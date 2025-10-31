ETV Bharat / business

തൊട്ടാല്‍ പൊള്ളും! സ്വര്‍ണവില കുതിച്ചുയരുന്നു; ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് വര്‍ധിച്ചത് 2,040 രൂപ

ലക്ഷമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വര്‍ണവില, വെള്ളി വിലയിലും വര്‍ധനവ്.

Other Keyword * Enter here.. GOLD RATE TODAY GOLD AND SILVER INVESTMENT GOLD RATE IN KERALA GOLD RATE IN INDIA
Representational Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ അപ്രതീക്ഷിത കുതിപ്പ്. ഇന്നലെ രാവിലെ കുത്തനെ കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണവില ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കും ഇന്ന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി വമ്പന്‍ കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. ഒക്‌ടോബര്‍ 29 ന് കേരളത്തില്‍ 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഒരു പവന് 89,760 രൂപയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ 30ാം തിയതി രാവിലെ നിക്ഷേപകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടി വീണ്ടും സ്വര്‍ണവില കുത്തനെ താഴ്‌ന്നു. രാവിലെ 88,360 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന് വില. എന്നാല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്വര്‍ണവില ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തന് 89,080 രൂപയായിരുന്നു വിപണി നിരക്ക്.

എന്നാല്‍ ഇന്ന് രാവിലെ ( ഒക്‌ടോബര്‍ 31) നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും വര്‍ധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 11,245 രൂപയായി. പവന് 880 രൂപ കൂടി 89,960 രൂപയായി വര്‍ധിച്ചു. ഒറ്റയടിക്ക് 1600 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വര്‍ധിച്ച് പവന് 90,000 രൂപ കടന്നു. 440 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് രാവിലെ വിപണയില്‍ കനം കുറഞ്ഞ സ്വര്‍ണാഭരണം നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 90 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 9,245 രൂപയായി. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് 7,200 രൂപയാണ്. 9 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് 4,670 രൂപയാണ്. വെള്ളിക്ക് ഇന്നത്തെ നിരക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് രൂപ കൂടി 157 രൂപയായിരുന്നു.

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഗ്രാമിന് 55 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 11,300 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക്. പവന് 440 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 90,400 രൂപ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി 2,040 രൂപയുടെ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടായത്.

18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് 45 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 9,290 രൂപയാണ്. 14 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് 7,230 രൂപയാണ്. 9 കാരറ്റിന് 4,690 രൂപയാണ്. വെള്ളിവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല.

ഒക്‌ടോബര്‍ 21 നായിരുന്നു സ്വര്‍ണവില ഈമാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ എത്തിയത്. 97, 360 രൂപയായിരുന്നു വില. ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്നിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കുറവ് 86,560 രൂപ. യു സ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വയോഗ തീരുമാനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വില ഉയര്‍ന്നത്.

യുഎസ്- ചൈന വ്യാപാരചര്‍ച്ച സമവായത്തിലെത്തില്ലെങ്കില്‍ സ്വര്‍ണവില ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത. യു എസ് കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് കാല്‍ ശതമാനം പലിശ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് നിക്ഷേപകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പലിശ കുറയുകയാണെങ്കില്‍ സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറിയേക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

Also Read:വിദേശത്ത് സൂക്ഷിച്ച സ്വര്‍ണം തിരികെ കൊണ്ട് വന്ന് ഇന്ത്യ; തിടുക്കത്തിലുള്ള ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍?

TAGGED:

GOLD RATE TODAY
GOLD AND SILVER INVESTMENT
GOLD RATE IN KERALA
GOLD RATE IN INDIA
GOLD RATE LATEST UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.