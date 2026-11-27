പത്തു മാസത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് മൂല്യവും പോയി; ഇനി തിരിച്ചുകയറുമോ?
2026 ജനുവരി 29-നാണ് വെള്ളി വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയത്. നിലവിലെ വിലയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനും പിന്നീട് തിരിച്ചുകയറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പിഎൽ ക്യാപിറ്റൽ റിപ്പോർട്ട്
Published : November 27, 2026 at 5:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വെള്ളി വില റെക്കോർഡ് ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 67 ശതമാനം ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. വെള്ളി വിലയിലെ ഈ ഇടിവ് അവസാനിക്കാറായെന്നും, വിപണിയിൽ ഒരു പുതിയ അടിത്തറ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ 'പിഎൽ ക്യാപിറ്റൽ' തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ വിലയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനും പിന്നീട് തിരിച്ചുകയറാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026 ജനുവരി 29-നാണ് വെള്ളി വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയത്. അന്ന് 'കോമെക്സ്' (COMEX) വിപണിയിൽ ഒരു ഔൺസിന് 121.60 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. അതായത് വെള്ളി വില കിലോഗ്രാമിന് 3,84,632 രൂപ എന്ന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ റെക്കോർഡ് തിളക്കത്തിന് ശേഷം വിപണിയിൽ കനത്ത ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വലിയ ഇടിവ് നേരിട്ട വെള്ളി, ഈ ആഴ്ച ഒരു ഔൺസിന് 39.50 ഡോളർ (3,672.71 രൂപ) എന്ന താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.
വെറും 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ, റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളിയുടെ മൂല്യത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1980-ലെ വിപണി തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം, വെള്ളി വിലയിലുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഇടിവാണിത്.
വെള്ളി വില ഇടിയാന് കാരണം?
യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർന്നാൽ, സ്വർണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ പലിശ വരുമാനം നൽകാത്ത ആസ്തികളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപകർ പിന്മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിലുണ്ടായ അസ്ഥിരത നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ പണലഭ്യതയ്ക്കുള്ള ആവശ്യം വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, വെള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ചരക്കുകളിലെ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിക്ഷേപകർ വേഗത്തിൽ വിറ്റ് പണമാക്കാൻ തുടങ്ങി.
വെള്ളി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളിൽ' നിന്ന് തുടർച്ചയായി മൂലധനം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയതും വില കുറയാൻ കാരണമായി. 'പിഎൽ ക്യാപിറ്റൽ' നടത്തിയ സാങ്കേതിക വിശകലനം പ്രകാരം, മെയ് മാസത്തിലെ 89.50 ഡോളർ എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വിലയിടിവ്, ചാർട്ട് കണക്കുകൾ പ്രകാരം അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പരിധിയിൽ (ഏകദേശം 2 മടങ്ങ് ഇടിവ്) എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വില വീണ്ടും താഴേക്ക് പോയെങ്കിലും വിപണിയിലെ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായാണ് സൂചകങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. മുൻപ് ജൂലൈ മാസത്തിൽ വില വീണ്ടും ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് കണ്ട അതേ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുള്ളത്.
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37 - 39.50 ഡോളർ എന്നത് വെള്ളിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിലവാരമാണ്. വില ഇതിലും താഴേക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ പിടിച്ചുനിൽക്കുകയും, തുടർച്ചയായി രണ്ടാഴ്ച ലാഭത്തിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ വില ശരിക്കും തിരിച്ചുകയറാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുവരെ ഇതിനെ ഒരു താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രമായേ കാണാൻ സാധിക്കൂ.
ജനുവരിയിലെ നിലവാരത്തിന്റെ ഏകദേശം ഇരട്ടിയായ 85-ന് അടുത്താണ് നിലവിൽ സ്വർണം-വെള്ളി അനുപാതം നിൽക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഡിസംബർ 8-9 തീയതികളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗവും ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെ സ്വാധീനിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പോഴുണ്ടായ പ്രാഥമിക മാറ്റം കൂടുതൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിലെ വിപണി നീക്കങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും.
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