ഒക്ടോബറിൽ റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് ഉയർത്തിയേക്കും; 5.75–6% വരെ എത്താൻ സാധ്യതയെന്ന് യൂണിയൻ ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട്
2027ൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അധിക നിരക്ക് വർധനകൾ കൂടി ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു
By ANI
Published : October 4, 2026 at 9:57 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒക്ടോബറിൽ റിപ്പോ നിരക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട്. 2027ൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അധിക നിരക്ക് വർധനകൾ കൂടി ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതോടെ റിപ്പോ നിരക്ക് 5.75 മുതൽ 6 ശതമാനം വരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിരക്ക് വർധനയോടൊപ്പം പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജാഗ്രത തുടരുമെന്ന സൂചന നൽകുന്ന കർശന നിലപാടും ആർബിഐ സ്വീകരിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സെപ്റ്റംബറിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ബോണ്ടുകൾ സമ്മർദത്തിലായിരുന്നുവെന്നും യൂണിയൻ ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉയർന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയും ആഗോളതലത്തിൽ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് യീൽഡുകളും ആർബിഐ പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്.
അതേസമയം, ആഭ്യന്തര ബോണ്ട് വിതരണം വർധിച്ചതും വിപണിയിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദം സൃഷ്ടിച്ചു. ആർബിഐയുടെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വിൽപ്പനയും രണ്ടാം പകുതിയിലെ വായ്പാ കലണ്ടറിൽ ദീർഘകാല കാലാവധിയുള്ള സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ വിതരണം വർധിച്ചതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
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മൊത്തത്തിലുള്ള സർക്കാർ വായ്പയെടുപ്പ് താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഘടകങ്ങൾ സർക്കാർ ബോണ്ട് യീൽഡുകൾ ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ കാരണമായി.
5 വർഷത്തെ സർക്കാർ ബോണ്ട് യീൽഡിൽ കുത്തനെ വർധന
സെപ്റ്റംബറിൽ അഞ്ച് വർഷ കാലാവധിയുള്ള സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ യീൽഡിലാണ് സമ്മർദം കൂടുതൽ പ്രകടമായത്. മാസത്തിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ G-Sec യീൽഡ് 45 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് ഉയർന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ 10 വർഷത്തെ യീൽഡ് 24 ബേസിസ് പോയിൻ്റാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ 10 വർഷവും അഞ്ച് വർഷവും തമ്മിലുള്ള യീൽഡ് വ്യത്യാസം 36 ബേസിസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് 16 ബേസിസ് പോയിൻ്റായി ചുരുങ്ങി.
2027ൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ 7.86 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം ഡേറ്റഡ് G-Sec വായ്പ യെടുക്കലാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ബജറ്റിൽ കണക്കാക്കിയ മൊത്തം വായ്പയെടുപ്പും ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വായ്പയെടുപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏകദേശം 1.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
എന്നാൽ, സർക്കാർ നടത്തുന്ന ബോണ്ട് സ്വിച്ച് ലേലങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൊത്തം വായ്പയെടുപ്പ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബോണ്ട് സ്വിച്ചുകളിലൂടെ തിരിച്ചടവുകൾ മാറ്റിവെച്ചതിനാൽ 2027ൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുകയും പുതിയ വായ്പയിലൂടെ പുനർധനസമാഹരണത്തിനുള്ള ആവശ്യകതയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ ട്രഷറി ബിൽ (T-bill) വിതരണം, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വായ്പയെടുപ്പിലുണ്ടാകുന്ന മിതമായ വർധന എന്നിവയും വിപണിയിലെ ബോണ്ട് വിതരണത്തിന് കൂടുതൽ സമ്മർദം നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക പണലഭ്യത ആർബിഐ തുടർന്നും നിയന്ത്രിച്ചുവരികയാണ്. വേരിയബിൾ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ലേലങ്ങൾ, ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വിൽപ്പന, വിദേശനാണയ സ്വാപ് ഇടപാടുകൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് കേന്ദ്രബാങ്ക് അധിക ലിക്വിഡിറ്റി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്.
സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന മൂന്ന് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ലേലങ്ങളിലായി ആകെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികളാണ് ആർബിഐ വിറ്റത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലെ അധിക പണലഭ്യത സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ഉണ്ടായിരുന്ന 11.16 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ 30ന് 4.85 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, പൊതുവായ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ വർധനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് യൂണിയൻ ബാങ്കിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. യോഗ്യതയുള്ള FCNR(B) നിക്ഷേപങ്ങളെ റിസർവ് ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് ആർബിഐ നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യാപകമായ സിആർആർ വർധനയ്ക്ക് മുൻഗണന കുറയുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.
“25 ബേസിസ് പോയിൻ്റ് നിരക്ക് വർധനയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 2027ൽ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അധിക നിരക്ക് വർധനകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതോടെ റിപ്പോ നിരക്ക് 5.75–6.00 ശതമാനത്തിലെത്താം,” എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ തുടർച്ചയായ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണെന്ന സൂചന നൽകുന്ന കർശന നിലപാടായിരിക്കും നിരക്ക് വർധനയ്ക്കൊപ്പം ആർബിഐ സ്വീകരിക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അതേസമയം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയും ആഗോള ബോണ്ട് യീൽഡുകൾ വർധിക്കുകയും സർക്കാർ ബോണ്ട് ലേലങ്ങളിലെ ആവശ്യം ദുർബലമായി തുടരുകയും ചെയ്താൽ 10 വർഷത്തെ G-Sec യീൽഡിന് ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് യൂണിയൻ ബാങ്ക് വിലയിരുത്തുന്നു.
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