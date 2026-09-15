അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നു; ഡോളറിനെതിരെ രൂപയ്ക്ക് വൻ തകർച്ച
വെള്ളിയാഴ്ച ഡോളറിനെതിരെ 95.54 എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു രൂപയുടെ വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്
By PTI
Published : September 15, 2026 at 11:26 AM IST
മുംബൈ: ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നതിനും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ വൻ ഇടിവ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ ഡോളറിനെതിരെ 30 പൈസ ഇടിഞ്ഞ് 95.84 എന്ന നിരക്കിലാണ് രൂപ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്.
ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 106 ഡോളറിലെത്തിയതോടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഡോളർ ആവശ്യകത വർധിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ വ്യാപാര സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും പണപ്പെരുപ്പത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണെന്ന് വിദേശനാണ്യ വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച ഡോളറിനെതിരെ 95.54 എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു രൂപയുടെ വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച ഗണേശ ചതുർഥി പ്രമാണിച്ച് വിദേശനാണ്യ, ഓഹരി വിപണികൾക്ക് അവധിയായിരുന്നു.
അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടായ കുതിപ്പും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങളും ഡോളറിൻ്റെ ആവശ്യകത വർധിപ്പിച്ചതായും യുഎസ് ട്രഷറി ആദായം ഉയരാൻ കാരണമായതായും ഫിൻറെക്സ് ട്രഷറി അഡ്വൈസേഴ്സ് എൽഎൽപി ട്രഷറി മേധാവിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ അനിൽ കുമാർ ഭൻസാലി വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണ നീക്കം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് അവധി വ്യാപാരത്തിൽ 1.19 ശതമാനം ഉയർന്ന് ബാരലിന് 106.94 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കറൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള ഡോളറിൻ്റെ കരുത്ത് അളക്കുന്ന ഡോളർ സൂചിക 0.21 ശതമാനം ഉയർന്ന് 99.60 എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നേരിയ മുന്നേറ്റം രേഖപ്പെടുത്തി. സെൻസെക്സ് 233.66 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 75,022.37ലും നിഫ്റ്റി 63.85 പോയിൻ്റ് നേട്ടത്തിൽ 23,462.30ലുമാണ് രാവിലത്തെ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. വിനിമയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വെള്ളിയാഴ്ച വിദേശ നിക്ഷേപകർ 930.90 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു.
സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ആശങ്കകൾ
രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഡോളറിനെതിരെ രൂപ ദുർബലമാകുന്നതോടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കായി കൂടുതൽ തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധനവിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ധനവില ഉയർന്നാൽ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലയും ഗതാഗത ചെലവും വർധിക്കുകയും രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം രൂക്ഷമാകുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്നവർക്കും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്.
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പശ്ചിമേഷ്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ലോകത്തെ എണ്ണ വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് വഴിവയ്ക്കും. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ നിക്ഷേപകർ ഡോളറിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് നിലവിൽ രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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