വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കല്‍: ഇടിഞ്ഞ് സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും, രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർന്നു

ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ഹോങ്കോങ്ങ് എന്നിവ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്.

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: കൂപ്പുകുത്തി സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും. ലാഭമെടുക്കലിനായി വിദേശ നിക്ഷേപകർ വൻ തോതിൽ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചതാണ് ഇടിവിന് കാരണമായത്. ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് 82,335.94 എന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് 82,516.27 എത്തിയെങ്കിലും നിക്ഷേപകർക്ക് ലാഭം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സൂചിക പത്ത് മണിയോടെ 22.13 പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ് 82,285.24 ൽ എത്തി. എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 2.95 ഇടിഞ്ഞ് 25,286.95ൽ എത്തി. 0.01 ശതമാനമാണ് കുറവ് വന്നത്. ആദ്യ സെഷനിൽ സൂചിക 25,347.95 നും 25,249.10 നും ഇടയിലായിരുന്നു.

BSE building in Mumbai (IANS)

എറ്റേണൽ, ഇൻഡിഗോ, അദാനി പോർട്ട്സ്, പവർ ഗ്രിഡ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ബജാജ് ഫിൻസെർവ്, ലാർസൻ & ട്യൂബ്രോ, ടൈറ്റാൻ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിവ സെൻസെക്‌സ് സൂചികയിൽ പിന്നിലായിരുന്നു. ഏഷ്യൻ പെയിൻ്റ്‌സ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ, അൾട്രാടെക് സിമൻ്റ്, ടെക് മഹീന്ദ്ര, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ഇൻഫോസിസ്, എച്ച്സിഎൽ ടെക്നോളജീസ്, ബജാജ് ഫിനാൻസ്, എൻടിപിസി, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര എന്നിവ വൻ ലാഭം നേടി.

ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാൻ, ഹോങ്കോങ്ങ് എന്നിവ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. യുഎസ് ഓഹരി മൂല്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വിദേശ നിക്ഷേപകർ 2,549.80 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചപ്പോൾ, ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ (ഡിഐഐകൾ) 4,222.98 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതായി വിപണിയില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വില വീപ്പയ്ക്ക് 0.80 ശതമാനം ഉയർന്ന് 64.57 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. 30 ഓഹരികളുള്ള ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്‌സ് വ്യാഴാഴ്‌ച 397.74 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 82,307.37 കടന്നിരുന്നു സമാനമായി, എൻഎസ്ഇ നിഫ്റ്റി 132.40 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 25,289.90 കടക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയർന്നു

രൂപയുടെ മൂല്യം 17 പൈസ ഉയർന്ന് 91.41 ൽ എത്തി. ഗ്രീൻലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉയർത്തിയ താരിഫ് ഭീഷണികൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നേട്ടം. ട്രംപിൻ്റെ വാചാടോപം ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ഉത്കണ്‌ഠ കുറച്ചതായി വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, രൂപ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കറൻസികൾക്ക് വിപണി മൂല്യം കൂടുകയും ചെയ്‌തു.

ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെ തുടർച്ചയായ ഒഴുക്ക് മൂലവുമുള്ള കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് കറൻസി എന്നും വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. യുഎസുമായുള്ള തീർപ്പാക്കാത്ത വ്യാപാര കരാർ നിലനിൽക്കുന്നത് വരെ ബാഹ്യ ആഘാതങ്ങൾക്ക് രൂപ ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആർ‌ബി‌ഐയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ രൂപയുടെ മൂല്യം 90.50–90.70 വരെയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു.

