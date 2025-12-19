ETV Bharat / business

വായ്‌പകൾ അനുവദിക്കാൻ ആർ‌ബി‌ഐയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണം; സഹകരണ ബാങ്കിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ

ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ബാങ്ക് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താത്തതിനാലാണ് ആർ‌ബി‌ഐ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 3:14 PM IST

മുംബൈ: ഗുജറാത്തിലെ വൽസാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണബാങ്ക് 'വൽസാദ് മഹിളാ നാഗരിക് സഹകാരി ബാങ്കിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക്. നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ആർ‌ബി‌ഐയുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ബാങ്ക് ഏതെങ്കിലും വായ്‌പകൾ അനുവദിക്കാനോ പുതുക്കാനോ, നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനോ പാടില്ല. കൂടാതെ ബാങ്കിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്വത്തുക്കൾ വിനിയോഗിക്കാനോ കഴിയില്ല. പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"ബാങ്കിൻ്റെ നിലവിലെ ലിക്വിഡിറ്റി സ്ഥിതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ കറൻ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നോ ഒരു നിക്ഷേപകൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ ഒരു തുകയും പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ബാങ്കിനോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വായ്‌പകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്" ആർ‌ബി‌ഐ പറഞ്ഞു.

ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ഈ നിർദേശങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും ആർബി‌ഐ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വൽസാദ് മഹിളാ നാഗരിക് സഹകാരി ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മാനേജ്‌മെൻ്റുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർ‌ബി‌ഐ അറിയിച്ചു.

ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ബാങ്ക് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താത്തതിനാലാണ് നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും യോഗ്യരായ നിക്ഷേപകർക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷനിൽ (ഡിഐസിജിസി) നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം തുക സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും എന്നും ആർ‌ബി‌ഐ പറഞ്ഞു.

"ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥിതി ആർ‌ബി‌ഐ തുടർന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും സാഹചര്യങ്ങളെയും നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യത്തെയും ആശ്രയിച്ച്, ഈ നിർദേശങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും," ആർ‌ബി‌ഐ പറഞ്ഞു.

നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതായി കണക്കാക്കരുതെന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ ഈ നിർദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ബാങ്ക് ധനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു.

2025 ബാങ്കിങ് ഭേദഗതികള്‍

  • നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് നാല് പേരെ വരെ അനന്തരാവകാശികളായി നിശ്ചയിക്കാം. ഇവര്‍ക്ക് ഓരോരുത്തര്‍ക്കുമുള്ള നിശ്ചിത ശതമാനം തുകയും വ്യക്തമാക്കാം. മുഴുവന്‍ തുകയും കൃത്യമായി വിഭജിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും. ഇത് വഴി സുതാര്യമായി തന്നെ അവകാശികള്‍ക്ക് പണം പങ്കുവയ്ക്കാനാകും.
  • ലോക്കറുകളിലെ വസ്‌തുക്കള്‍ക്കും നാല് അവകാശികളെ നിര്‍ദേശിക്കാനാകും. ആദ്യം നല്‍കിയിട്ടുള്ള അവകാശികള്‍ മരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ആള്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടാകൂ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് എന്ന മുന്‍ഗണനാക്രമം നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.
  • പുതിയ സൗകര്യം ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അനായാസമായി അനന്തരാവകാശികളെ നിശ്ചയിക്കാനും പണം വിനിയോഗിക്കാനുമുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു. ഒപ്പം രാജ്യമെമ്പാടും ബാങ്കിങ് മേഖലയില്‍ ഏകീകൃത സ്വഭാവവും സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

