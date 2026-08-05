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റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനമായി തുടരും; ഭവന, വാഹന വായ്‌പകളുടെ ഇഎംഐ വർധിക്കില്ല

ആറംഗ പണനയ സമിതിയുടെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദ്വൈമാസ യോഗമാണ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് തീയതികളിലായി നടന്നത്

RESERVE BANK OF INDIA MONETARY POLICY COMMITTEE HOME LOAN EMI IMPACT RBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRA
RBI (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 10:40 AM IST

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മുംബൈ: രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്കായ റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ). ആഗോള വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനമായി തന്നെ തുടരാൻ ആർബിഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പണനയ സമിതി (എംപിസി) ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചു.

ആറംഗ പണനയ സമിതിയുടെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദ്വൈമാസ യോഗമാണ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് തീയതികളിലായി നടന്നത്. വരും നാളുകളിലെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സമിതി, നിലവിലെ 'ന്യൂട്രൽ' നിലപാട് തുടരാനും തീരുമാനിച്ചു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർക്ക് പുറമെ മറ്റ് അഞ്ച് അംഗങ്ങളും നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. വിപണി നേരത്തെ തന്നെ ഈ തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില, കറൻസി, സാമ്പത്തിക വിപണികൾ എന്നിവ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ആർബിഐ ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാക്രോ ഇക്കണോമിക്, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദമായി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പണപ്പെരുപ്പവും ആഗോള ഘടകങ്ങളും
രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം നേരിയ തോതിൽ വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ജൂണിലെ റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 4.38 ശതമാനമായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും ഇന്ധനത്തിൻ്റെയും വിലക്കയറ്റമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് വലിയൊരളവോളം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തത് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നത് ഉത്പാദനച്ചെലവ് കൂട്ടാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

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ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് രാജ്യത്തെ വിലക്കയറ്റത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാനാണ് ആർബിഐയുടെ തീരുമാനം. എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം മഴയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പണപ്പെരുപ്പം രണ്ട് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ നിലനിർത്താനാണ് ആർബിഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ നാല് ശതമാനമെന്ന കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പണപ്പെരുപ്പം എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളും പണനയം കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വായ്‌പകളെ ബാധിക്കില്ല
റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനമായി തന്നെ തുടരുന്നതിനാൽ ഭവന, വാഹന വായ്‌പകളുടെ പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവിൽ (ഇഎംഐ) ഉടനടി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകില്ല. ഫ്ലോട്ടിങ് നിരക്കിലുള്ള മറ്റ് വായ്‌പകൾക്കും ഇത് ആശ്വാസമാണ്. ബാങ്കുകളുടെ വായ്‌പാ, നിക്ഷേപ നിരക്കുകളും നിലവിലെ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം, ആർബിഐ തീരുമാനം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവേകുമെന്ന് റോയൽ ഗ്രീൻ റിയൽറ്റി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ യശാങ്ക് വാസൻ പറഞ്ഞു. പലിശനിരക്കുകൾ വർധിക്കാത്തത് വീട് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഇഎംഐ ഭാരം വർധിക്കാത്തത് കൂടുതൽ പേരെ നിക്ഷേപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും ഇത് പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഡെവലപ്പർമാരെ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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RESERVE BANK OF INDIA
MONETARY POLICY COMMITTEE
HOME LOAN EMI IMPACT
RBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRA
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