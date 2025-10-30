ETV Bharat / business

പരിഷ്‌കരണവുമായി സെബി; എഎംസി കമ്പനിക്ക് അനുവദിച്ച അധിക ബേസിസ് പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കിയേക്കും

കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ എന്ന് സെൻട്രംസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Published : October 30, 2025 at 11:24 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പുത്തൻ പരഷ്‌കരണവുമായി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി). അസറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്പനിക്ക് (എഎംസി) സെബി അനുവദിച്ചിരുന്ന അധിക അഞ്ച് ബേസിസ് പോയിൻ്റ് (ബിപിഎസ്) ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എക്‌സ്‌പെൻസ് അലവൻസ് നീക്കം ചെയുകയും ആദ്യ രണ്ട് സ്ലാബുകളിൽ ടോട്ടൽ എക്‌സ്‌പെൻസ് റേഷ്യോ (ടിഇആർ) അഞ്ച് ബേസിസ് പോയിൻ്റായി വർധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അധിക ചെലവ് അലവൻസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നികത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് ആദ്യ രണ്ട് ടിഇആർ ബേസിസ് പോയിൻ്റ് വർധിപ്പിക്കുന്നത്. 2025 നവംബർ 17 വരെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ എന്ന് സെൻട്രംസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

എക്‌സിറ്റ് ലോഡ് വരുമാനം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലേക്ക് തിരികെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന സെബിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്നാണ് ആദ്യം അധിക അഞ്ച് ബേസിസ് പോയിൻ്റ് കുഷ്യൻ ചേർത്തത്. ഇപ്പോൾ, ഈ ഇളവ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലൂടെ, ചെലവുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനും സുതാര്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധ്യക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

'അറ്റ് എ ടൈം' രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ

ഫണ്ട് ഹൗസുകളുടെ പ്രവർത്തന സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ആദ്യ രണ്ട് ടിഇആർ സ്ലാബുകളിൽ സെബി ഒരേസമയം വർധനവ് വരുത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഫണ്ട് ചെലവുകളിൽ സുതാര്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സെബിയുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളെ ഈ നീക്കം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ചെലവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് പുതിയ മാറ്റം. സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്‌സ് (എസ്‌ടിടി), ഗുഡ്‌സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്‌സ് (ജിഎസ്‌ടി), കമ്മോഡിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്‌സ് (സിടിടി), സ്‌റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയ നിയമപരമായ ലെവികളെ ടിഇആർ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും സെബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ, മാനേജ്മെൻ്റ് ഫീസിലെ ജിഎസ്‌ടി മാത്രമേ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ.

ബേസിസ് പോയിൻ്റിൽ മാറ്റം

ഈ മാറ്റത്തോടെ ടിഇആർ പരിധികൾ ഏകദേശം 15-20 ബേസിസ് പോയിൻ്റുകളായി പരിഷ്‌കരിക്കും. ഈ ക്രമീകരണം അസറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് കമ്പനികൾ (AMCs) നേരിടുന്ന ആഘാതത്തെ വലിയതോതിൽ കുറയ്‌ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സെൻട്രംസ് റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടിഇആറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന ചെലവുകളുടെ കുറവുകളെ നികത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്‌കീമുകൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന അനുവദനീയമായ ബ്രോക്കറേജ്, ഇടപാട് ചെലവുകളിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തും. ക്യാഷ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡുകൾക്ക് പരിധി 12 ബേസിസ് പോയിൻ്റുകളിൽ നിന്ന് (ബിപിഎസ്) രണ്ട് ബേസിസ് പോയിൻ്റുകളായും ഡെറിവേറ്റീവ് ഇടപാടുകൾക്ക് അഞ്ച് ബേസിസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബേസിസ് പോയിൻ്റായും കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

ചെലവുകൾ ഇനി നിക്ഷേപകർ വഹിക്കണ്ട

കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പർ നിരവധി ഭരണ, നടപടിക്രമ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫറുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ ഇനി നിക്ഷേപകരല്ല മറിച്ച് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് കമ്പനികൾ, ട്രസ്‌റ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർമാരാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ, ട്രസ്‌റ്റി മീറ്റുങ്ങുകൾ രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്നതിന് പകരം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇൻഡെക്‌സ് ഫണ്ടുകൾ, ഇടിഎഫുകൾ തുടങ്ങിയ നിഷ്ക്രിയ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി സെബി ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലൈറ്റ് ചട്ടക്കൂട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രംസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, എംഎഫ് ലൈറ്റ് ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാക്കാനും നിക്ഷേപകരുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സഹായകമാകും.

