സ്പൈസസ് ബോർഡ്-ലോകബാങ്ക് നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച; സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പിന് സാധ്യത
സ്പൈസസ് ബോർഡിന് കീഴിൽ നിലവിലുള്ള പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ യോഗം വിലയിരുത്തി
Published : November 4, 2026 at 11:45 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും മൂല്യശൃംഖല കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വ. സംഗീത വിശ്വനാഥൻ ലോകബാങ്ക്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപറേഷൻ (ഐഎഫ്സി) പ്രതിനിധികളുമായി നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ന്യൂഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പങ്കാളിത്ത ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ യോഗം നടന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ മത്സരശേഷി ഉയർത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന സാങ്കേതിക സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൂടിയാലോചന സംഘടിപ്പിച്ചത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സാമ്പത്തിക സഹായം, തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.
സ്പൈസസ് ബോർഡിന് കീഴിൽ നിലവിലുള്ള പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ യോഗം വിലയിരുത്തി. വിത്തുപാകൽ മുതൽ വിപണനം വരെയുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മൂല്യശൃംഖല സമഗ്രമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഐഎഫ്സിയുടെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്ന കാര്യവും ചർച്ചയായി. സർക്കാരും സ്വകാര്യ മേഖലയും ഒന്നിക്കുന്ന പബ്ലിക്-പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് മാതൃകയിൽ ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്.
കർഷക തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സുരക്ഷിതവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അഡ്വ. സംഗീത വിശ്വനാഥൻ യോഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. കൃഷിയിടം മുതൽ ഉപഭോക്താവ് വരെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉറവിടവും ഗുണനിലവാരവും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ട്രേസബിലിറ്റി' സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷിയിൽ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുക, രാസകീടനാശിനികളുടെ പ്രയോഗം കുറയ്ക്കുക, ഉത്പാദനച്ചെലവ് ലഘൂകരിക്കുക, വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് ആഗോള വിപണിയിൽ മുൻതൂക്കം നേടാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മേഖലയിലെ പദ്ധതി നിർദേശങ്ങളിൽ വലിയ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഐഎഫ്സി പ്രതിനിധി സംഘം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പൈസസ് ബോർഡുമായി കൂടുതൽ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഈ സഹകരണം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കർഷകർക്കും കയറ്റുമതിക്കാർക്കും വലിയ നേട്ടമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് ലോക വിപണിയിലുള്ള സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കർഷകർക്ക് മികച്ച വില ലഭ്യമാക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കും. നിലവിൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിയിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മറികടക്കാൻ ലോകബാങ്കിൻ്റെ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്തുണ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കൃഷിനാശം തടയാനും നൂതന കൃഷിരീതികൾ അവലംബിക്കാനും കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന പദ്ധതികളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിക്കും. ഗുണനിലവാര പരിശോധന കർശനമാക്കുന്നതിലൂടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.
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