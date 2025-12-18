Kerala Local Body Elections2025

സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാനൊരുങ്ങി സെബി; നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസം, അറിയാം വിശദമായി

മൂന്ന് ആഴ്‌ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ഡിസംബർ 19ന് അവസാനിക്കും. ബില്‍ നിയമമായാല്‍ നിലവിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.

Representaional image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാനൊരുങ്ങി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ(സെബി). നിക്ഷേപകരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രധാന സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനാണ് സെബിയുടെ നീക്കം.

നിലവിലുള്ള പ്രധാന സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമങ്ങള്‍ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്സ് കോഡ് ബിൽ 2025 ലേക്ക് സമഗ്രമായി സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ബില്ല് പാര്‍ലമെൻ്റിൻ്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തല്‍ അതരിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യത. ഈ ബില്‍ നിലവില്‍ വന്നാല്‍ നിലവിലുള്ള മൂന്ന് നിയമങ്ങളെ റദ്ദാക്കുകയും ഒരൊറ്റ ഏകീകൃത കോഡിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ യുക്തിസഹമാക്കാനും ഏകീകരിക്കാനുമാണ് ബില്ല് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

1992ലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്‌ട്, 1996ലെ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആക്‌ട്, 1956ലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്‌ട്‌സ് (റെഗുലേഷൻ) ആക്‌ട് എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്സ് കോഡ് ബിൽ 2025 ബില്‍ലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. നിക്ഷേപകരുടെ സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വിപണികളിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുമാണ് ഏകീകൃത ബില്‍ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നീങ്ങാന്‍ സെബി തീരുമാനിച്ചത്.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിക്ഷേപകരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മൂലധന സമാഹരണത്തിനും ഒരു ആധുനിക നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് നൽകാനാണ് ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുക, നിക്ഷേപകരുടെ സംരക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുക, ശക്തമായ മൂലധന സമാഹരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ നാഴികക്കല്ലായ നിയമനിർമ്മാണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നിലവിലെ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ കാലഹരണപ്പെട്ടതും രാജ്യത്തെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബദ്‌ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്നും ബില്ലില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉത്‌പാദനപരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി മൂലധനം സമാഹരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ സ്വയംപര്യാപ്‌തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ, സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണികളെയും ബില്ല് ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ, സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണികളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്നിവ നിലവിലെ സെക്യൂരിറ്റി വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് പൊരത്തക്കേടുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനാല്‍ പരിഷ്‌കരണം വേണമെന്ന് സെബി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

2021-22ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിലാണ് സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് കോഡ് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത്. 1992 ലെ സെബി ആക്‌ട്, 1996 ലെ ഡെപ്പോസിറ്ററീസ് ആക്‌ട്, 1956 ലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്റ്റ്സ് (റെഗുലേഷൻ) ആക്‌ട്, 2007ലെ ഗവൺമെൻ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആക്‌ട് എന്നിവ യുക്തിസഹമായ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് കോഡിലേക്ക് ഏകീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കോഡിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

നിക്ഷേപക സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംരക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുക, നിക്ഷേപക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നിക്ഷേപക പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും പരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് കോഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഏതൊരു പ്രശ്‌നവും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി ഓംബുഡ്‌സ്‌മാനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും പരിഹരിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കരാറുകൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി ഒരു റെഗുലേറ്ററി സാൻഡ്‌ബോക്‌സ് സ്ഥാപിക്കാനും കോഡ് ബോർഡിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.'ബോർഡിൻ്റെ' നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കോഡ് ശ്രമിക്കുന്നു.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ ന്യായമായും ഫലപ്രദമായും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ആഘാത വിലയിരുത്തലുകൾക്കൊപ്പം, അവയുടെ പതിവ് അവലോകനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബോർഡ് അംഗങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ താൽപ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തടയുക എന്നതും കോഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് സെബി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരു കരുതൽ ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കാനും അധിക പണം ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനും കോഡ് 'ബോർഡിനോട്' ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാ അർധ-ജുഡീഷ്യൽ നടപടികളും ഒരൊറ്റ വിധിനിർണയ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

