ആഗോള വിപണിയിലെ തകർച്ച; സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു
ഇൻഫോസിസ് , ടിസിഎസ് , വിപ്രോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ 3 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു.
By PTI
Published : June 23, 2026 at 6:08 PM IST
മുംബൈ: ആഗോള വിപണികളിലെ തിരിച്ചടിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ തകർച്ച. പ്രമുഖ ഓഹരി സൂചികകളായ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികൾ എന്നിവ നേരിട്ട കനത്ത വിൽപ്പന സമ്മർദമാണ് വിപണിയെ പ്രധാനമായും പിന്നോട്ടടിച്ചത്. വിദേശ ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടും പിൻവലിക്കപ്പെട്ടതും വിപണിയിലെ ഇടിവിന് ആക്കം കൂട്ടി.
ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് 893 പോയിൻ്റും (1.16%) നിഫ്റ്റി 279 പോയിൻ്റും (1.16%) എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വ്യാപാരത്തിനിടയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സെൻസെക്സ് 1,011.56 പോയിൻ്റ് വരെ താഴ്ന്ന് 76,082.51 ലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. എൻഎസ്ഇ (NSE) നിഫ്റ്റി 278.80 പോയിൻ്റ് (1.16 ശതമാനം) ഇടിഞ്ഞ് 23,824.10 ലും ക്ലോസ് ചെയ്തു.
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കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അഞ്ച് വ്യാപാര സെഷനുകളിൽ നാലിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ വിപണി, തിങ്കളാഴ്ചയും കുതിപ്പ് തുടർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് വിരാമമായി. നിഫ്റ്റി 89.80 പോയിൻ്റ് അഥവാ 0.37 ശതമാനം ഉയർന്ന് 24,102.90 ൽ എത്തിയിരുന്നു.
ഐടി ഓഹരികളുടെ തകർച്ച
സെൻസെക്സിലെ പ്രമുഖ 30 കമ്പനികളിൽ ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ്, വിപ്രോ എന്നിവ മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, അദാനി പോർട്സ്, എച്ചസിഎൽ ടെക്, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയും വലിയ നഷ്ടം നേരിട്ടവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം പവർ ഗ്രിഡ്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, സൺ ഫാർമ, മാരുതി സുസുക്കി തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് ഈ തകർച്ചയിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ ടെക്നോളജി മേഖലയിലുണ്ടായ മാന്ദ്യവും എഐ തരംഗങ്ങളും ഐടി കമ്പനികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. ഐടി മേഖലയാണ് പ്രധാമനമായും നഷ്ടത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. വിപണി വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (FIIs) 635.91 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് വിപണിയിൽ വിറ്റഴിച്ചത്.
ആഗോള വിപണികളിലും നിരാശ
ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ വലിയ തകർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്പി സൂചിക 10 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ജപ്പാൻ്റെ നിക്കി 225, ഷാങ്ഹായ് എസ്എസ്ഇ കോമ്പോസിറ്റ്, ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ഹാങ് സെങ് എന്നിവയും വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. യൂറോപ്യൻ വിപണികളും നഷ്ടത്തിലാണ് തുടരുന്നത്.
"ആഗോള വിപണിയിലെ സാങ്കേതിക മേഖലയിലുണ്ടായ വൻ ഇടിവാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയെയും ബാധിച്ചത്. ഐടി മേഖല രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം താഴ്ന്നു. ഇതിന് പുറമെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും, യുഎസ് കർശന സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന സൂചനകളും നിക്ഷേപകരിൽ ആശങ്ക കൂട്ടി," എര്റിച്ച് മണി സിഇഒ പൊൻമുടി ആർ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോള എണ്ണ സൂചികയായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 0.67 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 77.46 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. തൊട്ടു തലേദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച സെൻസെക്സ് 291.17 പോയിൻ്റും നിഫ്റ്റി 89.80 പോയിൻ്റും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
വിപണിയിലെ പ്രധാന വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ
- ഐടി ഓഹരികളുടെ തകർച്ച: ഇൻഫോസിസ് , ടിസിഎസ് , വിപ്രോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ 3 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ ടെക്നോളജി മേഖലയിലുണ്ടായ മാന്ദ്യവും എഐ തരംഗങ്ങളും ഐടി കമ്പനികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
- ആഗോള വിപണിയിലെ സമ്മർദ്ദം: ഏഷ്യൻ വിപണികളിലെ തകർച്ച, പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്പി സൂചികയിലുണ്ടായ 5.6 ശതമാനത്തോളം ഇടിവ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയെയും ബാധിച്ചു.
- വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിന്മാറ്റം: വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പണം പിൻവലിക്കുന്നത് വിപണിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു.
- ബാങ്കിങ് ഓഹരികളിലെ വീഴ്ച: എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര ബാങ്കുകളുടെ ഓഹരികൾ നേരിട്ട സമ്മർദ്ദം സൂചികകളെ താഴേക്ക് വലിച്ചു.
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