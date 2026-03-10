ETV Bharat / business

വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് വേഗന്ന് തീരുന്നുണ്ടോ? പാചക രീതിയിൽ ഈ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇന്ധനം ലാഭിക്കാം

തീ വളരെ കൂട്ടി വച്ച് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അധിക ഇന്ധനം വായുവിൽ പാഴാകുന്നു... ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനി ഗ്യാസ് വേഗന്ന് തീർന്നു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.

എൽപിജി പാചക വാതകം സംരക്ഷണം LPG GAS CRISIS INDIA വാണിജ്യ എൽപിജി ഗ്യാസ് ക്ഷാമം
Representational image (Getty Image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 10, 2026 at 8:25 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 8:33 PM IST

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണല്ലോ പാചകവാതകം, ഇന്ധന ലഭ്യത തുടങ്ങിയവ. നിലവിൽ ഈ മേഖലകളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘർഷം തുടരുകയാണെങ്കിൽ കടുത്ത ക്ഷാമം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ. വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ ക്ഷാമം ഓരോ വീടുകളെയും ഭക്ഷ്യ സേവന മേഖലകളെയും ബാധിക്കും.

വീട്ടമ്മമാരുടെയടക്കം നിരവധി പേരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്കകളിലൊന്നും ഇതാണ്. വീടുകളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത പാചക വാതകം ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തീർന്നുപോകാം. കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഗ്യാസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നുപോകുന്നതായും പലരും പരാതി പറയുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പാചക രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനി ഗ്യാസ് വേഗന്ന് തീർന്നു പോകുന്നെന്ന പരാതി കുറയ്‌ക്കാം.

പാചകത്തിന് പ്രഷര്‍ കുക്കറുകളുപയോഗിക്കുക

പരമ്പരാഗത പാചക രീതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കിംഗ് സമയവും ഇന്ധനവും ലാഭിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ അരിയിൽ 20%വും കുതിർത്ത പയറുവർഗങ്ങളിൽ 46%വും പച്ചക്കറികളിൽ 50- 70%വും മാംസത്തിൽ 41.5% ഇന്ധനവും ലാഭിക്കാം.

കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ പാചകം

തീ വളരെ കൂട്ടി വച്ച് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അധിക ഇന്ധനം വായുവിൽ പാഴാകുന്നു. സ്റ്റൗവിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള അധിക ജ്വാല ചുറ്റിലേക്കും വെറുതെ പോകുന്നു. എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ധനം പാഴാക്കുന്നത് തടയും. പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ തിളച്ച് കൊണ്ടിരിക്കെ തീ കുറയ്‌ക്കുന്നത് വഴി 25% വരെ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാം.

കുതിർത്ത ശേഷം പാചകം ചെയ്യുക

പയർ, അരി, പരിപ്പ്, മറ്റ് ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകം വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്‌തതിനാൽ, പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാഷ്‌പീകരിക്കേണ്ട വെള്ളം കുറയുന്നു. ഇതിലൂടെ പാചകവാതകം ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഈ മാർഗം വളരെ ഗുണകരമാണ്.

വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യുക

എപ്പോഴും വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബർണറിൽ നിന്നുള്ള ജ്വാല പാത്രത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാം. ഇത് പാത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് തീ പാഴായി പോകുന്നത് തടയുകയും ഇത് വഴി ഇന്ധനം പാഴാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണ സാധനം പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയവും ലാഭിപ്പിക്കും.

ജലത്തിൻ്റെ അളവ്

പാത്രങ്ങളിലെ അമിതമായ വെള്ളം ബാഷ്‌പീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. ഇത് ഉയർന്ന ഇന്ധന ഉപഭോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി മാത്രം വെള്ളമെടുക്കുക. പാത്രങ്ങളിൽ അധിക വെള്ളം നിറച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ നേരം തീ ആവശ്യമായി വരുകയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വേവുന്നതിനും താമസം ഉണ്ടാക്കും.

അടച്ച് വച്ച് പാചകം ചെയ്യുക

പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രം മൂടിവയ്‌ക്കുന്നത് ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു പാചക രീതി കൂടിയാണിത്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ചൂട് കൂടി തിളച്ച് തൂകുന്നത് തടയും. ചൂട് ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിന്ന് ഭക്ഷണം വേഗത്തിൽ പാചകം ചെയ്‌തെടുക്കാനും ഈ രീതി സഹായിക്കും. ഇതിലൂടെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്‌ക്കാം.

വൃത്തിയുള്ള ബർണറുകൾ

പാചക വാതകം ലാഭിക്കുന്നതിന് ബർണറുകൾ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക. കഴിയുന്നതും ചെറുതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ബർണറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ബർണറുകളിലെ ഹോളുകളിൽ അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പൊടികളും അഴുക്കുകളും വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം പാത്രങ്ങൾ ചൂടാകാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. ഇത് ഇന്ധനം പാഴാക്കുന്നതിനൊപ്പം അപകടകരവുമാണ്. തീജ്വാല എപ്പോഴും നീല നിറത്തിലായിരിക്കണം. മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലുള്ള തീജ്വാലകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അംഗീകൃത മെക്കാനിക്കുകളെ കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യുക.

വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ

വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് താപ കൈമാറ്റം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭക്ഷണ അവശിഷ്‌ടങ്ങളോ മറ്റ് അഴുക്കുകളോ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ചൂട് നേരിട്ടെത്തുന്നത് ഇത് തടയും. വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ധനം ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല, അടുക്കളയിൽ ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പാചകത്തിൽ ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഈ നുറുങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

Last Updated : March 10, 2026 at 8:33 PM IST

