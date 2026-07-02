ഓഹരി വിപണിയിൽ നേട്ടം; കുതിച്ച് നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും
വിപണിയിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നത് പ്രമുഖ ഐടി ഓഹരികളാണ്.
Published : July 2, 2026 at 4:19 PM IST
മുംബൈ: ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ആദ്യ ഇടപാടിൽ തന്നെ കുതിച്ചുയർന്ന് നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും. 30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 377.40 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 77,269.54 ലെത്തി. 50 ഓഹരികളുള്ള എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 106.70 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 24,113.25ലെത്തി. ആഗോള രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സംഭവിച്ച കാതലായ മാറ്റത്തിൻ്റേയും ബ്ലൂ-ചിപ്പ് ഐടി ഓഹരികളിലെ വാങ്ങലിനെയും തുടർന്ന് അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് നേരിട്ടതോടെയാണ് വിപണി സൂചികകൾ ഉയർന്നത്.
വിപണിയിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നത് പ്രമുഖ ഐടി ഓഹരികളാണ്. ഇൻഫോസിസ്, എച്ച്സിഎൽ ടെക്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, എറ്റേണൽ, ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ എന്നിവ കുതിപ്പ് നടത്തി. അതേസമയം എൻടിപിസി, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ലാർസൺ & ടൂബ്രോ, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവ പിന്നിലായിരുന്നു.
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ഏഷ്യൻ വിപണികളെ സംബന്ധിച്ച്, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്പി സൂചിക നാല് ശതമാനത്തിലേറെ ഇടിവിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ജപ്പാൻ്റെ നിക്കി 225 സൂചിക ഒരു ശതമാനത്തിലധികം കുറയുകയും ഷാങ്ഹായ് എസ്എസ്ഇ കോമ്പോസിറ്റ് സൂചിക 0.90 ശതമാനം നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് സൂചിക ഒരു ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
"ഏറ്റവും പുതിയ യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായ ഖത്തറിൻ്റെ പ്രസ്താവന വിശാലമായ നയതന്ത്ര പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കിയതായി" ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്, വെൽത്ത്-ടെക് സ്ഥാപനമായ എൻറിച്ച് മണിയുടെ സിഇഒ പൊൻമുടി ആർ പറഞ്ഞു. വിപണിക്ക് ഹ്രസ്വകാല പിന്തുണയും കരുത്തും നൽകുന്ന ചില നല്ല പ്രവണതകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ജിയോജിത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് വികെ വിജയകുമാർ ആഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഒന്ന്, ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇപ്പോൾ 71 ഡോളറിന് താഴെയായി കുറയുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിച്ച് ഉയർന്ന വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂണിൽ വാഹനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വിറ്റുപോയത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിയും മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഒഹരി വിപണി സൂചിക കോസ്പിയിൽ ഉണ്ടായ 11.5 ശതമാനം ഇടിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ എഐ അധിഷ്ഠിത വ്യാപാരം ദുർബലമാവുകയാണെന്നും ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള എഐ ഇതര വിപണികൾക്ക് ഇത് അനുകൂലമാണെന്ന് വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. 'നാലാമതായി വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ (FII) ഓഹരി വിൽപന കുറഞ്ഞുവരുന്നത് ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർക്ക് (DIIs) വിപണിയിൽ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജൂണിൽ ഇന്ത്യയിലെ വാഹന വിൽപ്പന ഏകദേശം 25 ശതമാനത്തോളം വർധിച്ച് നാല് ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തിയെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. മാരുതി സുസുക്കി,ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് പിവി , മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് വാഹന വിൽപ്പനയിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നത്. അമേരിക്കൻ വിപണികൾ ബുധനാഴ്ച ഇടിവോടെയാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വിദേശ നിക്ഷേപകർ (FIIs) 1,140.50 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു. അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ബി.എസ്.ഇ സെൻസെക്സ് 443.97 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 76,922.64ലും നിഫ്റ്റി 140.10 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 24,005.85-ലും എത്തിയിരുന്നു.
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