂചിക നേരിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച യുഎസ് വിപണികളും നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച സെൻസെക്സ് 1,225.07 പോയിൻ്റും (1.62%) നിഫ്റ്റി 370.05 പോയിൻ്റും (1.58%) ഉയർന്ന് ആ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വ്യാപാര ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം സെൻസെക്സ് 3,671.82 പോയിൻ്റും (5%), നിഫ്റ്റി 1,112 പോയിൻ്റും (4.89%) കുതിച്ചുയർന്നു.
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