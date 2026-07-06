ഡോളറിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും തളർന്ന് രൂപ; വിനിമയ മൂല്യത്തിൽ 10 പൈസയുടെ ഇടിവ്
ബാങ്കുകൾക്കിടയിലെ വിനിമയ വിപണിയിൽ 95.25 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്
By PTI
Published : July 6, 2026 at 11:24 AM IST
മുംബൈ: വിദേശ വിപണിയിൽ അമേരിക്കൻ ഡോളർ കരുത്താർജിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ ഡോളറിനെതിരെ 10 പൈസ ഇടിഞ്ഞ് 95.28 എന്ന നിരക്കിലാണ് രൂപ വ്യാപാരം തുടരുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിലെ അനിശ്ചിതത്വവും രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
ബാങ്കുകൾക്കിടയിലെ വിനിമയ വിപണിയിൽ 95.25 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് 95.28ലേക്ക് താഴുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലോസിങ് നിരക്കിൽ നിന്നും 10 പൈസയുടെ നഷ്ടമാണ് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ 17 പൈസയുടെ നേട്ടത്തോടെ 95.18 എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു രൂപ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപെടൽ
രാജ്യത്തേക്ക് പുതിയ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ, രൂപയുടെ മൂല്യം അമിതമായി ഉയരാൻ അനുവദിക്കാതെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കാനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് വിപണി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വം വിപണിയിൽ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ആശങ്കകൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് നിക്ഷേപകരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവ് ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആഗോള വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ രൂപയുടെ മൂല്യത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
എണ്ണവില കുറയുന്നതും ഡോളർ ദുർബലമാകുന്നതും പോലെയുള്ള അനുകൂല വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടും രൂപയ്ക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയാത്തത് വിപണിയുടെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് സിആർ ഫോറെക്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ് എംഡി അമിത് പബാരി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയതായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പ്രതികൂല സാഹചര്യവും രൂപയുടെ മൂല്യം 95.80 മുതൽ 96.00 വരെയുള്ള നിരക്കിലേക്ക് താഴാൻ കാരണമായേക്കാം. അതേസമയം 94.80 മുതൽ 95.00 വരെയുള്ള നിരക്കിൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡോളർ സൂചികയും എണ്ണവിലയും
ആറ് പ്രധാന കറൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള ഡോളറിൻ്റെ കരുത്ത് അളക്കുന്ന ഡോളർ സൂചിക 0.10 ശതമാനം ഉയർന്ന് 100.95 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ തൊഴിൽ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ ദുർബലമായതിനെ തുടർന്ന് ഡോളർ സൂചിക 100.90ലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഡോളർ ദുർബലമാകുന്നത് രൂപയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇത്തവണ അതുണ്ടായില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അമിത് പബാരി പറഞ്ഞു. ആഗോള എണ്ണവില സൂചികയായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് അവധി വ്യാപാരത്തിൽ 0.58 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 71.70 ഡോളർ എന്ന നിരക്കിലാണ്.
ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ സെൻസെക്സ് 281.40 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 78,051.03ലും നിഫ്റ്റി 74.60 പോയിൻ്റ് നേട്ടത്തോടെ 24,347.05ലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വിദേശ നിക്ഷേപകർ വെള്ളിയാഴ്ച 1,355.33 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തുടരുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിക്ക് വലിയ തോതിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.
വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിൽ ഇടിവ്
ജൂൺ 26ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിൽ 5.654 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഇടിവുണ്ടായതായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതോടെ ആകെ ശേഖരം 666.933 ബില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. തൊട്ടുമുൻപത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഇത് 963 മില്യൺ ഡോളർ വർധിച്ച് 672.587 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 27ന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 728.494 ബില്യൺ ഡോളറിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതോടെ ഡോളർ വിറ്റഴിച്ച് വിപണിയിൽ ഇടപെടാൻ ആർബിഐ നിർബന്ധിതരായത് ശേഖരം കുറയാൻ കാരണമായി.
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