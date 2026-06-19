റിലയൻസ് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2026: എഐ ലോകത്ത് വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ജിയോ, ആദ്യ ഘട്ടം 2026 അവസാനത്തോടെ
റിലയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ജാംനഗറിൽ ഒരു സോവറിൻ എഐ ബാക്ക്ബോൺ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ 120 മെഗാവാട്ട് ഘട്ടം 2026 അവസാനത്തോടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നും ആകാശ് അംബാനി.
Published : June 19, 2026 at 2:39 PM IST
റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (ആർഐഎൽ) 49-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങള്. ജിയോ ഐപിഒ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള് കാത്ത നിക്ഷേപകരെ നിരാശപ്പെടുത്താതെ റിലയൻസ്. ആർഐഎൽ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ പ്രസംഗത്തോടെയാണ് വാർഷിക പൊതുയോഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഓഹരി ഉടമകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയെന്നും, രാജ്യത്ത് സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനും സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രമോട്ടറായും, എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മുകേഷ് അംബാനി.
''ഇന്ത്യ എൻ്റെ വെറും പ്രതീക്ഷയല്ല, ആത്മവിശ്വാസവും ബോധ്യവുമാണെ്. എനിക്കും, മുഴുവൻ റിലയൻസ് കുടുംബത്തിനും, അതിൻ്റെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഓഹരി ഉടമകൾക്കും ഇത് വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. റിലയൻസ് അതിൻ്റെ ഓഹരി ഉടമകളുമായി പങ്കിടുന്ന ബന്ധം അഭിമാനം, വിശ്വാസം, ബഹുമാനം, പങ്കിട്ട വളർച്ച എന്നിവയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആഴമേറിയതും പവിത്രവുമായ ഒരു ബന്ധമാണ്" ആർഐഎൽ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ റിലയൻസ് സ്ഥിരമായി മൂല്യനിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിലയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വളർച്ചാ ഘട്ടം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. മുൻനിര ഡീപ്-ടെക്, അഡ്വാൻസ്ഡ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായി ഉയർന്നുവരാൻ റിലയൻസ് അടിത്തറയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലെ വളർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് ഗവേഷണ വികസനത്തിൽ (ആർ & ഡി) അസാധാരണമായ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. റിലയൻസ് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റെക്കോർഡ് ഉയർന്ന വരുമാനം, റെക്കോർഡ് ഉയർന്ന അറ്റാദായം എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി അംബാനി ഓഹരി ഉടമകളോട് പറഞ്ഞു.
ജിയോയുടെ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറ 524 ദശലക്ഷം
ജിയോയുടെ ഉപയോക്തൃ അടിത്തറ 524 ദശലക്ഷം കവിഞ്ഞതായും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായും ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആകാശ് അംബാനി. 13 ദശലക്ഷത്തിലധികം വീടുകൾ ഇപ്പോൾ ജിയോ എയർ ഫൈബർ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനത്തിൻ്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സ്വീകാര്യതയെ അടിവരയിടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
5G രംഗത്ത്, ജിയോയുടെ 5G വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 268 ദശലക്ഷം കവിഞ്ഞതായും ചൈന ഒഴികെ പല രാജ്യത്തും ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററിങിൽ ഏറ്റവും വലിയ 5G ഉപയോക്തൃ അടിത്തറയായി ജിയോ മാറിയെന്നും ആകാശ് അംബാനി പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം കമ്പനി 77 ദശലക്ഷം 5G വരിക്കാരെ ചേർത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2030 ഓടെ എല്ലാവരും 5G-യിലേക്ക്
ജിയോയുടെ നികുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ലാഭം (പിഎടി) ആദ്യമായി 30,000 കോടി രൂപ കടന്നതായി ആകാശ് അംബാനി പറഞ്ഞു. 2030 ഓടെ എല്ലാ വരിക്കാരെയും 5G-യിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് ജിയോയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ആകാശ് അംബാനി വ്യക്തമാക്കി. ജിയോ എയർഫൈബർ വഴി ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജിയോ എയർഫൈബർ നിലവിൽ പ്രതിദിനം 60,000 വീടുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആകാശ് അംബാനി.
ഇന്ത്യൻ സംരംഭങ്ങളെയും ചെറുകിട ബിസിനസുകളെയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന തന്ത്രപരമായ മുൻഗണനയാണ്. പ്രതിശീർഷ ഡാറ്റ ഉപഭോഗം പ്രതിമാസം 42.3 ജിബിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയാണ്. സുഗമവും മികച്ചതും കൂടുതൽ വ്യക്തിഗതമാക്കിയതുമായ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി ജിയോ ഇതിനകം ഉപഭോക്തൃ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കൃത്രിമബുദ്ധി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നെന്നും ആകാശ് അംബാനി.
റിലയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എഐ ബാക്ക്ബോൺ
റിലയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ജാംനഗറിൽ ഒരു സോവറിൻ എഐ ബാക്ക്ബോൺ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ 120 മെഗാവാട്ട് ഘട്ടം 2026 അവസാനത്തോടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നും ആകാശ് അംബാനി. ഗൂഗിളുമായുള്ള റിലയൻസിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം കോടിക്കണക്കിന് ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ എഐ-ആദ്യ സഹകരണമായി പരിണമിച്ചു.
ജെമിനി നൽകുന്ന ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ ഇതിനകം തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. റിലയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ സോവറിൻ എഐ ഹോസ്റ്റിങ് നൽകും, പൂർണ്ണ മോഡൽ സുതാര്യതയും പോർട്ടബിലിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നും ആകാശ് അംബാനി പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സോവറിൻ എഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എഐ മോഡലുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയും നിയന്ത്രണവും നിലനിർത്താൻ സംരംഭങ്ങളെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രാപ്തമാക്കുമെന്നും ആകാശ് അംബാനി.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും പ്രസക്തവുമാക്കുന്നതിനായി ജിയോ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ എഐ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലൂടെ എഐ ലോകത്തെ സേവിക്കും.
ഈ ദശകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ എഐ താങ്ങാനാവുന്നതാക്കി മാറ്റുകയാണ് റിലയൻസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും. ജിയോ ഏകദേശം 20 ബില്യൺ മിനിറ്റ് വോയ്സ് ട്രാഫിക് വഹിക്കുന്നു. ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വോയ്സ് കാരിയറുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം.
ജിയോ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇനി എല്ലാ ഭാഷയിലും എഐ സംസാരിക്കും
ജിയോ നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷാ എഐ വോയ്സ് അസിസ്റ്റൻ്റിനെ അവതരിപ്പിച്ച് ജിയോ കോൾ. ആപ്പ് ഡൗൺലോഡോ അധിക നമ്പറോ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും. "ഹേ ജിയോ" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എഐ അസിസ്റ്റൻ്റിനെ സമീപിക്കാം.
ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുക, ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്യുക, ടേബിൾ റിസർവ് ചെയ്യുക, മീറ്റിംഗുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ എഐ അസിസ്റ്റൻ്റ് തത്സമയ കോളിലൂടെ നിർവഹിക്കും.
Also Read: ടെലിഗ്രാമിന് വൻ തിരിച്ചടി; നിയന്ത്രണം നീക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി