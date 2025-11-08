ETV Bharat / business

സ്വര്‍ണം മാത്രമല്ല ഇനി വെള്ളിയും പണയം വയ്ക്കാം; എത്ര കിട്ടും? തിരിച്ചടവ് എങ്ങനെ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വെള്ളി പണയം വച്ചാല്‍ എത്ര കിട്ടും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം, എവിടെയൊക്കെ പണയം വയ്ക്കാം. അറിയാം വിശദമായി.

Representative image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 8:51 PM IST

രുതരി പൊന്നിന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരോ വാങ്ങാത്തവരോ കുറവായിരിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് സ്വര്‍ണം. പലപ്പോഴും ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന നിക്ഷേപവും ഇത് തന്നെയാണ്. എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും പണയം വച്ച് വായ്‌പയെടുക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത.

എളുപ്പം വായ്‌പ എടുക്കാമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വര്‍ണം പണയം വയ്ക്കുന്ന പ്രവണതയും ആളുകളില്‍ കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ ഇനി സ്വര്‍ണം മാത്രമല്ല വെള്ളിയും പണയം വയ്ക്കാം. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ! വെള്ളി ഈടായി നല്‍കി വായ്‌പയെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. എന്നാല്‍ വെള്ളി സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ കൃത്യമായ പരിശോധന വേണമെന്നാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

പുതിയ ആർ‌ബി‌ഐ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കുകളും പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, നഗരങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, എൻ‌ബി‌എഫ്‌സികള്‍, ഹൗസിങ് കമ്പനികള്‍ക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് വെള്ളി ഈടായി സ്വീകരിച്ച് വായ്‌പ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും.

വെള്ളിക്കുമേല്‍ വായ്പ നല്‍കുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹ്രസ്വകാല ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സ്വര്‍ണാഭരണ നാണയങ്ങള്‍ എന്നിവ പണയം വയ്ക്കാമെന്ന് ആര്‍ ബി ഐ പറയുന്നത്.

Representative image (Special Arrangment)

1. എത്ര പണയം വയ്ക്കാം

  • കടം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് പരമാവധി പത്ത് കിലോഗ്രാം വെള്ളി വരെ പണയം വയ്ക്കാം.
  • വെള്ളി നാണങ്ങള്‍ ആണെങ്കില്‍ പരമാവധി 500 ഗ്രാം വരെ പണയം വയ്ക്കാം.
  • വെള്ളിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ച ഇ ടി എഫുകള്‍ക്ക് മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വായ്പ ലഭിക്കില്ല.
  • വെള്ളി ബാറുകള്‍ വച്ച് വായ്പ എടുക്കുന്നതും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • വെള്ളിയുടെ മൂല്യം മാത്രമേ കണക്കാകുകയുള്ളു. വിലയേറിയ കല്ലുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ രത്നങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിഗണിക്കില്ല.
  • ആഭരണങ്ങളുടെ ഭാരം, വെള്ളി ബുള്ളിയന്മേലുള്ള വായ്പകള്‍ക്കുള്ള നിരോധനം, വായ്പ തുകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിര്‍ദിഷ്ട ലോണ്‍ ടു വാല്യു എല്‍ ടിവി എന്നീ അനുപാതങ്ങള്‍ എന്നിവ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വായ്‌പ നല്‍കുന്നത്.

2. എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം

  • വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് 12 മാസം കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കണം.
  • വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ വായ്പ കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് ഈട് ലേലം ചെയ്യാം.
  • പണയംവച്ച വെള്ളി വീണ്ടും വച്ച് വായ്പ എടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.
  • ഈടായി നല്‍കിയ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് മറ്റൊരു വായ്പ എടുക്കാനും പാടില്ല.
  • ഉടമസ്ഥാവകാശം സംശയാസ്പദമാണെങ്കിലും വായ്പ ലഭിക്കില്ല.
  • കടം വാങ്ങുന്നയാളില്‍ നിന്ന് യഥാര്‍ഥ ഉടമസ്ഥാവകാശമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകള്‍ ആവശ്യമാണ്.

3. വെള്ളിയുടെ എത്ര ശതമാനം വരെ വായ്‌പ

  • വെള്ളി വിലയുടെ 85 ശതമാനം വരെ വായ്‌പയായി ലഭിക്കും.
  • രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള തുകയ്ക്കാണ് 85 ശതമാനം വരെ വായ്പ ലഭിക്കുന്നത്.
  • രണ്ടരലക്ഷം മുതല്‍ അഞ്ചുലക്ഷം വരെയുള്ള തുകയ്ക്ക് 80 ശതമാനം വരെയാണ് വായ്പയായി ലഭിക്കുക.
  • അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ വരുന്ന തുകയ്ക്ക് 75 ശതമാനം വരെ വായ്‌പ ലഭിക്കും.

