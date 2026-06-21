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ആശ്വാസമായി അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന കരാർ; ലോൺ ഇഎംഐ ഭാരം കൂടില്ല! റിപ്പോ റേറ്റ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

സാധാരണക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇത് ആശ്വാസമാകുമെന്നും ലോൺ ഇഎംഐ ഭാരം കൂടില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍

RBI US IRAN PEACE AGREEMENT GEOPOLITICAL UNCERTAINTY ECONOMICAL NEWS
RBI logo (ANI)
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By ANI

Published : June 21, 2026 at 2:52 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചന നല്‍കി പ്രമുഖ ആഗോള ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനമായ ബോഫാ സെക്യൂരിറ്റീസ്. അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാന ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോള അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇത് ആശ്വാസമാകുമെന്നും ലോൺ ഇഎംഐ ഭാരം കൂടില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

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അതേസമയം, ഭക്ഷ്യ-ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് ബി.ഓഫ്.എ സെക്യൂരിറ്റീസ് വ്യക്തമാക്കി. ജൂൺ മാസത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി രേഖകളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. യുഎസ്-ഇറാൻ സമാധാന ഉടമ്പടി നിലവിൽ വന്നതോടെ, സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകൾ കുറഞ്ഞുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

പെട്രോളിയം,ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ ഊർജ്ജ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തിടുക്കപ്പെട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ, യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിഗതികൾ (ഡാറ്റ) അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്നു.

ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെയും ഇന്ധനങ്ങളുടെയും വിലവർധനവ് മൂലം പണപ്പെരുപ്പത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ചതായി ആർബിൈ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

പലിശ നിരക്കുകൾ മാറ്റുന്നതുപോലെയുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ്, മൺസൂൺ, അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ആർബിഐ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്, കേന്ദ്ര ബാങ്ക് 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് 0.3% (30bps) കുറച്ച് 6.6 ശതമാനമായി. പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ തോത് 0.5% (50bps) ഉയർന്ന് 5.1 ശതമാനമാവുകയും ചെയ്‌തു. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും വർധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടേയും അഭിപ്രായം ഒന്നായിരുന്നു. അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള നയപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി ബി.ഓഫ്.എ സെക്യൂരിറ്റീസ് പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും പണപ്പെരുപ്പത്തിനും ഇടയിൽ വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഈ ആഘാതത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (RBI) മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി അംഗം നാഗേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഏപ്രിലിന് ശേഷം പലിശനിരക്കുകൾ കൂട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ, നാണയ നയ സമിതി നിഷ്‌പക്ഷമായ നിലപാടാണ് ജൂണിലും തുടരുന്നതെന്ന് ബി.ഓഫ്.എ സെക്യൂരിറ്റീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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