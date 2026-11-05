എഐ ആവശ്യകത വർധിക്കുന്നു: കുറഞ്ഞ വിലയിലെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് 30 ശതമാനം വരെ വില ഉയർന്നേക്കാം
സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ വൈകിപ്പിക്കുകയോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകളിലേക്ക് മാറുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്ന് ജെഫറീസ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു
By ANI
Published : November 5, 2026 at 2:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിര്മിതബുദ്ധി (എഐ) മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത ഡിമാൻഡ് കാരണം മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ നിർമാണച്ചെലവ് കുത്തനെ ഉയരുന്നതായി പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിശകലന സ്ഥാപനമായ ജെഫ്രീസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വിലയിൽ 30 ശതമാനത്തോളം വർധനവിന് കാരണമായേക്കും. ചെലവ് വർധിക്കുന്നത് മൂലം പുതിയ ഫോണുകൾ വാങ്ങുന്നത് നീട്ടിവെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകളെ ആശ്രയിക്കാനോ ഉപഭോക്താക്കൾ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും നിലവിൽ എഐ മേഖലയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. 2027 ഓടെ ആഗോള മെമ്മറി ആവശ്യകതയുടെ 60 ശതമാനവും എഐ കമ്പനികളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഇതോടൊപ്പം എഐ മേഖലയിലെ മുൻനിര കമ്പനികൾ 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വൻ നിക്ഷേപമാണ് ആ വർഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതാണ് മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വില സമീപഭാവിയിലൊന്നും കുറയാതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. 2027 മധ്യത്തോടെ മാത്രമേ മെമ്മറി നിരക്കുകൾ പരമാവധി ഉയർന്ന ശേഷമുള്ള കുറവിലേക്ക് എത്തൂ എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വിലയിലുണ്ടായ ഈ കുതിച്ചുകയറ്റം സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാണ കമ്പനികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾ നിർമിക്കുന്നവരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2025-ൽ ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോണിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറി യൂണിറ്റിന് ശരാശരി 20 ഡോളറായിരുന്നു നിർമാണച്ചെലവെങ്കിൽ നിലവിൽ അത് 60 മുതൽ 65 ഡോളർ വരെയായി മൂന്നിരട്ടിയായി വർധിച്ചു. 200 ഡോളറിന് താഴെ വിലവരുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ ആകെ നിർമാണച്ചെലവിൻ്റെ 60 ശതമാനവും നിലവിൽ മെമ്മറി ചിപ്പുകൾക്കാണ് തുക ചെലവാകുന്നത്.
കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള ഫോണുകളുടെ വിപണി വിഹിതം കുറയും
മെമ്മറി ചെലവിലെ വർധന നിയന്ത്രിക്കാൻ ബജറ്റ് ഫോൺ മോഡലുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും വിതരണ ശൃംഖലകൾ ചുരുക്കാനും കമ്പനികൾ നിർബന്ധിതരായേക്കും. ഇത് ആഗോള സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയെയും നിർമാണ കണക്കുകളെയും സാരമായി ബാധിക്കും.
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ആഗോള സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലും ഈ സാഹചര്യം പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 2026-ൽ ആഗോള സ്മാർട്ട്ഫോൺ കയറ്റുമതി 15 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 1,067 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തുമെന്നും 2027-ൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 911 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു. 2026-ലെയും 2027-ലെയും കയറ്റുമതി സംബന്ധിച്ച മുൻ പ്രവചനങ്ങൾ യഥാക്രമം അഞ്ച് ശതമാനവും മൂന്ന് ശതമാനവും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിപണിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ദുർബലമായി തുടരുകയാണ്.
കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വിപണി വിഹിതത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2025-ൽ ആഗോള വിപണിയുടെ 42 ശതമാനമായിരുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വിഹിതം 2026-ൽ 24 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതേസമയം, 600 ഡോളറിന് മുകളിൽ വിലയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വിപണി വിഹിതം ഇതേ കാലയളവിൽ 29 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 38 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചിപ്പ് ക്ഷാമവും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ സമ്മർദവും
സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാണ മേഖലയിലെ വിതരണ ശൃംഖലാ സമ്മർദം തുടരുകയാണെന്നും സെമികണ്ടക്ടർ ക്ഷാമമാണ് ഏറ്റവും വലിയ തടസമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിർമാണച്ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസറുകൾക്ക് പകരം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം പഴക്കമുള്ള ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിർമാതാക്കൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
2028 മുതൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആവശ്യകത വേഗത്തിൽ തിരിച്ചുകയറിയാലും നിലവിലെ വിപണി മാന്ദ്യത്തിനിടെ നിർമാതാക്കൾ ഉൽപ്പാദന ശേഷി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറ്റുമതി പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
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