ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ ഇടിവ്: സെൻസെക്സ് 1,000 പോയിൻ്റ് താഴ്ന്നു; നിക്ഷേപകർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി നഷ്ടം
പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ ഓഹരികളിലുണ്ടായ ഇടിവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നുനിന്നതും ഈ ഇടിവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
Published : October 19, 2026 at 5:00 PM IST
മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓഹരി വിപണിയിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റം നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും ആ പ്രതീക്ഷ അധികകാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ഓഹരി വിപണിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ ദലാൽ സ്ട്രീറ്റിൽ വിൽപനയില് വന് ഇടിവ്. പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ ഓഹരികളിലുണ്ടായ ഇടിവും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നുനിന്നതും നിക്ഷേപകരുടെ ഓഹരി ഇടപാടുകളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു.
ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ഓടെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ (BSE) പ്രധാന സൂചികയായ സെൻസെക്സ് 1,000 പോയിൻ്റ് ഇടിഞ്ഞു. നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ (NSE) പ്രധാന സൂചികയായ നിഫ്റ്റി 50-ൽ 295 പോയിൻ്റിൻ്റെ ഇടിവും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ തുടർച്ചയായി രണ്ട് വ്യാപാരദിവസങ്ങളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ സൂചികകൾക്ക് ആ മുന്നേറ്റം നഷ്ടമായി.
വൻകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ മാത്രമല്ല ഇടിവുണ്ടായത്. ഇടത്തരം കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് 100 സൂചികയും ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിഫ്റ്റി സ്മോൾക്യാപ് 100 സൂചികയും താഴ്ന്നു. വിപണിയിലെ ഇടിവിനെത്തുടർന്ന് നിക്ഷേപകർക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി നഷ്ടമുണ്ടായി.
ബിഎസ്ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ആകെ വിപണിമൂല്യം വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ₹4,72,62,167 കോടിയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ഓടെ ഇത് ₹4,68,17,995 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ ഓഹരികളിലെ തളർച്ച, വിദേശ നിക്ഷേപകർ തുടർച്ചയായി പണം പിൻവലിക്കുന്നത്, ഉയർന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില എന്നിവയാണ് വിപണിയിലെ ഇടിവിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളായത്.
ഒക്ടോബർ 19-ന് സെൻസെക്സ് ഇടിയാൻ കാരണമെന്ത്?
1. പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ ഓഹരികളിൽ ഇടിവ്
സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിലെ വരുമാനം നിക്ഷേപകർ വിലയിരുത്തിയതോടെ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ ഓഹരികളിൽ സമ്മർദമുണ്ടായി. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ ഓഹരികളാണ് സെൻസെക്സിൻ്റെ ഇടിവിന് പ്രധാന കാരണമായത്.ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകളുടെയും ഓഹരികളിലുണ്ടായ ഇടിവ് സെൻസെക്സിലെ മൊത്തം തകർച്ചയുടെ പകുതിയിലധികത്തിനും കാരണമായി.
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരി വ്യാപാരത്തിനിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കൈസാദ് ബറൂച്ചയ്ക്ക് പകരക്കാരനെ നിയമിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ബാങ്കിൻ്റെ സീനിയർ മാനേജ്മെൻ്റിനെക്കുറിച്ചും നിക്ഷേപകർ വ്യക്തത തേടിയിരുന്നു. അതേസമയം, ചില പ്രധാന സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങളിൽ വിപണിയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാൻ കഴിയാതിരുന്നതാണ് ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. വ്യാപാരത്തിനിടെ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരി ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം താഴ്ന്നു. ഈ ഇടിവ് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ സൂചികയെയും ബാധിച്ചു. സൂചികയിൽ 1.7 ശതമാനം കുറവുണ്ടായി.
ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?
സെൻസെക്സ് പോലുള്ള പ്രധാന ഓഹരി സൂചികകളിൽ വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഏതാനും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഓഹരികൾ വലിയ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമ്പോഴും പ്രധാന സൂചികകൾ താഴാം.
2. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത് ആശങ്കയാകുന്നു
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതും നിക്ഷേപകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച വ്യാപാരത്തിനിടെ ഒരു ബാരൽ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില ഏകദേശം 108–109 ഡോളറായിരുന്നു. അടുത്തിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന വിലയിൽനിന്ന് നേരിയ കുറവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടർന്നു.
ആഗോള എണ്ണവിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള സംഘർഷങ്ങളുമാണ് എണ്ണവില ഉയരാൻ കാരണമായത്. ലോകത്തെ എണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും എണ്ണവിതരണം തടസപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
ഇന്ത്യ ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. അതിനാൽ എണ്ണവില ഉയരുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പല രീതിയിൽ ബാധിക്കും.
- ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർധിക്കും: വിദേശത്തുനിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും.
- രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ സമ്മർദമുണ്ടാകും: എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കായി കൂടുതൽ ഡോളർ ആവശ്യമായി വരുന്നത് രൂപയെ ബാധിക്കാം.
- പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണി ഉയരും: ഇന്ധനച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നത് ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലെ ചെലവുകൾ ഉയർത്താം. ഇതുവഴി സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
- കമ്പനികളുടെ ലാഭം കുറയാം: ഇന്ധനത്തെയും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർധിക്കാം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
3. വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽനിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നു
ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ ഇടിവിന് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപകർ (FPI) തുടർച്ചയായി ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതാണ്. തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരാമർശിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒക്ടോബറിൽ ഇതുവരെ വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽനിന്ന് ഏകദേശം ₹52,100 കോടി പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമാസ പണമൊഴുക്കുകളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറി. സെപ്റ്റംബറിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകർ പിൻവലിച്ചത് ₹35,861 കോടിയായിരുന്നു.
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ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത്, അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ബോണ്ടുകളുടെ പലിശനിരക്കുകൾ വർധിക്കുന്നത്, ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം ശക്തമാകുന്നത് എന്നിവയാണ് വിദേശ നിക്ഷേപകരെ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപണികളെയും ബാധിക്കുന്നു.
വിദേശ നിക്ഷേപകർ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?
വിദേശ നിക്ഷേപകർ വലിയ തോതിൽ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുമ്പോൾ വിപണിയിൽ വിൽപ്പന സമ്മർദം വർധിക്കുകയും ഓഹരി വിലകൾ താഴുകയും ചെയ്യാം. ഇത് മറ്റ് നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ബാധിക്കും.അതോടൊപ്പം വിദേശത്തേക്ക് മൂലധനം ഒഴുകുന്നത് രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലും സമ്മർദമുണ്ടാക്കാം. എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കായി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സമ്മർദം വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി തിരിച്ചുകയറിയിരുന്നെങ്കിലും നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോഴും ആശങ്കയിലാണെന്നാണ് ഓഹരി വിപണിയിലെ ഈ ഇടിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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