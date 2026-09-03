ഡോളറിനെതിരെ കരുത്താർജിച്ച് രൂപ; വിനിമയ മൂല്യത്തിൽ 47 പൈസയുടെ വർധന
വിദേശ നിക്ഷേപവും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ വിപണിയിലെ സജീവ ഇടപെടലുകളുമാണ് രൂപയ്ക്ക് കരുത്തായതെന്ന് വ്യാപാരികൾ
Published : September 3, 2026 at 11:53 AM IST
മുംബൈ: വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ വൻ വർധനവിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 47 പൈസ ഉയർന്ന് 94.26ൽ എത്തി. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ (ആർബിഐ) കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളും വിപണിക്ക് കരുത്തേകി.
ഇൻ്റർബാങ്ക് വിദേശനാണ്യ വിനിമയ വിപണിയിൽ 94.30 എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് 94.26 എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ചത്തെ ക്ലോസിങ് നിരക്കിൽ നിന്നും 47 പൈസയുടെ നേട്ടമാണ് രൂപ സ്വന്തമാക്കിയത്. ബുധനാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 22 പൈസയുടെ നേട്ടത്തോടെ 94.73 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു രൂപയുണ്ടായിരുന്നത്.
ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവും മറ്റ് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യത്തേക്കുള്ള ശക്തമായ വിദേശ നിക്ഷേപവും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ വിപണിയിലെ സജീവ ഇടപെടലുകളുമാണ് രൂപയ്ക്ക് കരുത്തായതെന്ന് ഫോറെക്സ് വ്യാപാരികൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
രാജ്യത്തെ വിദേശനാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രത്യേക പദ്ധതിയിലൂടെ റെക്കോഡ് നിക്ഷേപമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഫോറിൻ കറൻസി നോൺ-റെസിഡൻ്റ് ബാങ്ക് അഥവാ എഫ്സിഎൻആർ (ബി) നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ 127.226 ബില്യൺ ഡോളറാണ് രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിയത്.
വിദേശ കറൻസി വായ്പകളും (ഒഎഫ്സിബി) എക്സ്റ്റേണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബോറോയിങ്സും (ഇസിബി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആകെ നിക്ഷേപം 136.377 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിയതായി ബുധനാഴ്ച റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ ഉയർന്ന ഈ നിക്ഷേപ സമാഹരണമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യമുയർത്താൻ പ്രധാന കാരണമായത്.
രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കിന് ഈ വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ സഹായകമാകുമെന്ന് ഐഎഫ്എ ഗ്ലോബൽ തങ്ങളുടെ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ബാങ്കുകൾ ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്കുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതോടെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലെ അധിക പണലഭ്യത ഏകദേശം 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇത്തരം വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് ആർബിഐക്ക് മുന്നിലെ വലിയ കടമ്പയാണ്.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങൾ
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ വീണ്ടും രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലുള്ള ആവശ്യകത വർധിച്ചതോടെ ഡോളർ സൂചികയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ആറ് പ്രധാന കറൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള ഡോളറിൻ്റെ കരുത്ത് അളക്കുന്ന സൂചിക 0.16 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 99.43ൽ എത്തി. അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള എണ്ണ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലും ആഗോള എണ്ണ മാനദണ്ഡമായ ബ്രെൻ്റ് ക്രൂഡ് അവധി വ്യാപാരത്തിൽ 0.16 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 95.48 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓഹരി വിപണിയിലെ മുന്നേറ്റം
രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണികളിലും പ്രതിഫലിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ സെൻസെക്സ് 221.17 പോയിൻ്റ് ഉയർന്ന് 76,791.52ൽ എത്തി. ദേശീയ ഓഹരി സൂചികയായ നിഫ്റ്റി 59.55 പോയിൻ്റ് നേട്ടത്തോടെ 23,974ലാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത്.
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വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യവും വിപണിക്ക് അനുകൂലമായി. എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ പ്രകാരം, ബുധനാഴ്ച മാത്രം വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (എഫ്ഐഐ) 6,688.37 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ ഈ ഉണർവ് തുടരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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