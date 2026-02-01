ETV Bharat / business

ബജറ്റ് ദിനത്തിൽ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണം; ആഭരണ പ്രേമികൾക്ക് ലോട്ടറിയോ?

പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,711 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,38,634 രൂപയായി മാറി. ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 7,099 രൂപയുടെ ഇടിവ് ഉണ്ടായി.

മുംബൈ: കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി ഓഹരി വിപണികൾ ഇന്ന് പ്രത്യേക വ്യാപാരത്തിനായി തുറന്നു. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സെൻസെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെയാണ് മുന്നേറുന്നത്. സെൻസെക്‌സ് 82,300 പോയിൻ്റിന് മുകളിലും നിഫ്റ്റി 25,300 പോയിൻ്റിന് മുകളിലുമാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. സ്വർണം വെള്ളി വിലയിൽ കുത്തനെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണയായി ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിക്ക് അവധിയാണെങ്കിലും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടുള്ള തത്സമയ പ്രതികരണം കണക്കിലെടുത്താണ് ബിഎസ്ഇ, എൻഎസ്ഇ എന്നീ എക്‌സ്ചേഞ്ചുകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ സെൻസെക്‌സ് 13 സൂചിക ഉയർന്ന് 82,282.82 എന്ന നിലയിലേക്കും നിഫ്റ്റി 7.90 സൂചിക കുറഞ്ഞ് 25,312.75 എന്ന നിലയിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു.

പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 13,711 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,38,634 രൂപയായി മാറി. ഒരു കിലോഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 7,099 രൂപയുടെ ഇടിവ് ഉണ്ടായി. ഇതോടെ 2,84,826 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്നലത്തെ വില 2,91,925 രൂപയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2026 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രധാന നയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വിപണികളെ ബാധിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുമെന്നും മൂലധനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ശ്രമങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും നിരീക്ഷകർ ഉറ്റു നോക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അവധി ദിനമായ ഞായറാഴ്‌ച കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 1999 ൽ അഡൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ കാലത്ത് യശ്വന്ത് സിൻഹ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഞായറാഴ്‌ച കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിവസം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും തത്സമയം പ്രതിഫലിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് അവധി ദിവസമായതിനാൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്‌ച മുതൽ വ്യക്തമാകുമെന്ന് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.

ഓഹരി വിപണികൾ തുറന്ന് പ്രവൃത്തിക്കും.

2026 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരണം നടക്കുന്നതിനാല്‍, അവധി ദിവസമാണെങ്കിലും ഓഹരി വിപണികൾ തുറന്ന് പ്രവൃത്തിക്കുമെന്നും സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റ് സമയത്തില്‍ (രാവിലെ 9:15 മുതല്‍ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 വരെ) ലൈവ് ട്രേഡിങ്ങും നടത്തുമെന്നും എന്‍എസ്ഇ അറിയിച്ചു. 2015, 2020, 2025 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു ബജറ്റ് അവതരണം. അന്നും ഓഹരി വിപണികൾ തുറന്ന് പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ വെള്ളി വില

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് വെള്ളി വിലയിൽ 2974 രൂപയുടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലും വെള്ളി വിപണിയിൽ വൻ തോതിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഔണ്‍സിന് 14 ഡോളര്‍ കുറഞ്ഞ് 101.47 ഡോളറിലാണ് വെള്ളി വില അന്താരാഷ്‌ട്ര വിപണിയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

