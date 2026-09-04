ഐടിആർ ഫയലിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ്; റീഫണ്ടുകൾക്കായി കാത്ത് നിരവധി പേർ, പരിഹാരം ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ്
2026-27 വർഷത്തേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ 7.8 കോടിയലധികം റിട്ടേണുകളാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
Published : September 4, 2026 at 8:34 PM IST
സൗരഭ് ശുക്ല
ന്യൂഡൽഹി: ആദായനികുതി റിട്ടേൺ (ഐടിആർ) ഫയലിങ്ങിൽ റെക്കോഡ് കുതിപ്പുമായി ഇന്ത്യ. 2026-27 വർഷത്തേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ 7.8 കോടിയലധികം റിട്ടേണുകളാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പോസ്റ്റിന് താഴെ വന്ന കമൻ്റുകളാണിപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം.
ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച റിട്ടേണുകളുടെ റീഫണ്ടുകൾക്കായി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നിരവധി നികുതിദായകർ പറയുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം കാലതാമസം നേരിട്ടുവെന്നാണ് നികുതിദായകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2026-27 അസസ്മെൻ്റ് വർഷത്തേക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ 7.8 കോടിയലധികം റിട്ടേണുകളാണ് രാജ്യത്ത് ആകെ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. നികുതിദായകരുടെയും പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും സജീവമായ പങ്കാളിത്തമാണ് ഈ പുതിയ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് സെപ്റ്റംബർ 1ന് എക്സ് വഴി ആദായനികുതി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പോസ്റ്റിന് കമന്റുകളുടെ പെരുമഴ
'2026-27 വർഷത്തിലെ തൻ്റെ ഐടിആർ-3 ജൂലൈ 22ന് ഫയൽ ചെയ്ത് ഇ-വെരിഫൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദയവായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടീമിനോട് ഇത് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനം അറിയാക്കാൻ' പോസ്റ്റിന് താഴെ ഉപയോക്തവായ നിഖിൽ പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻ്റ് നമ്പർ പങ്കിട്ട് 58 ദിവസമായിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു തുകയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മറ്റൊരു ഉപയോക്തവായ വസന്ത് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം തൻ്റെ പിതാവ് സ്ട്രോക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി ഒരു തുക ആവശ്യമാണെന്നും സൽമാൻ റഹ്മാൻ എന്ന വ്യക്തി കുറിച്ചു.
A record 7.8 Crore+ ITRs have been filed for AY 2026–27 as on August 31,2026.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 1, 2026
We sincerely thank the taxpayers and professionals for their timely compliance 🙏🇮🇳https://t.co/5XSxJVCtPx#ITR #FileNow #Taxfiling pic.twitter.com/IdWp8ejJWB
മറുപടി നൽകി ആദായനികുതി വകുപ്പ്
ഉപയോക്താകളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉടനടി മറുപടി നൽകി. പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉടനടി മറുപടി നൽകുമെന്നും വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഉപയോക്തക്കളുടെ ആശങ്കകൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുമെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകി. അതേസമയം മറ്റ് ചില ഉപയോക്താകൾ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ആദായനികുതി റീഫണ്ട് വിജയകരമായി ലഭിച്ചതായി മെഹർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. സുഗമവും സമയബന്ധിതവുമായിരുന്നു, ആദായനികുതി വകുപ്പിന് നന്ദിയെന്നും മെഹർ വ്യക്തമാക്കി.
നിരവധി ആളുകളുടെ നികുതി റീഫണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴും തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ പല ക്ലയൻ്റുകൾക്കും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ റീഫണ്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സീനിയർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് യോഗേന്ദ്ര കപൂർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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പല നികുതിദായകരും അവസാന നിമിഷം റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ റിട്ടേണുകൾ വേഗത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വകുപ്പിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനായി പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഗേന്ദ്ര കപൂർ പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ പ്രോസസ് ചെയ്ത് റീഫണ്ട് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് സ്വാഭാവികമായും കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. ആദായനികുതി വകുപ്പ് മനഃപൂർവ്വം റീഫണ്ടുകൾ വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നികുതിദായകർ അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ ശരിയായി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്നും ശരിയായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കണം. ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഫണ്ട് വൈകുമെന്ന് യോഗേന്ദ്ര കപൂർ പറഞ്ഞു.
നികുതി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 3 വരെ, 2026–27 അസസ്മെന്റ് വർഷത്തേക്ക് 7.83 കോടി ഐടിആറുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 7.35 കോടി റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5.87 കോടി റിട്ടേണുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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